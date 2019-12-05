Вопрос знатокам ООП. - страница 49

[Удален]  

Вчера писал в массивы

в гобальные, большие,

сегодня даст фору любому,

ведь симбиоз концепций

всех сильнее по-любому!

Хотя местами на детали клал,

но как экстраполировал!

ИИ родился непорочно,

стал по цепи ходить бессрочно.

Идёт налево - энурез,

направо - энкопрез.

Кстати, здесь куча крутых концепций и топовых программерских парадигм http://govnokod.ru/cpp. Оттуда все копипастят, много видел такого в опенсорсных проектах яндекса.
  • govnokod.ru
C++ / Говнокод #25927 C++ / Говнокод #25924 C++ / Говнокод #25911 http://ideone.com/fB26cs Уб ли это? C++ / Говнокод #25901 > В первой строке создаётся строка из 48 символов «а», а во второй строка «0а». Это происходит потому, что конструктор string принимает на вход initializer_list из символов. 48 является целочисленным значением...
 
Vict:


Я программист и я умен,

Я, - миллион на Миллион,


Есть Штамп от Вуза, Универа,

Солдатам кода одной "веры".


Что я зубрил, вот то и знаю,

А философью презираю,


Мне в коде форма важна, людь!

И не "гони" мне муть про "суть"!


Я ем за Код, не первый год,

Мне не до "мысленных" свобод!


Я в мейнстрим бараном пру,

Глядя вокруг в баранью тьму.


Глаза бы поднял я на небо,

И посмотрел со стороны,

Но как барану бросить кушать,

Рога поднявши  из травы?


Моя задача - брать задачи,

За материальную отдачу.


Откалиброван мозг давно,

Понять иное не дано.

 
Реter Konow:

Я программист и я умен,

Я, - миллион на Миллион,

...

Откалиброван мозг давно,

Понять иное не дано.

Так, выкладу на всякий случай, но не все это поймут:

Некомпетентные люди: Эффект Даннинга-Крюгера в действии
  • econet.ru
Некомпетентные люди имеют склонность регулярно переоценивать собственные способности и недооценивать средний уровень способностей других. К некомпетентности часто добавляется высокомерие и тогда некомпетентные люди начинают свято верить в свои способности. У них нет представления о границах своих знаний и они даже не понимают, что ошибаются...
 
Artyom Trishkin:


Есть некий базовый объект свойства, который наделён обработчиком событий. Этот объект-свойство выполняет примитивную функцию сравнения своего состояния с его прошлым состоянием и хранит результат сравнения - больше/меньше/не изменилось. Делает это постоянно за время своей жизни.

Любое свойство любого иного объекта - это тот самый объект-свойство. И сам иной объект - наследник объекта-свойство.

Таким образом любой объект постоянно живёт тем, что проверяет своё состояние, и состояние своих свойств, а те в свою очередь - состояние всех своих свойств (если они сами являются наследниками объекта-свойство)

Каждое свойство имеет уникальный идентификатор.

Таким образом каждый объект знает какое именно свойство изменилось.

У каждого объекта-свойства есть обработчик, реагирующий на изменение свойства в ту, или иную сторону. И вот в нём-то и нужно "создателю" прописать как объект реагирует на смену свойства.


По моему, Вы описываете некий механизм, называя его Объектом. У него есть обработчик событий и набор функций. Иначе говоря, это готовая и продуманная система. 

То есть, по Вашему, Объект - это класс с предопределенным набором изначальных свойств и методов? И такой класс - универсальный строительный "материал" всех систем?

Может я неверно понял.


ЗЫ. Напомню, что речь шла о моделировании Объектов компьютерной системой.

 
Реter Konow:

По моему, Вы описываете некий механизм, называя его Объектом. У него есть обработчик событий и набор функций. Иначе говоря, это готовая и продуманная система. 

То есть, по Вашему, Объект - это класс с предопределенным набором изначальных свойств и методов? И такой класс - универсальный строительный "материал" всех систем?

Может я неверно понял.


ЗЫ. Напомню, что речь шла о моделировании Объектов компьютерной системой.

Объект-свойство. Этот объект должен жить своей жизнью. Это как клетка организма. Она живёт своей жизнью, и она наделена неким набором функций. Если эту клетку оторвать от организма, в составе которого она существует, то организм явно этого не заметит - слишком мала клеточка, но некая функция-таки будет нарушена, и организм будет знать об этом, и он, естественно, запустит процесс регенерации этой клетки чтобы заполнить возникший пробел. Но если от организма оторвать большую часть, то те сигналы, которые посылают клетки организма, помноженные на количество удалённых клеток, выльются в сильную боль - организм уже заметит это не только на уровне функциональности, но и на более высоких уровнях - на уровне сознания - он будет чувствовать боль, и он будет принимать решение что с этим делать извне - сам организм уже не справится простым процессом регенерации.

Это же понятно?

Вот и объект-свойство - он тоже наделён минимальным набором функций. А именно - он может проверять своё собственное состояние (значение этого состояния) с прошлым своим состоянием (значением этого состояния). И он имеет нейрон, позволяющий передать во "внешний мир" это состояние.

Вот из таких мельчайших частиц и создавайте свои "клетки".

Просто стоит начать это делать, и сразу будет понятно что делать, как делать, и каков размер минимального объекта необходим (какие минимальные свойства необходимы для возможности простого их наращивания и соединения с другими клетками), из которого состоит одна клетка будущего организма.

А что вы понимаете здесь под "компьютерной системой"? Компьютер сам, без вашего вмешательства должен что-то начать производить внутри себя?

Программа сама должна родиться?

Вы "Терминатора" пересмотрели?

Многомиллиардные вложения (в долларах) во всём мире сейчас тратятся на только исследование ИИ. А вы хотите в одиночку на маминых пирожках?

 
Artyom Trishkin:

...

1. А что вы понимаете здесь под "компьютерной системой"? Компьютер сам, без вашего вмешательства должен что-то начать производить внутри себя?

2. Программа сама должна родиться?

...

1. Человек будет выполнять функцию контроллера-тестера, но кодировать ничего не будет. 

2. Будут "рождаться" шаблоны, обрывки функций, которые будут совмещаться в более сложные системы, при участии человека. 

Задача моделирования объектов нужна не столько для человеческих нужд, сколько для самого ИИ. Это часть когнитивных процессов.

Но, пожалуй тема зашла в тупик. Нужно работать.


ЗЫ. Скажу только, что не согласен с Вашим видением Объекта. 

 
Реter Konow:

1. Человек будет выполнять функцию контроллера-тестера, но кодировать ничего не будет. 

2. Будут "рождаться" шаблоны, обрывки функций, которые будут совмещаться в более сложные системы, при участии человека. 

Задача моделирования объектов нужна не столько для человеческих нужд, сколько для самого ИИ. Это часть когнитивных процессов.

Но, пожалуй тема зашла в тупик. Нужно работать.


ЗЫ. Скажу только, что не согласен с Вашим видением Объекта. 

У меня иное видение объекта. А уж что вы себе придумали - только вам известно.

Я показал пример минимальной части объекта. От объекта к объекту всё может меняться.

 
Блин. Пьян зело. Читал, мало, что понял. Петр, пойми, есть языки программирования, их много, их создатели заложили в них определенные механизмы управления памятью, да ООП - это всего на всего один из вариантов. Они, реально разные, реально имеют свои плюсы и минусы. Поэтому, хотите ИИ, отлично, что называется ЗАВИДУЮ, потому, что сам, ни разу не решусь. Только реализовывать Вам его надо не тут, ну не катит mql, ровно как и любой другой прикладной язык, под это. Тут чтстый C, даже без C++, смотрится. Так, что Вам или на другой форум, или Вы "глобальный" троль))).
 
Реter Konow:

1. Человек будет выполнять функцию контроллера-тестера, но кодировать ничего не будет. 

2. Будут "рождаться" шаблоны, обрывки функций, которые будут совмещаться в более сложные системы, при участии человека. 

Задача моделирования объектов нужна не столько для человеческих нужд, сколько для самого ИИ. Это часть когнитивных процессов.

Но, пожалуй тема зашла в тупик. Нужно работать.


ЗЫ. Скажу только, что не согласен с Вашим видением Объекта. 

Ждём реализацию ИИ :).
 
Aliaksandr Hryshyn:
Ждём реализацию ИИ :).

А как же обещанный стакан ... "приложением принципиально нового уровня. Уровня, ранее не досягаемого ни для одного программиста на MQL".

Уже не ждем?

