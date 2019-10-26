Рейтинг продуктов в Маркете - страница 7
Странно, и в правду, почему рейтинги топовых продуктов не уменьшились...
Вчера смотрел число скачиваний было >50-ти, один из новых
у меня у бесплатного продукта количество скачиваний уменьшилось с 1000 до 200
ага, такая же картинка. ~25000 рейтинга как корова языком
когда ни с того ни с сего пропадает статистика, любая, которая не должна пропадать, это сильно напрягает.
потом может ни с того ни с сего деньги пропадут, или вообще шильдик или профиль.сама цифра именно рейтинга мне не особо интересна.
когда ни с того ни с сего пропадает статистика, любая, которая не должна пропадать, это сильно напрягает.
Напрягает, когда маркет еле живой, никто ничего не скачивает и не приобретает, да даже личные сообщения, всегда были вопросы и прочее. А раньше за рейтинг ещё приплачивали..
