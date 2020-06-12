Поиск настройки - Эксперта ( Horse move ) - страница 2
пробую от индикатора ( Pivot Lines TimeZone ) от линии R3 (SELL) и от линии S3 (BUY)
Решил запустить его на реальном счёте от индикатора ( Pivot Lines TimeZone ) от линии R2 (SELL) и от линии S2 (BUY)
в 4.30 он стартанёт цель баланса 35000(сейчас у меня 30000) как достигнет цели баланса, все открытые позиции закроются, сменяются графики и удалится эксперт
------------------ 20 пар
закупаемся попкорном - будет интересно!
это ночью лучше смотрится
только проснулся -
открыло по двум парам
как то ко, я светанул - результат начал резко уменьшатся . так что всё под присмотром
жуём - дальше попкорн
эту ветку я открыл - для тех кто заинтересовался моим натыканным экспертом.
инструкцию по нему сложно описать - по этому если кому интересно - то задавайте вопросы .
будем рассматривать его возможности и настройки вместе
этот результат выше - это не показатель
это один из миллиона вариантов по индикатору - который вы крепите на графике
какие сообщения выдал эксперт - от времени запуска эксперта
и так первая - ошибка . не знаю как она начала открывать в другую сторону
пришлось руками закрывать должна на( бу ) а с какого то начала (селл )открывать
удалил - эту пару
грубо говоря на 200 рублей попал. хорошо рядом был . вовремя усёк