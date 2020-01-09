Почему изменился рейтинг? - страница 11

Жаль бонусы. Теперь придется из своего кармана за vps платить.
 
Vladimir Tkach:
Да и не надо платить сейчас за рейтинг (это раньше нужно было, чтобы привлекать на сайт новых людей). Кому-то платят, кому-то нет - дискриминация получается.
 
Интересно получается. Не знал что так себя может рейтинг вести.
 
Aleksey Ivanov:
Ай, да там сейчас платят такие жалкие копейки, фиг с ними.

 
Alexey Volchanskiy:

Да дело не в копейках, а самом принципе...
Нельзя вот так взять и порезать историю и все накопления...
Это очень плохая тенденция, тем более, по моему, это уже не первый раз.
Лучше бы уменьшили проценты за публикации сигналов или продуктов...

 
Gennady Mazur:

В прошлый раз рейтинг восстановили.

Сейчас уже вторая неделя и никакой инфы от администрации.

 

У многих продуктов с рейтингами порезали количество загрузок. 

и это количество измеряется десятками тысяч.

Vladimir Pastushak:

А чтобы не было перевеса в одни ворота. Монополии никому не нужны. Хорошо пишешь - надо искать новые каналы сбыта. Понимаю, несправедливо. Но поколения меняются)

На Алибабе выкладывай;) Там народу дофига, а аудитория, самая что ни есть подходящая. На миллиарды будешь продавать)

Сделай коробочную версию и вуаля ;)
 
jori77:


+

Iurii Tokman:

Ахахах))) 

+++

