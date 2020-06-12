Поиск настройки - Эксперта ( Horse move ) - страница 3

Aleksandr Klapatyuk:

грубо говоря на 200 рублей попал. хорошо рядом был . вовремя усёк

 

Нужно искать ошибку в логике.

Vladimir Karputov:

Нужно искать ошибку в логике.

всё на демо работало без запинок . и сейчас всё правильно открывает. одно не пойму что за глюк произошёл 

открыл график AUDNZD  и установил - только что бы профит срабатывал 

Снимок профит1

хорошо звуки приделал - на все его действия 
на сейчас, положение такое 

что то не очень настроил . надо подыскать другие расстояния отброса линии

Снимок2

итог тестирования на реальном счёте

итог 1 день

Aleksandr Klapatyuk:

итог тестирования на реальном счёте


надо пересмотреть - код эксперта. выявил ошибки. нужно устранить.

функция которая - нажимая в компьютере на клавишу ( V ) выскакивают горизонтальные линии - вообще не в тему, они не работают как следует и не выполняют своих функции  

не как не подберу настройки - что бы он сам работал , без моего участия

баланс стоит на месте - хотя много позиции открывает

надо или пары подобрать или что пока не знаю . на сегодня настроил эксперта так -

t0=------ Parameters --------
Template=ADX
HoursFrom=0
HoursTo=1924905600
TargetProfit=36000
maxLimits=1
MaximumRisk=0.01
DecreaseFactor=3
InpLotOrRisk=1
t1=------ TakeProfit    ----------
InTakeProfit=54
t2=------ Obj:Trailing Line     --- 
InpObjTrailingStop=0
InpObjTrailingStep=9
t3=------ Obj:Name 1-2-3-4 ------
InpObjUpNameZ=TOP 1
InpObjDownNameZ=LOWER 2
Step=18
InpObjDownName0=TOP 3
InpTradeCommand=4
InpObjUpName0=LOWER 4
InpTradeCommand0=3
t4=------ Obj:Name 5-6 ------
InpObjDownName02=TOP 5
InpTradeCommand2=4
InpObjUpName02=LOWER 6
InpTradeCommand02=3
t5=- 2_Obj:Trailing Line 7-8-9-10 --- 
InpObjUpNameZx=R2
InpObjDownNameZx=S2
StepZx=5
InpObjUpNameX=TOP 9
InpTradeCommandX=3
InpObjDownNameX=LOWER 10
InpTradeCommand0X=4
InpObjTrailingStopX=5
InpObjTrailingStepX=5
t6=------ Obj: Revers Buy and Sell --
ObjRevers=false
t7=------ Button: AVGiS -----
Buttons=0
ObjectLineX=false
TrailingStop_STOP_LEVEL=36
t8=------ Indicator Delete ------
short_name=Indicator 1
short_name0=Indicator 2
Inpres=false
t9=------ Auto trading ------
OpenedStop=false
ClosedStop=false
OpenedStopObj=false
Revers=false

19 пар 

Снимок
 

Итог этой недели 

не чего не заработал и ещё позиции оставлю наследующую неделю 

на следующею неделю

и так, начало недели, начинается с красной зоны - с открытых позиции прошлой недели 

красная зона

12345
