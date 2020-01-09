Почему изменился рейтинг? - страница 11
Жаль бонусы. Теперь придется из своего кармана за vps платить.
Да и не надо платить сейчас за рейтинг (это раньше нужно было, чтобы привлекать на сайт новых людей). Кому-то платят, кому-то нет - дискриминация получается.
Ай, да там сейчас платят такие жалкие копейки, фиг с ними.
Да дело не в копейках, а самом принципе...
Нельзя вот так взять и порезать историю и все накопления...
Это очень плохая тенденция, тем более, по моему, это уже не первый раз.
Лучше бы уменьшили проценты за публикации сигналов или продуктов...
В прошлый раз рейтинг восстановили.
Сейчас уже вторая неделя и никакой инфы от администрации.
У многих продуктов с рейтингами порезали количество загрузок.
и это количество измеряется десятками тысяч.
А чтобы не было перевеса в одни ворота. Монополии никому не нужны. Хорошо пишешь - надо искать новые каналы сбыта. Понимаю, несправедливо. Но поколения меняются)
На Алибабе выкладывай;) Там народу дофига, а аудитория, самая что ни есть подходящая. На миллиарды будешь продавать)Сделай коробочную версию и вуаля ;)
На Алибабе выкладывай;)
+
+
Ахахах)))
+++