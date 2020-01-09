Почему изменился рейтинг? - страница 10

Vladislav Andruschenko:
Это если мозг еще молодой. 

Мой молодой мозг максимум с 4-мя одновременными задачами в фрилансе справлялся. Само собой с потерей качества.

Как можно делать 6-.... и более я не понимаю.

 
Fedor Arkhipov:
можно оставлять только 10 заявок в день, а сколько достанется не известно

Вы сможете общаться с 3-4 заказчиками одновременно?

 
Evgeny Belyaev:

Да, бывает.

Я про то что оставляешь 10 заявок, а тебя выберут 1-2 человека, а бывает что и ноль.

 
Konstantin Chernov:
да сдался он кому то

например у меня сшивали несколько профилей в один

оставили рейтинг от последнего

нисколько не жалею

мы общаемся здесь и норм

 
сразу после системы личных сообщений и вывода на мастеркард

 
Pavel Kolchin:

сразу после системы личных сообщений и вывода на мастеркард

А при чем тут мастеркарт??? да и личные сообщения, то же не понятно...
При чем к этому рейтинг то?

 
MetaQuotes Software Corp.:

Из-за ошибки рейтинги изменились, будем исправлять завтра.

Извините за неудобства, пожалуйста.

Сегодня праздничный день Охи на Кипре.

Вчера минуло 9 дней - помянули усопший рейтинг. 7 декабря - 40 дней. Ждем-с... :-)

 

Кажется, что прохожу обратный квест - довести рейтинг до 0, но не влететь в бан :-)

