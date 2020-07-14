От практики к теории и снова к практике - страница 7

Новый комментарий
[Удален]  
А профит-то будет? (ц) не помню чья, но кажись Дримера
 
Aleksandr Volotko:
А профит-то будет? (ц) не помню чья, но кажись Дримера
А наблюдай,  мониторинг есть. ))
[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:
А наблюдай,  мониторинг есть. ))

Ты говорил вроде позже сигнал собирался создавать, я и не туды, что он уже есть ) сделаю закладку.

 
Aleksandr Volotko:

Ты говорил вроде позже сигнал собирался создавать, я и не туды, что он уже есть ) сделаю закладку

Это обкатка,  ручная работа.  К сожалению доступа к компу нету.  Потому пока демо и ручками.  Но как и пишу здесь весь успех кроется в статистике.  Мало кто хочет ковырять свои неудачи. 
[Удален]  

УПД.: при всем уважении, но вот такие соотношения СЛ/ТП говорят о тлене, Дример подтверди


 
Aleksandr Volotko:

УПД.: при всем уважении, но вот такие соотношения СЛ/ТП говорят о тлене, Дример подтверди


Циферки в статистике погляди. 
[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:
Циферки в статистике погляди. 

Это всё до пейджера. То, что может произойти обязательно произойдёт. Значит велика вероятность поймать СЛ таких или даже больших размеров, который не только испортит циферки, но и отбивать будешь долго. А в долговременной перспективе это выльется в тягомотину и в итоге Толик психанет и торганет на всю катлету :)

Как бы там ни было я видел много слитых счетов с такими подходами и что-то не припоминаю успешных. Не о тебе речь, а взагали.

Статистика сделает свое черное дело.

 
Aleksandr Volotko:

Это всё до пейджера. То, что может произойти обязательно произойдёт. Значит велика вероятность поймать СЛ таких или даже больших размеров, который не только испортит циферки, но и отбивать будешь долго. А в долговременной перспективе это выльется в тягомотину и в итоге Толик психанет и торганет на всю катлету :)

)))) я очень рад что ты веришь в мою стабильность . В данный момент да,  всё  красиво.  Жду как раз таки печального момента.  Ты не заметил что стоплос только по сигналу,  и он как и профит динамичный.  Потому какая будет просадка я не знаю.  Для того и торгую чтобы видеть на истории всё  как есть. 
 
Aleksandr Volotko:


Статистика сделает свое черное дело.

Вот!!!!!  Золотые слова!!!   Примени статистику к тем моментам когда она должна делать дело...... 
[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:
Вот!!!!!  Золотые слова!!!   Примени статистику к тем моментам когда она должна делать дело...... 

Ещё не к чему применять ) Вот как будет парочка таких стопов конских относительно профита, тогда и применим ) А потом перемножим на долгосрок. А вообще это не сложно моделируется.

1234567891011121314...53
Новый комментарий