Есть такой фнукционал у меня. Робот вызывает диалоговео окно, заполняет нужные поля и нажимает купить или продать. Реализовано через WinAPI. Правда давно не пользовался. Не факт что работает.
На счет торговли роботом или руками - даже по инвестпаролю это можно узнать: если навести на открытый ордер мышку - всплывет подсказка в ручную установлен ордер или программно. И даже виден магик номер!
Брокер может запретить торгвлю роботом Ордера посланные программно не будут обработаны, а если через диалоговое окно - то торговля будет происходить. Именно для такой торговли и предназначался мой робот.
Вы хотите сказать что спустя ПЯТЬ лет от начала размещения кодов в CodeBase
авто-торговля оставалась диковинкой? К середине 2010 я во-всю писал на mql4 и для меня это не казалось диковинкой.
А на каких либо семинарах\вебинарах если лектор не знает ответа, то может наговорить такого, что уши завянут. Нашли кому верить.
Лично я узнал про алготрейдинг спустя несколько месяцев после перехода на МТ4, было это в 2009-м году. До этого 2 года торговал в другом ДЦ, там был другой терминал. На трейдерских форумах процентов 80 людей торговали именно руками, остальные пытались что-то мутить с готовыми советниками типа "Илана" с довольно закономерным результатом. Поэтому отношение к этому было весьма и весьма скептическое. Так-что пример, который Вы привели в виде себя и "того парня со скриншота на форуме" меня как-то не впечатляет. :) Сколько вас таких было? Как-раз уложитесь в 20% от 20-ти процентов "алготрейдеров" той эпохи. Ну и оснований верить вашим словам более, чем услышанному, тоже пока не нахожу, уж простите.
А какой в этом смысл? Скрыть сам факт, что на счёте работает робот? Не парьтесь, ибо по некоторой информации, как только вы в терминале нажимаете кнопку "Автоторговля", у Дилера загорается сигнализация об этом.
Если Вы открываете ордер не с помощью робота, а с помощью скрипта, то система также распознаёт, что "ордер установлен экспертом":
Здесь на картинке все ордера установлены скриптом, не экспертом.
Да понятно что вокруг слежка, заговор, всех обложили, всё прибыльное под запретом, пора бы уже привыкнуть, а что вы хотели, кукл просто так своё не отдаст, скорей заберёт.
Если у меня паранойя, это не значит, что за мной не следят !
Повнимательней ознакомьтесь с этой страницей документации.
Ничего нового там не прочитал. Конкретнее, пожалуйста. А если Вы пытались намекнуть на эту фразу:
"Запрет на автоматическую торговлю может быть установлен на стороне торгового сервера."
то об этом ещё до Вас тут написали. И эта фраза совершенно не означает, что у Дилера нет индикации того, включено разрешение на автоторговлю в вашем терминале или отключено.
Да вам уже было сказано, что Фриланс вам поможет. И был ответ, что уже есть в наличии кликер. Ну от себя добавлю. Наиболее простой способ написать при помощи UserScript в Вебтерминал. Будет та же самая имитация ручной торговли, но без лишних заморочек.
Извините, я не точно написал, я хочу копировать ордера!