Это если мозг еще молодой.
Мой молодой мозг максимум с 4-мя одновременными задачами в фрилансе справлялся. Само собой с потерей качества.
Как можно делать 6-.... и более я не понимаю.
можно оставлять только 10 заявок в день, а сколько достанется не известно
Вы сможете общаться с 3-4 заказчиками одновременно?
Да, бывает.
Я про то что оставляешь 10 заявок, а тебя выберут 1-2 человека, а бывает что и ноль.
В какой понедельник вернут рейтинг?
да сдался он кому то
например у меня сшивали несколько профилей в один
оставили рейтинг от последнего
нисколько не жалею
мы общаемся здесь и норм
А при чем тут мастеркарт??? да и личные сообщения, то же не понятно...
При чем к этому рейтинг то?
Из-за ошибки рейтинги изменились, будем исправлять завтра.
Извините за неудобства, пожалуйста.
Сегодня праздничный день Охи на Кипре.
https://www.mql5.com/ru/forum/325138/page6#comment_13696037
Вчера минуло 9 дней - помянули усопший рейтинг. 7 декабря - 40 дней. Ждем-с... :-)
Кажется, что прохожу обратный квест - довести рейтинг до 0, но не влететь в бан :-)