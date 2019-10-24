Помогите, пожалуйста. Некорректное копирование сигналов.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с тем, что при копировании сигналов (трейдер на той же платформе MT5 от ICMarkets), объем торгуемого лота по одному из символов (а именно по XNGUSD) скопировался не в пропорции, а "как есть". То есть у трейдера депозит 12000 usd, у меня 200usd, соответственно, кодга трейдер выставляет 0.5 лота, у меня должно выставиться 0.01. Но почему-то у меня выставился лот 0.5 как есть и депозит улетел через час по маржинколлу.
Написал в поддержку ICMarkets - они своей вины не видят - говорят все норм, лот был 0.5, маржинколл сработал корректно. Говорю, что посмотрите, мол, все остальные трейды копируются в пропорции 60:1, мол у вас баг случился где-то, то есть у трейдера там 0.5-1 лот, а у меня лот 0.01, и просадка минимальна, а тут 0.5 как у трейдера 0.5. Говорю посмотрите на график эквити этого трейдера - у него просадка максимум 10% была, а у меня депозит слит. У меня есть другой счет там же где тоже подписан на трейдера (торгует тоже с ICMarkets) с депозитом в 50 раз больше и там все норм.
Но поддержка ICMarkets молчит.
Подскажите, как поступить в этой ситуации?
Расчёт коэффициента копирования завис от нескольких величин: баланс, плечо, процент использования депозита ...
Справка: тема FAQ по сервису Сигналы, пункт 15: Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?
Алгоритм округления процентов ступенчатый:
- Если значение меньше 0.01%, то оно округляется до 0.001%, т.е. считается равным 0.001%. Примеры: 0.007% => 0.001%, 0.000099 => 0.001%.
- Если значение больше 0.01% и меньше 0.1%, то оно округляется до сотых долей. Примеры: 0.063% =>0.06%, 0.045 => 0.05%.
- Если значение больше 0.1% и меньше 1%, то оно округляется до десятых долей. Примеры: 0.11 => 0.1%, 0.25% => 0.3%.
- Если значение больше 1% и меньше 10%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения. Примеры: 6.25% => 6%, 7.79% =>7%.
- Если значение больше 10% и меньше 100%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения с шагом 5%. Пример: 29.7% => 25%.
- Если значение больше 100%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения с шагом 10%. Пример: 129.6% => 120%.
Пример расчета вы можете посмотреть в статье Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
Рассмотрим работу системы управления объемами на примере:
- Поставщик: баланс 15 000 USD, плечо 1:100
- Подписчик1: баланс 40 000 EUR, плечо 1:200, процент использования депозита 50%
- Подписчик2: баланс 5 000 EUR, плечо 1:50, процент использования депозита 35%
- Курс EURUSD = 1.2700
Расчет соотношения объемов сделок поставщика и подписчиков:
- Соотношение балансов с учетом процента использования депозита:
Подписчик1: (40 000 * 0,5) / 15 000 = 1,3333 (133.33%)
Подписчик2: (5 000 * 0,35) / 15 000 = 0,1166 (11.66%)
- После коррекции на плечи:
Подписчик1: плечо Подписчика1 (1:200) больше, чем у Поставщика (1:100), поэтому коррекция на плечи не производится
Подписчик2: 0,1166 * (50 / 100) = 0,0583 (5.83%)
- После коррекции с учетом курса валют депозитов на момент расчета:
Подписчик1: 1,3333 * 1,2700 = 1,6933 (169.33%)
Подписчик2: 0,0583 * 1,2700 = 0,0741 (7.41%)
- Итоговый процент после округления (округление осуществляется по ступенчатой схеме):
Подписчик1: 160% или коэффициент 1.6
Подписчик2: 7% или коэффициент 0.07
Таким образом, при данных условиях сделка Поставщика объемом в 1 лот будет
скопирована:
- на счете Подписчика1 в размере 160% - объемом 1.6 лота
- на счете Подписчика2 в размере 7% - объемом 0.07 лота
Просмотрите журнал терминала - сервис сигналов всегда пишет коэффициент копирования.
Расчёт коэффициента копирования завис от нескольких величин: баланс, плечо, процент использования депозита ...
Просмотрите журнал терминала - сервис сигналов всегда пишет коэффициент копирования.
У меня и него одинаковое плечо 1:500.
Читайте ещё раз написанное выше. Факторов влияющих на коэффициент копирования много!
Просмотрите журнал терминала - сервис сигналов всегда пишет коэффициент копирования.
Никаких скринов не нужно - информацию из Журнала терминала (если перенесли на VPS - значит нужна информация из журнала виртуальной платформы) НУЖНО ПОДАВАТЬ В ВИДЕ ТЕКСТА.
Желательно журнал предоставить за несколько дней - чтобы увидеть был ли перерасчёт коэффициента копирования.
- www.metatrader5.com
Пообщался с ICMarkets еще - они говорят, что виновны в этом поставщик сигнала (в данном случае MQL5.com), а не исполняющая платформа. Соответственно, как мне достучаться в сложившейся ситуации до администрации сайта MQL5 так как, на мой взгляд случился баг неправильного копирования, из-за чего мой депозит улетел в трубу.
Пообщался с ICMarkets еще - они говорят, что виновны в этом поставщик сигнала (в данном случае MQL5.com), а не исполняющая платформа. Соответственно, как мне достучаться в сложившейся ситуации до администрации сайта MQL5 так как, на мой взгляд случился баг неправильного копирования, из-за чего мой депозит улетел в трубу.
Нужен журнал платформы за несколько дней - чтобы увидеть старый коэффициент и когда он изменился.
То есть как минимум полный файл 20191016.log. И более ранние.
Прикрепите лог файл 20191016.log к сообщению.
Пожалуйста никаких скриншотов и "простыней" их текста в сообщении.
Так там же написано old value 35% - до этого я был подписан на другой сигнал. Отписался от него, вручную закрыл все позиции, и подписался на новый сигнал - с момента входа в терминал, после чего я подписался на новый сигнал - все это я предоставил в логах.
Прошу прщения, как прикрепить? мне выдает ошибку "20191016.log - неверный тип файла"
***
Прошу прщения, как прикрепить? мне выдает ошибку "20191016.log - неверный тип файла"
***
Смените ему расширение на *.txt
Вот вообще все логи, которые есть (установил платформу и 17.09.2019):***
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с тем, что при копировании сигналов (трейдер на той же платформе MT5 от ICMarkets), объем торгуемого лота по одному из символов (а именно по XNGUSD) скопировался не в пропорции, а "как есть". То есть у трейдера депозит 12000 usd, у меня 200usd, соответственно, кодга трейдер выставляет 0.5 лота, у меня должно выставиться 0.01. Но почему-то у меня выставился лот 0.5 как есть и депозит улетел через час по маржинколлу.
Написал в поддержку ICMarkets - они своей вины не видят - говорят все норм, лот был 0.5, маржинколл сработал корректно. Говорю, что посмотрите, мол, все остальные трейды копируются в пропорции 60:1, мол у вас баг случился где-то, то есть у трейдера там 0.5-1 лот, а у меня лот 0.01, и просадка минимальна, а тут 0.5 как у трейдера 0.5. Говорю посмотрите на график эквити этого трейдера - у него просадка максимум 10% была, а у меня депозит слит. У меня есть другой счет (там же на ICMarkets) на этом счете тоже подписался, но на другого на трейдера (торгует тоже с ICMarkets) с депозитом в 50 раз больше и там все норм.
Но поддержка ICMarkets молчит.
Подскажите, как поступить в этой ситуации?