Имитатор ручной торговли - страница 3

Новый комментарий
 
Да понятно что вокруг слежка, заговор, всех обложили, всё прибыльное под запретом, пора бы уже привыкнуть, а что вы хотели, кукл просто так своё не отдаст, скорей заберёт.
 

Есть такой фнукционал у меня. Робот вызывает диалоговео окно, заполняет нужные поля и нажимает купить или продать. Реализовано через WinAPI. Правда давно не пользовался. Не факт что работает.

На счет торговли роботом или руками - даже по инвестпаролю это можно узнать: если навести на открытый ордер мышку - всплывет подсказка в ручную установлен ордер или программно. И даже виден магик номер!

Брокер может запретить торгвлю роботом Ордера посланные программно не будут обработаны, а если через диалоговое окно - то торговля будет происходить. Именно для такой торговли и предназначался мой робот. 

 
Alexey Viktorov:

Вы хотите сказать что спустя ПЯТЬ лет от начала размещения кодов в CodeBase

авто-торговля оставалась диковинкой? К середине 2010 я во-всю писал на mql4 и для меня это не казалось диковинкой.

А на каких либо семинарах\вебинарах если лектор не знает ответа, то может наговорить такого, что уши завянут. Нашли кому верить.

Лично я узнал про алготрейдинг спустя несколько месяцев после перехода на МТ4, было это в 2009-м году. До этого 2 года торговал в другом ДЦ, там был другой терминал. На трейдерских форумах процентов 80 людей торговали именно руками, остальные пытались что-то мутить с готовыми советниками типа "Илана" с довольно закономерным результатом. Поэтому отношение к этому было весьма и весьма скептическое. Так-что пример, который Вы привели в виде себя и "того парня со скриншота на форуме" меня как-то не впечатляет. :) Сколько вас таких было? Как-раз уложитесь в 20% от 20-ти процентов "алготрейдеров" той эпохи. Ну и оснований верить вашим словам более, чем услышанному, тоже пока не нахожу, уж простите.

 
BlackTomcat:
А какой в этом смысл? Скрыть сам факт, что на счёте работает робот? Не парьтесь, ибо по некоторой информации, как только вы в терминале нажимаете кнопку "Автоторговля", у Дилера загорается сигнализация об этом.

Если Вы открываете ордер не с помощью робота, а с помощью скрипта, то система также распознаёт, что "ордер установлен экспертом":


Здесь на картинке все ордера установлены скриптом, не экспертом.

 
Кеша Рутов:
Да понятно что вокруг слежка, заговор, всех обложили, всё прибыльное под запретом, пора бы уже привыкнуть, а что вы хотели, кукл просто так своё не отдаст, скорей заберёт.

Если у меня паранойя, это не значит, что за мной не следят !

 
Victor Ziborov:

Если Вы открываете ордер не с помощью робота, а с помощью скрипта, то система также распознаёт, что "ордер установлен экспертом":


Здесь на картинке все ордера установлены скриптом, не экспертом.

Да ни какой разницы скриптом или советником. Ведь функции открытия используются одни и те-же.
 
BlackTomcat:

Лично я узнал про алготрейдинг спустя несколько месяцев после перехода на МТ4, было это в 2009-м году. До этого 2 года торговал в другом ДЦ, там был другой терминал. На трейдерских форумах процентов 80 людей торговали именно руками, остальные пытались что-то мутить с готовыми советниками типа "Илана" с довольно закономерным результатом. Поэтому отношение к этому было весьма и весьма скептическое. Так-что пример, который Вы привели в виде себя и "того парня со скриншота на форуме" меня как-то не впечатляет. :) Сколько вас таких было? Как-раз уложитесь в 20% от 20-ти процентов "алготрейдеров" той эпохи. Ну и оснований верить вашим словам более, чем услышанному, тоже пока не нахожу, уж простите.

Повнимательней ознакомьтесь с этой страницей документации.

Документация по MQL5: Программы MQL5 / Разрешение на торговлю
Документация по MQL5: Программы MQL5 / Разрешение на торговлю
  • www.mql5.com
В языке MQL5 существует специальная группа торговых функций, с помощью которых можно создавать автоматизированные торговые системы. Программы для автоматической торговли без участия человека называются экспертами (Expert Advisor) или торговыми роботами. Для создания эксперта в редакторе MetaEditor запустите мастер создания советников MQL5...
 
Alexey Viktorov:

Повнимательней ознакомьтесь с этой страницей документации.

Ничего нового там не прочитал. Конкретнее, пожалуйста. А если Вы пытались намекнуть на эту фразу:
"Запрет на автоматическую торговлю может быть установлен на стороне торгового сервера."
то об этом ещё до Вас тут написали. И эта фраза совершенно не означает, что у Дилера нет индикации того, включено разрешение на автоторговлю в вашем терминале или отключено.

 
Три страницы переливания из пустого в порожние. И только парочка конкретных постов по вопросу.
Да вам уже было сказано, что Фриланс вам поможет. И был ответ, что уже есть в наличии кликер. Ну от себя добавлю. Наиболее простой способ написать при помощи UserScript в Вебтерминал. Будет та же самая имитация ручной торговли, но без лишних заморочек.
 
BlackTomcat:
А какой в этом смысл? Скрыть сам факт, что на счёте работает робот? Не парьтесь, ибо по некоторой информации, как только вы в терминале нажимаете кнопку "Автоторговля", у Дилера загорается сигнализация об этом.

Извините, я не точно написал, я хочу копировать ордера!

1234
Новый комментарий