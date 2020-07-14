От практики к теории и снова к практике - страница 49

Renat Akhtyamov:

учитывая то, что от будущего никуда не денешься, мы имеем счастье его предполагать и проверять предположение неоднократно

алгоритм, собственно

формула

Если в формуле меняется хоть одно значение то результат будет совершенно другой.

ОЙ другой. Совершенно другой.

И будет зависеть от места этого значения в формуле.

Формула же не простая)))

 
Uladzimir Izerski:

Если в формуле меняется хоть одно значение то результат будет совершенно другой.

ОЙ другой. Совершенно другой.

И будет зависеть от места этого значения в формуле.

Формула же не простая)))

минимум 5 дней ничего не менялось, представляешь?

и как видишь - на самом же деле флет был

;)

 
Ничто не покоится, все движется, все вибрирует.

Этот Принцип включает в себя ту Истину, что „все находится в движении, все вибрирует" и „ничего не находится в покое", — те факты, которые современная наука подтверждает и которые удовлетворяют каждое новое научное открытие. II все же этот Герметический Принцип был провозглашен Мастерами Древнего Египта. Это Принцип объясняет, что различие между различными проявлениями Материи, Энергии, Разума и даже Духа главным образом зависит от изменений скоростей вибрации. От всего, что является чистым Духом, до грандиознейших форм материи, — все находится в вибрации. Чем выше вибрация, тем выше ее положение в шкале. Вибрация Духа происходит с такой интенсивностью и скоростью, что практически находится в покое: так же, как быстро вращающееся колесо кажется нам неподвижным. А на другом конце шкалы (диапазона) существует грандиозная форма материи, вибрации которой настолько низки, что они также кажутся неподвижными. Между этими полюсами существуют миллионы миллионов различных степеней вибраций. От корпускул и электронов, атомов и молекул до миров и Галактик, — все находится в состоянии колебания. Это также справедливо по отношению к планам энергии и силы (которые также являются не чем иным, как различными степенями колебаний), а также справедливо в планах разума (состояние которого зависит от колебаний) и даже в духовных планах. Понимание этого Принципа соответственными формами позволяет Ученику Терметисту контролировать как свои, так и чужие мысленные колебания. Мастера также применяют этот Принцип к овладению явлениями природы различными путями. Кто понимает Принцип вибраций, „тот схватил скипетр власти", говорят мудрецы и один из древних писателей.

 
transcendreamer:

Лучше молиться на мудрецов, чем идти на завод.

 


как думаете прокатит в номинации "мистер график 2019" ?)

 
Martin Cheguevara:

как думаете прокатит в номинации "мистер график 2019" ?)

у мну такие были

по фунту получится?

 
Martin Cheguevara:


как думаете прокатит в номинации "мистер график 2019" ?)

Очень похоже на микро-кусь-кусь 

 
Renat Akhtyamov:

у мну такие были

по фунту получится?

Разницы нету где )
 
aleger:

Очень похоже на микро-кусь-кусь 

Тип того:₽
 
Martin Cheguevara:
Разницы нету где )

ок. я уже забыл эту стратегию.

просто давно была такая.

