Martin Cheguevara:


как думаете прокатит в номинации "мистер график 2019" ?)

Так уже замечательно, что средства не ползут под балансом.

Не знаю правда какой спред и продолжительность теста.

 
Martin Cheguevara:
Разницы нету где )

Махонький пример для подражания: 12.10.19, gbpusd, всего сделок 96,  чистая прибыль 16868, общий убыток 5, требуемый депозит 2000.

 
aleger:

)))

Еще не перевелись юмористЫ)))

 
aleger:

ну вот, и стейты пошли наконец то

 
Renat Akhtyamov:

Еще один шутник)

Весело тут с вами))

П.С.

Скоро банковские выписки пойдут. Вот там удивимся)) и посмеёмся)) От АК_Саши.

 
Uladzimir Izerski:

Присоединяйся, ещё веселее будет. Хохотульку удаляю...

 
aleger:

Чемергес кончился. Погода плохая. Идти не охота. А трезвого вы меня заклюёте.

 
aleger:

Т.е ты выложил отчет с тестера стратегий , с демо-счета, с советника который рисует граали только в тестере

и считаешь что это пример для подражания?))) 

https://www.mql5.com/ru/code/26798

Ещё зачем то потер сообщение чтобы сделать таинство?)

Я думаю мне пора отдохнуть от этого форума. Забаньте меня пожалуйста навсегда)

EgorKim:

Да пошутил он. Посчитал изломы.

 
EgorKim:

В каждой шутке есть доля шутки и вагон серьёза, поскольку именно так образуется основная часть профита на разных валютах.  

