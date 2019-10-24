Помогите, пожалуйста. Некорректное копирование сигналов. - страница 2

Этого достаточно?
 
user42:
user42:

Прикрепите лог файл к сообщению.

Смените ему расширение на *.txt и прикрепите к сообщению.
 
Прикрепил все сущесптвующие логи с момента установки терминала - сначала 17 сентября подписался на один сигнал, а 16 октября решил подписаться на другой.
Файлы:
20191016.txt  69 kb
 
Нашел
Нашел

Можно ещё спецификацию символа "XNGUSD"? (в виде скриншота - полную спецификацию).

 
Vladimir Karputov:

user42:

Не знаю как это сделать - подскажите, пожалйста.

 

Вот так? Минимальный лот 0.001


 
user42:

Vladimir Karputov:

В окне "Обзор рынка" правый клик на символе и "Спецификация".

 

Спецификация

Спецификация

 

А тут минимальное значение 0.5. Вот это поворот.

 
user42:

Vladimir Karputov:

Теперь понятно, почему объём 0.5 при коэффициенте копирования "1%" скопировался как объём 0.5.

Терминал честно старался уменьшить изначальный объём сделки поставщика (0.5), но меньше минимального объёма терминал не может открыть.

 
Тогда вопрос, почему же нет "защиты от дурака" на такие случаи - мол, если разрыв более установленного пользователем значения (например, 50%)(ведь есть же защита по просадке), то не копировать, или предупреждать хотя бы пользователя о таких подставах? Это же печально вот так, по-тупому,  слить депозит. И ведь даже не догадаешься об этой подставе пока не сольешь депозит и не напишешь в поддержку.
