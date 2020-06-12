Поиск настройки - Эксперта ( Horse move ) - страница 2

Aleksandr Klapatyuk:

пробую от индикатора ( Pivot Lines TimeZone ) от линии R3 (SELL) и от линии S3 (BUY)


Решил запустить его на реальном счёте от индикатора ( Pivot Lines TimeZone ) от линии R2 (SELL) и от линии S2 (BUY)

в 4.30 он стартанёт цель баланса 35000(сейчас у меня 30000) как достигнет цели баланса, все открытые позиции закроются, сменяются графики и удалится эксперт

запуск реала ------------------  20 пар

Aleksandr Klapatyuk:

закупаемся попкорном - будет интересно!  

Aleksandr Klapatyuk:

закупаемся попкорном - будет интересно!  

запуск реала 2

это ночью лучше смотрится 

только проснулся - 

 открыло по двум парам 

запуск реала 3

как то ко, я светанул - результат начал резко уменьшатся . так что всё под присмотром 

жуём - дальше попкорн 

эту ветку я открыл - для тех кто заинтересовался моим натыканным экспертом.

инструкцию по нему сложно описать - по этому если кому интересно - то задавайте вопросы .

будем рассматривать его возможности и настройки вместе  

этот результат выше - это не показатель 

это один из миллиона вариантов по индикатору - который вы крепите на графике  

Aleksandr Klapatyuk:

какие сообщения выдал эксперт - от времени запуска эксперта

QS      0       04:30:03.706    Horse move (EURNZD,H2)  CCI on StepChannel
LM      0       04:30:03.749    Horse move (AUDNZD,H2)  CCI on StepChannel
II      0       04:30:03.750    Horse move (AUDNZD,H2)  %R(13)
MR      0       04:30:03.750    Horse move (EURNZD,H2)  %R(13)
FH      0       04:30:03.750    Horse move (AUDNZD,H2)  StdDev(8)
KP      0       04:30:03.751    Horse move (EURNZD,H2)  StdDev(8)
PE      0       04:30:03.753    Horse move (AUDNZD,H2)  Stoch(21,2,3)
KK      0       04:30:03.754    Horse move (EURNZD,H2)  Stoch(21,2,3)
JO      0       04:30:03.754    Horse move (AUDNZD,H2)  MACD(10,15,13)
FE      0       04:30:03.754    Horse move (EURNZD,H2)  MACD(10,15,13)
PM      0       04:30:03.755    Horse move (AUDNZD,H2)  pivot lines timezone
PD      0       04:30:03.755    Horse move (EURNZD,H2)  pivot lines timezone
DN      0       04:30:03.756    Horse move (AUDNZD,H2)  CCI on StepChannel
PG      0       04:30:03.756    Horse move (EURNZD,H2)  CCI on StepChannel
QQ      0       04:30:03.756    Horse move (AUDNZD,H2)  2
GJ      0       04:30:03.756    Horse move (EURNZD,H2)  2
DD      0       04:30:03.757    Horse move (AUDNZD,H2)  Fractals
LN      0       04:30:03.757    Horse move (EURNZD,H2)  Fractals
HI      0       04:30:03.757    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(144)
OR      0       04:30:03.758    Horse move (EURNZD,H2)  MA(144)
FI      0       04:30:03.758    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(55)
JF      0       04:30:03.758    Horse move (EURNZD,H2)  MA(55)
DM      0       04:30:03.759    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(34)
PJ      0       04:30:03.759    Horse move (EURNZD,H2)  MA(34)
KQ      0       04:30:03.759    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(13)
ON      0       04:30:03.759    Horse move (EURNZD,H2)  MA(13)
DF      0       04:30:03.760    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(5)
FQ      0       04:30:03.760    Horse move (EURNZD,H2)  MA(5)
DJ      0       04:30:03.760    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(5)
EE      0       04:30:03.761    Horse move (EURNZD,H2)  MA(5)
HO      0       04:32:13.104    Horse move (EURNZD,H2)  retcode=10009 deal=0 order=000000000
OE      0       04:32:14.209    Horse move (EURNZD,H2)  CCI on StepChannel
GQ      0       04:32:14.228    Horse move (EURNZD,H2)  %R(13)
IF      0       04:32:14.247    Horse move (EURNZD,H2)  StdDev(8)
OO      0       04:32:14.248    Horse move (EURNZD,H2)  Stoch(21,2,3)
CJ      0       04:32:14.258    Horse move (EURNZD,H2)  MACD(10,15,13)
LQ      0       04:32:14.258    Horse move (EURNZD,H2)  pivot lines timezone
HJ      0       04:32:14.259    Horse move (EURNZD,H2)  CCI on StepChannel
CS      0       04:32:14.259    Horse move (EURNZD,H2)  2
OM      0       04:32:14.260    Horse move (EURNZD,H2)  Fractals
EG      0       04:32:14.260    Horse move (EURNZD,H2)  MA(144)
IR      0       04:32:14.261    Horse move (EURNZD,H2)  MA(55)
RI      0       04:32:14.261    Horse move (EURNZD,H2)  MA(34)
NG      0       04:32:14.262    Horse move (EURNZD,H2)  MA(13)
MN      0       04:32:14.262    Horse move (EURNZD,H2)  MA(5)
NH      0       04:32:14.263    Horse move (EURNZD,H2)  MA(5)
NS      0       04:36:21.024    Horse move (AUDNZD,H2)  retcode=10009 deal=0 order=00000000
NI      0       04:36:22.140    Horse move (AUDNZD,H2)  CCI on StepChannel
PL      0       04:36:22.150    Horse move (AUDNZD,H2)  %R(13)
NJ      0       04:36:22.151    Horse move (AUDNZD,H2)  StdDev(8)
QJ      0       04:36:22.151    Horse move (AUDNZD,H2)  Stoch(21,2,3)
CO      0       04:36:22.152    Horse move (AUDNZD,H2)  MACD(10,15,13)
PD      0       04:36:22.152    Horse move (AUDNZD,H2)  pivot lines timezone
HO      0       04:36:22.153    Horse move (AUDNZD,H2)  CCI on StepChannel
GG      0       04:36:22.153    Horse move (AUDNZD,H2)  2
EP      0       04:36:22.153    Horse move (AUDNZD,H2)  Fractals
KK      0       04:36:22.153    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(144)
PF      0       04:36:22.153    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(55)
RL      0       04:36:22.154    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(34)
GJ      0       04:36:22.154    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(13)
DS      0       04:36:22.154    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(5)
DM      0       04:36:22.154    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(5)
DG      0       05:10:36.887    Horse move (AUDNZD,H2)  retcode=10009 deal=0 order=00000000
IM      0       05:10:37.986    Horse move (AUDNZD,H2)  CCI on StepChannel
HI      0       05:10:37.986    Horse move (AUDNZD,H2)  %R(13)
QN      0       05:10:37.986    Horse move (AUDNZD,H2)  StdDev(8)
MF      0       05:10:37.987    Horse move (AUDNZD,H2)  Stoch(21,2,3)
JS      0       05:10:37.987    Horse move (AUDNZD,H2)  MACD(10,15,13)
IK      0       05:10:37.987    Horse move (AUDNZD,H2)  pivot lines timezone
OS      0       05:10:37.988    Horse move (AUDNZD,H2)  CCI on StepChannel
DK      0       05:10:37.988    Horse move (AUDNZD,H2)  2
JE      0       05:10:37.988    Horse move (AUDNZD,H2)  Fractals
DO      0       05:10:37.988    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(144)
PJ      0       05:10:37.989    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(55)
OP      0       05:10:37.989    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(34)
NN      0       05:10:37.989    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(13)
ED      0       05:10:37.989    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(5)
MN      0       05:10:37.990    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(5)
IH      0       05:51:31.521    Horse move (AUDNZD,H2)  retcode=10009 deal=0 order=00000000
QN      0       05:51:32.630    Horse move (AUDNZD,H2)  CCI on StepChannel
KE      0       05:51:32.631    Horse move (AUDNZD,H2)  %R(13)
GR      0       05:51:32.632    Horse move (AUDNZD,H2)  StdDev(8)
CE      0       05:51:32.633    Horse move (AUDNZD,H2)  Stoch(21,2,3)
MF      0       05:51:32.634    Horse move (AUDNZD,H2)  MACD(10,15,13)
IO      0       05:51:32.635    Horse move (AUDNZD,H2)  pivot lines timezone
OD      0       05:51:32.636    Horse move (AUDNZD,H2)  CCI on StepChannel
OO      0       05:51:32.637    Horse move (AUDNZD,H2)  2
GI      0       05:51:32.639    Horse move (AUDNZD,H2)  Fractals
JS      0       05:51:32.656    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(144)
LI      0       05:51:32.666    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(55)
DG      0       05:51:32.685    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(34)
PM      0       05:51:32.703    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(13)
LH      0       05:51:32.713    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(5)
QR      0       05:51:32.714    Horse move (AUDNZD,H2)  MA(5)
FL      0       07:58:49.304    Horse move (CHFJPY,H2)  CCI on StepChannel
LH      0       07:58:49.305    Horse move (CHFJPY,H2)  %R(13)
EO      0       07:58:49.305    Horse move (CHFJPY,H2)  StdDev(8)
GG      0       07:58:49.306    Horse move (CHFJPY,H2)  Stoch(21,2,3)
KP      0       07:58:49.307    Horse move (CHFJPY,H2)  MACD(10,15,13)
DI      0       07:58:49.307    Horse move (CHFJPY,H2)  pivot lines timezone
FR      0       07:58:49.308    Horse move (CHFJPY,H2)  CCI on StepChannel
IJ      0       07:58:49.308    Horse move (CHFJPY,H2)  2
DG      0       07:58:49.309    Horse move (CHFJPY,H2)  Fractals
RN      0       07:58:49.309    Horse move (CHFJPY,H2)  MA(144)
MK      0       07:58:49.309    Horse move (CHFJPY,H2)  MA(55)
NQ      0       07:58:49.310    Horse move (CHFJPY,H2)  MA(34)
OO      0       07:58:49.310    Horse move (CHFJPY,H2)  MA(13)
OF      0       07:58:49.311    Horse move (CHFJPY,H2)  MA(5)
OP      0       07:58:49.311    Horse move (CHFJPY,H2)  MA(5)
KJ      0       09:02:47.639    Horse move (CADCHF,H2)  CCI on StepChannel
LN      0       09:02:47.659    Horse move (CADCHF,H2)  %R(13)
PM      0       09:02:47.678    Horse move (CADCHF,H2)  StdDev(8)
LH      0       09:02:47.697    Horse move (CADCHF,H2)  Stoch(21,2,3)
RM      0       09:02:47.715    Horse move (CADCHF,H2)  MACD(10,15,13)
DJ      0       09:02:47.734    Horse move (CADCHF,H2)  pivot lines timezone
RQ      0       09:02:47.744    Horse move (CADCHF,H2)  CCI on StepChannel
RH      0       09:02:47.745    Horse move (CADCHF,H2)  2
MR      0       09:02:47.746    Horse move (CADCHF,H2)  Fractals
CL      0       09:02:47.746    Horse move (CADCHF,H2)  MA(144)
HE      0       09:02:47.746    Horse move (CADCHF,H2)  MA(55)
DS      0       09:02:47.747    Horse move (CADCHF,H2)  MA(34)
MH      0       09:02:47.747    Horse move (CADCHF,H2)  MA(13)
CE      0       09:02:47.748    Horse move (CADCHF,H2)  MA(5)
CO      0       09:02:47.748    Horse move (CADCHF,H2)  MA(5)
EI      0       10:19:20.790    Horse move (CADCHF,H2)  retcode=10009 deal=0 order=000000000
QO      0       10:19:21.879    Horse move (CADCHF,H2)  CCI on StepChannel
PJ      0       10:19:21.879    Horse move (CADCHF,H2)  %R(13)
CQ      0       10:19:21.880    Horse move (CADCHF,H2)  StdDev(8)
HD      0       10:19:21.880    Horse move (CADCHF,H2)  Stoch(21,2,3)
KQ      0       10:19:21.880    Horse move (CADCHF,H2)  MACD(10,15,13)
LN      0       10:19:21.880    Horse move (CADCHF,H2)  pivot lines timezone
PE      0       10:19:21.881    Horse move (CADCHF,H2)  CCI on StepChannel
CM      0       10:19:21.881    Horse move (CADCHF,H2)  2
IF      0       10:19:21.881    Horse move (CADCHF,H2)  Fractals
CP      0       10:19:21.881    Horse move (CADCHF,H2)  MA(144)
PH      0       10:19:21.881    Horse move (CADCHF,H2)  MA(55)
OF      0       10:19:21.881    Horse move (CADCHF,H2)  MA(34)
KL      0       10:19:21.882    Horse move (CADCHF,H2)  MA(13)
DI      0       10:19:21.882    Horse move (CADCHF,H2)  MA(5)
DS      0       10:19:21.882    Horse move (CADCHF,H2)  MA(5)
и так первая - ошибка . не знаю как она начала открывать в другую сторону 

пришлось руками закрывать должна на( бу ) а с какого то начала (селл )открывать

Снимок проблема

удалил - эту пару

Aleksandr Klapatyuk:

и так первая - ошибка . не знаю как она начала открывать в другую сторону 

пришлось руками закрывать должна на( бу ) а с какого то начала (селл )открывать

удалил - эту пару

грубо говоря на 200 рублей попал. хорошо рядом был . вовремя усёк

Снимок200 

