Vladislav Andruschenko:
Мне кажется, что так было всегда. Иногда написано отзывов 20, оценок 25

Всем привет! Я о своём, почему рейтинг моего продукта исчез? Ответа нет, ни от кого, неужели никто не несёт ответственности по работе сайта? Кстати, рейтинг в профиле тоже "сдулся", было 13000, стало 8000, не знаю, к чему это.... Всё начинается с малого, скорее всего mql падёт в скором будущем, т.к. рынок ещё никому не поддался и много разочарований.

P.S. я создам новую тему, если рейтинг продукта не будет возвращён и здесь никто не сможет помочь

Aliaksandr Kryvanos:

у меня у бесплатного продукта количество скачиваний уменьшилось с 1000 до 200

и не у одного продукта, до этого картинка была совершенно другая

Alexandr Bryzgalov:

Что то химичат. У меня личный рейтинг раньше больше 10000 был, на сколько я помню, а сейчас как то резко упал. 

 
походу исчезли данные по количеству скачиваний до октября 18 года
 
Aliaksandr Kryvanos:

И звёздочки и отзывы

Если открыть страницу продукта в терминале, то отзывы будут на месте?

Alexandr Bryzgalov:

Вы 100% правы! У меня также есть бесплатные продукты и число скачиваний было более 1300, теперь жалкие 650

Andrey Barinov:

Не могу ответить, пропало поле поиска в терминале, не могу свои найти по названию. Но, вроде бы тоже нету. С других браузеров тоже смотрел, а ведь движок в терминале использует IE поэтому не в этом причина

 
Что то фиксят.  
Потому что рейтинг и раньше пропадал. 
 
Сейчас тоже посмотрел кол-во скачиваний. Действительно оно уменьшилось в разы. Есть бесплатные индикаторы кол-во скачиваний было очень много сейчас стало меньше раза в 3-4. Но у других продуктов с маленьким числом скачиваний ни чего не изменилось.
