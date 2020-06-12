Поиск настройки - Эксперта ( Horse move ) - страница 3
грубо говоря на 200 рублей попал. хорошо рядом был . вовремя усёк
Нужно искать ошибку в логике.
всё на демо работало без запинок . и сейчас всё правильно открывает. одно не пойму что за глюк произошёл
открыл график AUDNZD и установил - только что бы профит срабатывал
на сейчас, положение такое
что то не очень настроил . надо подыскать другие расстояния отброса линии
итог тестирования на реальном счёте
надо пересмотреть - код эксперта. выявил ошибки. нужно устранить.
функция которая - нажимая в компьютере на клавишу ( V ) выскакивают горизонтальные линии - вообще не в тему, они не работают как следует и не выполняют своих функции
не как не подберу настройки - что бы он сам работал , без моего участия
баланс стоит на месте - хотя много позиции открывает
надо или пары подобрать или что пока не знаю . на сегодня настроил эксперта так -
19 пар
Итог этой недели
не чего не заработал и ещё позиции оставлю наследующую неделю
и так, начало недели, начинается с красной зоны - с открытых позиции прошлой недели