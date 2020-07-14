От практики к теории и снова к практике - страница 7
А профит-то будет? (ц) не помню чья, но кажись Дримера
А наблюдай, мониторинг есть. ))
Ты говорил вроде позже сигнал собирался создавать, я и не туды, что он уже есть ) сделаю закладку.
УПД.: при всем уважении, но вот такие соотношения СЛ/ТП говорят о тлене, Дример подтверди
Циферки в статистике погляди.
Это всё до пейджера. То, что может произойти обязательно произойдёт. Значит велика вероятность поймать СЛ таких или даже больших размеров, который не только испортит циферки, но и отбивать будешь долго. А в долговременной перспективе это выльется в тягомотину и в итоге Толик психанет и торганет на всю катлету :)
Как бы там ни было я видел много слитых счетов с такими подходами и что-то не припоминаю успешных. Не о тебе речь, а взагали.
Статистика сделает свое черное дело.
Вот!!!!! Золотые слова!!! Примени статистику к тем моментам когда она должна делать дело......
Ещё не к чему применять ) Вот как будет парочка таких стопов конских относительно профита, тогда и применим ) А потом перемножим на долгосрок. А вообще это не сложно моделируется.