Рейтинг продуктов в Маркете - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ротация быть должна. В любом случае. Иначе - как пользователям увидеть хороший продукт, который никогда не был на первой странице? Без ротации - только накруткой рейтинга.
Так Ольга же показала, что там появляются совсем не хорошие продукты, тем более старые.
Стоит, к примеру, создать один реальный рейтинг (в основном по пользовательским отзывам/оценкам/покупкам) и дополнительный для ознакомления с новыми поступлениями. И вообще никак их не смешивать!
Так Ольга же показала, что там появляются совсем не хорошие продукты, тем более старые.
Стоит, к примеру, создать один реальный рейтинг (в основном по пользовательским отзывам/оценкам/покупкам) и дополнительный для ознакомления с новыми поступлениями. И вообще никак их не смешивать!
Кто будет составлять рейтинг "хороших" и "плохих" продуктов?
Кто возьмёт на себя ответственность стать "судьёй", выводящем вердикты?
А если этот "судья" вашему продукту, который вы считаете полезным, вынесет вердикт полной его бесполезности и "нехорошести высшей пробы"?
Кто должен решать что хорошо, а что плохо? И, главное - кому "хорошее" хорошо, кому "плохое" - плохо? И наоборот - для кого "хорошее" - бесполезно, и для кого "плохое" - очень хотелось бы иметь?
Кто будет составлять рейтинг "хороших" и "плохих" продуктов?
Кто возьмёт на себя ответственность стать "судьёй", выводящем вердикты?
А если этот "судья" вашему продукту, который вы считаете полезным, вынесет вердикт полной его бесполезности и "нехорошести высшей пробы"?
Кто должен решать что хорошо, а что плохо? И, главное - кому "хорошее" хорошо, кому "плохое" - плохо? И наоборот - для кого "хорошее" - бесполезно, и для кого "плохое" - очень хотелось бы иметь?
Хотя-бы ранжировать по дате добавления/обновления.
На первых страницах продукты 5-ти летней давности(брошенные), автора уже возможно нет в живых или бросил хворекс, а его продукты в топе.
А видеть хочется на первых местах именно то, что обозначила Ольга - продукты имеющие высокий рейтинг от пользователей, а не рейтинг не пойми как сформированный.
всё очень-очень просто - хочется иного рейтинга, делай свой :-) Это технологически несложно и понятно - на сайте всё есть, можно взять, делаешь базу, иногда обновляешь. Делаешь выборки, рейтинги, свою ротацию.
это в любой теме про недовольство маркетом/сигналами проходит красной нитью.
Уважаемые форумчане. Хочу обратить ваше внимание на кривоту формирования рейтинга у продуктов в маркете.
Кто будет составлять рейтинг "хороших" и "плохих" продуктов?
Кто возьмёт на себя ответственность стать "судьёй", выводящем вердикты?
А если этот "судья" вашему продукту, который вы считаете полезным, вынесет вердикт полной его бесполезности и "нехорошести высшей пробы"?
Кто должен решать что хорошо, а что плохо? И, главное - кому "хорошее" хорошо, кому "плохое" - плохо? И наоборот - для кого "хорошее" - бесполезно, и для кого "плохое" - очень хотелось бы иметь?
Никто не будет. Или не так. Будут все пользователи продукта. Купил, оценил. Из этих оценок высчитывается рейтинг. Никаких "судей" не нужно.
Понятно, что это тоже чисто субъективная оценка, и в топ могут не попадать достойные продукты, у которых либо плохое описание, либо которые не получат достаточное количество оценок, либо слишком дорогие, либо предназначены для совсем узкого круга заинтересованных.... Но это лучше, чем то, что творится там сейчас. А для таких нужно сделать достойный поиск.
По отзывам говорите нужно поднимать продукты ?)
Вот возьмем два продукта одного продавца(удалите ссылки если нельзя)
https://www.mql5.com/ru/market/
https://www.mql5.com/ru/market/
Смотрим отзывы.
Уж ни он сам ли себе эти отзывы рисует?
1
2
По отзывам говорите нужно поднимать продукты ?)
Вот возьмем два продукта одного продавца(удалите ссылки если нельзя)
https://www.mql5.com/ru/market/
https://www.mql5.com/ru/market/
Смотрим отзывы.
Уж ни он сам ли себе эти отзывы рисует?
1
2
Ну если у него 5 аккаунтов.... Ну так это уже забота СБ.
Не по отзывам (они нужны чтобы узнать мнение тех, кто пользовался), а по оценке. А оценивать может только тот, кто приобрёл продукт. Ну не будет же этот пятиаккашник сам у себя его покупать? )))))