Aliaksandr Kryvanos:

Напрягает, когда маркет еле живой, никто ничего не скачивает и не приобретает, да даже личные сообщения, всегда были вопросы и прочее. А раньше за рейтинг ещё приплачивали..

это тренд снижение спроса это по России

Aliaksandr Kryvanos:

Всем привет! Я о своём, почему рейтинг моего продукта исчез? Ответа нет, ни от кого, неужели никто не несёт ответственности по работе сайта? Кстати, рейтинг в профиле тоже "сдулся", было 13000, стало 8000, не знаю, к чему это.... Всё начинается с малого, скорее всего mql падёт в скором будущем, т.к. рынок ещё никому не поддался и много разочарований.

P.S. я создам новую тему, если рейтинг продукта не будет возвращён и здесь никто не сможет помочь

Спасибо

У меня тоже пропало на одном пять отзывов с оценками ( все пятизвёздочные) и на другом три или четыре. 

И спросить не у кого  - почему?

Vasiliy Kolesov:

Потому что не ясно как связаться с теми, кто сайтом "заведует". Я ж говорю, раньше можно было обратиться к модератору из черновика продукта, чтобы хоть что-то стало ясно

 
Aliaksandr Kryvanos:

Потому что не ясно как связаться с теми, кто сайтом "заведует". Я ж говорю, раньше можно было обратиться к модератору из черновика продукта, чтобы хоть что-то стало ясно

https://www.mql5.com/ru/contact

Ребята! Хорошие новости, рейтинг продуктов вернулся, у меня. Количество скачиваний и мой личный рейтинг так и остались уменьшенными
 
Aliaksandr Kryvanos:
Продолжайте наблюдение. Докладывать каждый час.

Evgeniy Zhdan:

Ладно вам. Когда добавили epayments об этом сообщили. Поэтому я также сообщаю всем, если у них такие же проблемы, что-то решилось. Дальше мне уже это не интересно

 
Evgeniy Zhdan:

У меня ничего не вернулось. Но и пропало уже давно, поэтому наверно уже навсегда))) 

Ладно, пять отзывов больше - пять меньше, главное продукт хороший , развивается и люди это ценят. Новых на оставляют)))

