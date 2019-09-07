Имитатор ручной торговли - страница 2

BlackTomcat:
Я понятия не имею, в чём будет уверен дилер и как он будет на это реагировать. Очень может быть, что вообще никак. Он просто будет видеть, что в вашем терминале разрешена автоторговля, поэтому какие-то из торговых приказов, исходящих от вашего торгового терминала, могут быть приказами от торгового робота. Понять это можно, например, по заполнению некоторых полей ордера. Заполненное поле Magic, например, с высокой вероятностью скажет о том, что это приказ робота, хотя приказ с мэджиком можно сформировать и скриптом. Очень может быть, что существуют ещё какие-то скрытые поля ордера, в которых при отправке пишется, был ли запрос сформирован нажатием на кнопку или программным способом. Это неизвестно. Но исключать этого нельзя.

Хорошо. И? И как диллер должен реагировать на приказ от робота и приказ, отданный вручную? Им то какая фиг разница?

 
Сергей Таболин:

Хорошо. И? И как диллер должен реагировать на приказ от робота и приказ, отданный вручную? Им то какая фиг разница?

Например, вам могут дать реквот. И если в советнике нет обработчика реквотов, как было у меня в ранних версиях, то вы пропустите сделку (которая была прибыльной, к слову). Вам могут искусственно расширить спред или открывать ордера с огромным проскальзыванием. Вам могут дать реквот на закрытии позиции, и вы либо упустите прибыль, либо понесёте потери. Ещё для дилера важно знать факт автоторговли на случай возникновения спорных ситуаций по исполнению ордеров между ДЦ и клиентом.
BlackTomcat:
Например, вам могут дать реквот. И если в советнике нет обработчика реквотов, как было у меня в ранних версиях, то вы пропустите сделку (которая была прибыльной, к слову). Вам могут искусственно расширить спред или открывать ордера с огромным проскальзыванием. Вам могут дать реквот на закрытии позиции, и вы либо упустите прибыль, либо понесёте потери. Ещё для дилера важно знать факт автоторговли на случай возникновения спорных ситуаций по исполнению ордеров между ДЦ и клиентом.

Не догнал... Вы хотите сказать, что они ещё и должны каким-то образом угадать как Вы, или Ваш робот, будете реагировать на разные факторы? 

Спорные вопросы тоже никак не связаны с автоторговлей. Если Вы никак не сможете доказать (или набоорот, смажете)  свою правоту документально (записью видео, например), то совершенно фиолетово кто или что выставил(о) приказ...

 
Vladimir Baskakov:
Было бы ещё хорошо торговать на демо, а брокер думал , что на реальном

Коммент порвал меня я под столом)))

 
Сергей Таболин:

Не догнал... Вы хотите сказать, что они ещё и должны каким-то образом угадать как Вы, или Ваш робот, будете реагировать на разные факторы? 

Спорные вопросы тоже никак не связаны с автоторговлей. Если Вы никак не сможете доказать (или набоорот, смажете)  свою правоту документально, записью видео, например), то совершенно фиолетово кто или что выставил(о) приказ...

Они ничего не будут угадывать. Они дадут вам реквот, а дальше посмотрят на вашу реакцию. Если вы в это время ушли в магазин/гулять/на вечеринку, да просто отошли в сортир, а у вас в советнике не было обработчика реквотирования, то вы либо пропустите вход в сделку, либо упустите прибыль, либо понесёте потери вплоть до слива депозита. К слову, в Стандартной Библиотеке обработка реквотов не предусмотрена, её нужно писать или добавлять самостоятельно.
 
BlackTomcat:
Запрет на использование советников выставляется на сервере и передается клиентскому терминалу.

А он просто всем советникам возвращает ошибку 133 на любые торговые запросы.

 
Mikhail Dovbakh:

Закажите.

Для решения ( без исходного кода ) - цену входа я иллюстрировал ранее..)

PS. там есть проблемы с модификацией и закрытием.

Но если стопы и тейк не нужен -  значительно дешевле. и многие поучаствуют в заявке)

А оно мне надо???

 
Andrey Khatimlianskii:

Вот мне тоже удивительно, что ДЦ еще и будет анализировать, не использую ли я робота, и если использую - будет мне выдавать реквоты или дергать спред...

Не говоря уж о том, что ДЦ, который запрещает роботов - это явно какой-то левый и ненадежный ДЦ, от которого лучше держаться подальше.

 
BlackTomcat:
Алексей, как давно Вы на Форексе? Ту информацию, которую я тут озвучил, я услышал от представителя одного из ДЦ в 2010-м году. Я тогда как-раз осваивал МТ-программирование и пробовал писать собственные торговые системы под МТ4, чтобы перейти от ручной торговли к автоматизированной. В те времена автоторговля на "Форексе для юзера" (это не название ДЦ!) была ещё диковинкой, и хотя весь функционал для автоторговли в МТ4 был, но ходили упорные слухи, что дилеры специально вставляют палки в колёса тем, кто пытается использовать торговых роботов. Поэтому на одной из встреч с представителями одного довольно крупного и известного ДЦ я задал вопрос, смогут ли они определить автоторговлю. На что был получен уже озвученный выше ответ. Зачем это нужно ДЦ? Слухов в те времена ходило много, но, конечно, никто всей правды не скажет. Но я охотно верю, что такой функционал легко заложить в серверную составляющую МТ (по просьбам ДЦ) и это не так уж и затратно.

Вы хотите сказать что спустя ПЯТЬ лет от начала размещения кодов в CodeBase

авто-торговля оставалась диковинкой? К середине 2010 я во-всю писал на mql4 и для меня это не казалось диковинкой.

А на каких либо семинарах\вебинарах если лектор не знает ответа, то может наговорить такого, что уши завянут. Нашли кому верить.

 
Georgiy Merts:

Вот мне тоже удивительно, что ДЦ еще и будет анализировать, не использую ли я робота, и если использую - будет мне выдавать реквоты или дергать спред...

Не говоря уж о том, что ДЦ, который запрещает роботов - это явно какой-то левый и ненадежный ДЦ, от которого лучше держаться подальше.

Не всегда так. У одного из брокеров, с которым я работаю, с выводом и исполнением все нормально. Знаю, Волчанский тоже с ним не один год работает. Но у него есть конкурс с денежными призами и одно из условий в конкурсе - запрет советников. Иначе дисквалификация. Видимо, ТС нужен имитатор, для похожей ситуации


