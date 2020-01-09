Почему изменился рейтинг? - страница 14
А не это-ли главная причина изменения рейтинга?
я тогда не был очень активен :) основной рейтинг набран позже.
И на сколько изменился рейтинг?
А не это-ли главная причина изменения рейтинга? Ведь после объединения всё что было на сайте mql4 перешло на mql5 и всё было учтено в рейтинге. И если всё это теперь было потеряно, то рейтинг считается только по достижениям исключительно с момента перехода на mql5. Надо сравнить с кем-то кто на mql4 не имел никакого рейтинга. У них рейтинг слетел или нет.
У меня не было никаких продуктов в маркете mql5.com когда был только mql4.com (рейтинг набирался от скачиваний бесплатных продуктов). И даже когда оба ресурса воссоединились, то добавился рейтинг от mql4 в пределах примерно 4000. И если он был утерян, то это не почти сто тысяч, которые в одночасье были утеряны недавно - это всего четыре тысячи.
Видимо статистику потеряли:
А это уже больше похоже на правду. У меня то-же самое по всем продуктам опубликованным до ноября 2018.
Мы просто пытались угадать причину по которой слетели рейтинги у всех, почти. Понятно что это не только у нас двоих...
И на сколько изменился рейтинг?
с 22к до 5,5к - остальное приросло после того, как заметил