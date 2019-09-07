Имитатор ручной торговли - страница 2
Я понятия не имею, в чём будет уверен дилер и как он будет на это реагировать. Очень может быть, что вообще никак. Он просто будет видеть, что в вашем терминале разрешена автоторговля, поэтому какие-то из торговых приказов, исходящих от вашего торгового терминала, могут быть приказами от торгового робота. Понять это можно, например, по заполнению некоторых полей ордера. Заполненное поле Magic, например, с высокой вероятностью скажет о том, что это приказ робота, хотя приказ с мэджиком можно сформировать и скриптом. Очень может быть, что существуют ещё какие-то скрытые поля ордера, в которых при отправке пишется, был ли запрос сформирован нажатием на кнопку или программным способом. Это неизвестно. Но исключать этого нельзя.
Хорошо. И? И как диллер должен реагировать на приказ от робота и приказ, отданный вручную? Им то какая фиг разница?
Например, вам могут дать реквот. И если в советнике нет обработчика реквотов, как было у меня в ранних версиях, то вы пропустите сделку (которая была прибыльной, к слову). Вам могут искусственно расширить спред или открывать ордера с огромным проскальзыванием. Вам могут дать реквот на закрытии позиции, и вы либо упустите прибыль, либо понесёте потери. Ещё для дилера важно знать факт автоторговли на случай возникновения спорных ситуаций по исполнению ордеров между ДЦ и клиентом.
Не догнал... Вы хотите сказать, что они ещё и должны каким-то образом угадать как Вы, или Ваш робот, будете реагировать на разные факторы?
Спорные вопросы тоже никак не связаны с автоторговлей. Если Вы никак не сможете доказать (или набоорот, смажете) свою правоту документально (записью видео, например), то совершенно фиолетово кто или что выставил(о) приказ...
Было бы ещё хорошо торговать на демо, а брокер думал , что на реальном
Коммент порвал меня я под столом)))
Запрет на использование советников выставляется на сервере и передается клиентскому терминалу.
А он просто всем советникам возвращает ошибку 133 на любые торговые запросы.
Закажите.
Для решения ( без исходного кода ) - цену входа я иллюстрировал ранее..)
PS. там есть проблемы с модификацией и закрытием.
Но если стопы и тейк не нужен - значительно дешевле. и многие поучаствуют в заявке)
А оно мне надо???
Вот мне тоже удивительно, что ДЦ еще и будет анализировать, не использую ли я робота, и если использую - будет мне выдавать реквоты или дергать спред...
Не говоря уж о том, что ДЦ, который запрещает роботов - это явно какой-то левый и ненадежный ДЦ, от которого лучше держаться подальше.
Алексей, как давно Вы на Форексе? Ту информацию, которую я тут озвучил, я услышал от представителя одного из ДЦ в 2010-м году. Я тогда как-раз осваивал МТ-программирование и пробовал писать собственные торговые системы под МТ4, чтобы перейти от ручной торговли к автоматизированной. В те времена автоторговля на "Форексе для юзера" (это не название ДЦ!) была ещё диковинкой, и хотя весь функционал для автоторговли в МТ4 был, но ходили упорные слухи, что дилеры специально вставляют палки в колёса тем, кто пытается использовать торговых роботов. Поэтому на одной из встреч с представителями одного довольно крупного и известного ДЦ я задал вопрос, смогут ли они определить автоторговлю. На что был получен уже озвученный выше ответ. Зачем это нужно ДЦ? Слухов в те времена ходило много, но, конечно, никто всей правды не скажет. Но я охотно верю, что такой функционал легко заложить в серверную составляющую МТ (по просьбам ДЦ) и это не так уж и затратно.
Вы хотите сказать что спустя ПЯТЬ лет от начала размещения кодов в CodeBase
авто-торговля оставалась диковинкой? К середине 2010 я во-всю писал на mql4 и для меня это не казалось диковинкой.
А на каких либо семинарах\вебинарах если лектор не знает ответа, то может наговорить такого, что уши завянут. Нашли кому верить.
Вот мне тоже удивительно, что ДЦ еще и будет анализировать, не использую ли я робота, и если использую - будет мне выдавать реквоты или дергать спред...
Не говоря уж о том, что ДЦ, который запрещает роботов - это явно какой-то левый и ненадежный ДЦ, от которого лучше держаться подальше.
Не всегда так. У одного из брокеров, с которым я работаю, с выводом и исполнением все нормально. Знаю, Волчанский тоже с ним не один год работает. Но у него есть конкурс с денежными призами и одно из условий в конкурсе - запрет советников. Иначе дисквалификация. Видимо, ТС нужен имитатор, для похожей ситуации