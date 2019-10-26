Рейтинг продуктов в Маркете - страница 8
Напрягает, когда маркет еле живой, никто ничего не скачивает и не приобретает, да даже личные сообщения, всегда были вопросы и прочее. А раньше за рейтинг ещё приплачивали..
это тренд снижение спроса это по России
Всем привет! Я о своём, почему рейтинг моего продукта исчез? Ответа нет, ни от кого, неужели никто не несёт ответственности по работе сайта? Кстати, рейтинг в профиле тоже "сдулся", было 13000, стало 8000, не знаю, к чему это.... Всё начинается с малого, скорее всего mql падёт в скором будущем, т.к. рынок ещё никому не поддался и много разочарований.
P.S. я создам новую тему, если рейтинг продукта не будет возвращён и здесь никто не сможет помочь
Спасибо
У меня тоже пропало на одном пять отзывов с оценками ( все пятизвёздочные) и на другом три или четыре.
И спросить не у кого - почему?
Потому что не ясно как связаться с теми, кто сайтом "заведует". Я ж говорю, раньше можно было обратиться к модератору из черновика продукта, чтобы хоть что-то стало ясно
Потому что не ясно как связаться с теми, кто сайтом "заведует". Я ж говорю, раньше можно было обратиться к модератору из черновика продукта, чтобы хоть что-то стало ясно
https://www.mql5.com/ru/contact
Ребята! Хорошие новости, рейтинг продуктов вернулся, у меня. Количество скачиваний и мой личный рейтинг так и остались уменьшенными
Продолжайте наблюдение. Докладывать каждый час.
Ладно вам. Когда добавили epayments об этом сообщили. Поэтому я также сообщаю всем, если у них такие же проблемы, что-то решилось. Дальше мне уже это не интересно
У меня ничего не вернулось. Но и пропало уже давно, поэтому наверно уже навсегда)))
Ладно, пять отзывов больше - пять меньше, главное продукт хороший , развивается и люди это ценят. Новых на оставляют)))