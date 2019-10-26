Рейтинг продуктов в Маркете - страница 7

Странно, и в правду, почему рейтинги топовых продуктов не уменьшились...
 
Aliaksandr Kryvanos:
Странно, и в правду, почему рейтинги топовых продуктов не уменьшились...
Судя по "местам" уменьшились. 
Вчера смотрел число скачиваний было >50-ти, один из новых

 
Кстати, еще вчера мой личный рейтинг был более 13350, а сегодня он по каким то причинам стал 5000. Что это такое и как понимать?
 
Alexandr Bryzgalov:

у меня у бесплатного продукта количество скачиваний уменьшилось с 1000 до 200

ага, такая же картинка. ~25000 рейтинга как корова языком

 
Сейчас каждый напишет, сколько было и сколько стало. 
Ясно же что-то фиксят надо ждать. 

Или эти циферки как-то влияют на выходные ?
 
Vladislav Andruschenko:
Ясно же что-то фиксят надо ждать. 

когда ни с того ни с сего пропадает статистика, любая, которая не должна пропадать, это сильно напрягает.

потом может ни с того ни с сего деньги пропадут, или вообще шильдик или профиль.

сама цифра именно рейтинга мне не особо интересна.
 
Andrei Trukhanovich:

когда ни с того ни с сего пропадает статистика, любая, которая не должна пропадать, это сильно напрягает.

потом может ни с того ни с сего деньги пропадут, или вообще шильдик или профиль.

Я согласен. 
Но и раньше были такие исчезновения. 
Правда не такие жёсткие. 
Но раньше рейтинг падал на несколько десятков тысяч, потом восстанавливается. 
Скорее всего потому, что считается база, которая сейчас, например, не доступна. 

Ведь видно же, что любой продукт погружается с другой базы. 
Иногда загрузилась страница, а обсуждения еще нет. 
Andrei Trukhanovich:

когда ни с того ни с сего пропадает статистика, любая, которая не должна пропадать, это сильно напрягает.

потом может ни с того ни с сего деньги пропадут, или вообще шильдик или профиль.

сама цифра именно рейтинга мне не особо интересна.

Напрягает, когда маркет еле живой, никто ничего не скачивает и не приобретает, да даже личные сообщения, всегда были вопросы и прочее. А раньше за рейтинг ещё приплачивали..

Aliaksandr Kryvanos:

Напрягает, когда маркет еле живой, никто ничего не скачивает и не приобретает, да даже личные сообщения, всегда были вопросы и прочее. А раньше за рейтинг ещё приплачивали..


Нормальный маркет. 

А вот личные сообщения да, напрягают. Людям удобно общаться в лс и задавать одни и те же вопросы. И ладно если это русский или английский. 
А когда это бразильский или немецкий , то с телефона общаться очень неудобно. 
