От практики к теории и снова к практике - страница 50
как думаете прокатит в номинации "мистер график 2019" ?)
Так уже замечательно, что средства не ползут под балансом.
Не знаю правда какой спред и продолжительность теста.
Разницы нету где )
Махонький пример для подражания: 12.10.19, gbpusd, всего сделок 96, чистая прибыль 16868, общий убыток 5, требуемый депозит 2000.
)))
Еще не перевелись юмористЫ)))
ну вот, и стейты пошли наконец то
Еще один шутник)
Весело тут с вами))
П.С.
Скоро банковские выписки пойдут. Вот там удивимся)) и посмеёмся)) От АК_Саши.
Присоединяйся, ещё веселее будет. Хохотульку удаляю...
Присоединяйся, ещё веселее будет
Чемергес кончился. Погода плохая. Идти не охота. А трезвого вы меня заклюёте.
Т.е ты выложил отчет с тестера стратегий , с демо-счета, с советника который рисует граали только в тестере
и считаешь что это пример для подражания?)))
https://www.mql5.com/ru/code/26798
Ещё зачем то потер сообщение чтобы сделать таинство?)
Я думаю мне пора отдохнуть от этого форума. Забаньте меня пожалуйста навсегда)
Да пошутил он. Посчитал изломы.
В каждой шутке есть доля шутки и вагон серьёза, поскольку именно так образуется основная часть профита на разных валютах.