От практики к теории и снова к практике - страница 49
учитывая то, что от будущего никуда не денешься, мы имеем счастье его предполагать и проверять предположение неоднократно
алгоритм, собственно
формула
Если в формуле меняется хоть одно значение то результат будет совершенно другой.
ОЙ другой. Совершенно другой.
И будет зависеть от места этого значения в формуле.
Формула же не простая)))
минимум 5 дней ничего не менялось, представляешь?
и как видишь - на самом же деле флет был
;)
Этот Принцип включает в себя ту Истину, что „все находится в движении, все вибрирует" и „ничего не находится в покое", — те факты, которые современная наука подтверждает и которые удовлетворяют каждое новое научное открытие. II все же этот Герметический Принцип был провозглашен Мастерами Древнего Египта. Это Принцип объясняет, что различие между различными проявлениями Материи, Энергии, Разума и даже Духа главным образом зависит от изменений скоростей вибрации. От всего, что является чистым Духом, до грандиознейших форм материи, — все находится в вибрации. Чем выше вибрация, тем выше ее положение в шкале. Вибрация Духа происходит с такой интенсивностью и скоростью, что практически находится в покое: так же, как быстро вращающееся колесо кажется нам неподвижным. А на другом конце шкалы (диапазона) существует грандиозная форма материи, вибрации которой настолько низки, что они также кажутся неподвижными. Между этими полюсами существуют миллионы миллионов различных степеней вибраций. От корпускул и электронов, атомов и молекул до миров и Галактик, — все находится в состоянии колебания. Это также справедливо по отношению к планам энергии и силы (которые также являются не чем иным, как различными степенями колебаний), а также справедливо в планах разума (состояние которого зависит от колебаний) и даже в духовных планах. Понимание этого Принципа соответственными формами позволяет Ученику Терметисту контролировать как свои, так и чужие мысленные колебания. Мастера также применяют этот Принцип к овладению явлениями природы различными путями. Кто понимает Принцип вибраций, „тот схватил скипетр власти", говорят мудрецы и один из древних писателей.
Лучше молиться на мудрецов, чем идти на завод.
как думаете прокатит в номинации "мистер график 2019" ?)
у мну такие были
по фунту получится?
Очень похоже на микро-кусь-кусь
Разницы нету где )
ок. я уже забыл эту стратегию.
просто давно была такая.