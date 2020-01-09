Почему изменился рейтинг? - страница 14

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov:

А не это-ли главная причина изменения рейтинга?

я тогда не был очень активен :) основной рейтинг набран позже.

 
Igor Zakharov:

я тогда не был очень активен :) основной рейтинг набран позже.

И на сколько изменился рейтинг?

 
Alexey Viktorov:

А не это-ли главная причина изменения рейтинга? Ведь после объединения всё что было на сайте mql4 перешло на mql5 и всё было учтено в рейтинге. И если всё это теперь было потеряно, то рейтинг считается только по достижениям исключительно с момента перехода на mql5. Надо сравнить с кем-то кто на mql4 не имел никакого рейтинга. У них рейтинг слетел или нет.

У меня не было никаких продуктов в маркете mql5.com когда был только mql4.com (рейтинг набирался от скачиваний бесплатных продуктов). И даже когда оба ресурса воссоединились, то добавился рейтинг от mql4 в пределах примерно 4000. И если он был утерян, то это не почти сто тысяч, которые в одночасье были утеряны недавно - это всего четыре тысячи.

 
Alexey Viktorov:
Больше всех рейтинг просел у тех кто раздавал много бесплатных продуктов, все остальное по мелочи.
 
Ну значит моё предположение не верное.
 

Видимо статистику потеряли:


 
Yury Kulikov:

Видимо статистику потеряли:


А это уже больше похоже на правду. У меня то-же самое по всем продуктам опубликованным до ноября 2018.

 
Alexey Viktorov:

А это уже больше похоже на правду. У меня то-же самое по всем продуктам опубликованным до ноября 2018.


Я думаю, что это у всех так. 
 
Vladislav Andruschenko:

Я думаю, что это у всех так. 

Мы просто пытались угадать причину по которой слетели рейтинги у всех, почти. Понятно что это не только у нас двоих...

 
Alexey Viktorov:

И на сколько изменился рейтинг?

с 22к до 5,5к - остальное приросло после того, как заметил

1...7891011121314151617
Новый комментарий