Рейтинг продуктов в Маркете - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне кажется, что так было всегда. Иногда написано отзывов 20, оценок 25
Так было всегда.
Легко говорить.
Трудней написать,
Особенно - спеть.
Всем привет! Я о своём, почему рейтинг моего продукта исчез? Ответа нет, ни от кого, неужели никто не несёт ответственности по работе сайта? Кстати, рейтинг в профиле тоже "сдулся", было 13000, стало 8000, не знаю, к чему это.... Всё начинается с малого, скорее всего mql падёт в скором будущем, т.к. рынок ещё никому не поддался и много разочарований.
P.S. я создам новую тему, если рейтинг продукта не будет возвращён и здесь никто не сможет помочь
Спасибо
Всем привет! Я о своём, почему рейтинг моего продукта исчез? Ответа нет, ни от кого, неужели никто не несёт ответственности по работе сайта? Кстати, рейтинг в профиле тоже "сдулся", было 13000, стало 8000, не знаю, к чему это.... Всё начинается с малого, скорее всего mql падёт в скором будущем, т.к. рынок ещё никому не поддался и много разочарований.
P.S. я создам новую тему, если рейтинг продукта не будет возвращён и здесь никто не сможет помочь
Спасибо
у меня у бесплатного продукта количество скачиваний уменьшилось с 1000 до 200
и не у одного продукта, до этого картинка была совершенно другая
у меня у бесплатного продукта количество скачиваний уменьшилось с 1000 до 200
Что то химичат. У меня личный рейтинг раньше больше 10000 был, на сколько я помню, а сейчас как то резко упал.
И звёздочки и отзывы
Если открыть страницу продукта в терминале, то отзывы будут на месте?
у меня у бесплатного продукта количество скачиваний уменьшилось с 1000 до 200
и не у одного продукта, до этого картинка была совершенно другая
Вы 100% правы! У меня также есть бесплатные продукты и число скачиваний было более 1300, теперь жалкие 650
Если открыть страницу продукта в терминале, то отзывы будут на месте?
Не могу ответить, пропало поле поиска в терминале, не могу свои найти по названию. Но, вроде бы тоже нету. С других браузеров тоже смотрел, а ведь движок в терминале использует IE поэтому не в этом причина