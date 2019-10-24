Помогите, пожалуйста. Некорректное копирование сигналов. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Этого достаточно?
Прикрепите лог файл к сообщению.Смените ему расширение на *.txt и прикрепите к сообщению.
Нашел
Можно ещё спецификацию символа "XNGUSD"? (в виде скриншота - полную спецификацию).
Можно ещё спецификацию символа "XNGUSD"? (в виде скриншота - полную спецификацию).
Не знаю как это сделать - подскажите, пожалйста.
Вот так? Минимальный лот 0.001
Не знаю как это сделать - подскажите, пожалйста.
В окне "Обзор рынка" правый клик на символе и "Спецификация".
А тут минимальное значение 0.5. Вот это поворот.
А тут минимальное значение 0.5. Вот это поворот.
Теперь понятно, почему объём 0.5 при коэффициенте копирования "1%" скопировался как объём 0.5.
Терминал честно старался уменьшить изначальный объём сделки поставщика (0.5), но меньше минимального объёма терминал не может открыть.