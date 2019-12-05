Вопрос знатокам ООП. - страница 49
Вчера писал в массивы
в гобальные, большие,
сегодня даст фору любому,ведь симбиоз концепций
всех сильнее по-любому!
Хотя местами на детали клал,
но как экстраполировал!
ИИ родился непорочно,
стал по цепи ходить бессрочно.
Идёт налево - энурез,
направо - энкопрез.
Я программист и я умен,
Я, - миллион на Миллион,
Есть Штамп от Вуза, Универа,
Солдатам кода одной "веры".
Что я зубрил, вот то и знаю,
А философью презираю,
Мне в коде форма важна, людь!
И не "гони" мне муть про "суть"!
Я ем за Код, не первый год,
Мне не до "мысленных" свобод!
Я в мейнстрим бараном пру,
Глядя вокруг в баранью тьму.
Глаза бы поднял я на небо,
И посмотрел со стороны,
Но как барану бросить кушать,
Рога поднявши из травы?
Моя задача - брать задачи,
За материальную отдачу.
Откалиброван мозг давно,
Понять иное не дано.
Я программист и я умен,
Я, - миллион на Миллион,
...
Откалиброван мозг давно,
Понять иное не дано.
Так, выкладу на всякий случай, но не все это поймут:
Есть некий базовый объект свойства, который наделён обработчиком событий. Этот объект-свойство выполняет примитивную функцию сравнения своего состояния с его прошлым состоянием и хранит результат сравнения - больше/меньше/не изменилось. Делает это постоянно за время своей жизни.
Любое свойство любого иного объекта - это тот самый объект-свойство. И сам иной объект - наследник объекта-свойство.
Таким образом любой объект постоянно живёт тем, что проверяет своё состояние, и состояние своих свойств, а те в свою очередь - состояние всех своих свойств (если они сами являются наследниками объекта-свойство)
Каждое свойство имеет уникальный идентификатор.
Таким образом каждый объект знает какое именно свойство изменилось.
У каждого объекта-свойства есть обработчик, реагирующий на изменение свойства в ту, или иную сторону. И вот в нём-то и нужно "создателю" прописать как объект реагирует на смену свойства.
По моему, Вы описываете некий механизм, называя его Объектом. У него есть обработчик событий и набор функций. Иначе говоря, это готовая и продуманная система.
То есть, по Вашему, Объект - это класс с предопределенным набором изначальных свойств и методов? И такой класс - универсальный строительный "материал" всех систем?
Может я неверно понял.
ЗЫ. Напомню, что речь шла о моделировании Объектов компьютерной системой.
Объект-свойство. Этот объект должен жить своей жизнью. Это как клетка организма. Она живёт своей жизнью, и она наделена неким набором функций. Если эту клетку оторвать от организма, в составе которого она существует, то организм явно этого не заметит - слишком мала клеточка, но некая функция-таки будет нарушена, и организм будет знать об этом, и он, естественно, запустит процесс регенерации этой клетки чтобы заполнить возникший пробел. Но если от организма оторвать большую часть, то те сигналы, которые посылают клетки организма, помноженные на количество удалённых клеток, выльются в сильную боль - организм уже заметит это не только на уровне функциональности, но и на более высоких уровнях - на уровне сознания - он будет чувствовать боль, и он будет принимать решение что с этим делать извне - сам организм уже не справится простым процессом регенерации.
Это же понятно?
Вот и объект-свойство - он тоже наделён минимальным набором функций. А именно - он может проверять своё собственное состояние (значение этого состояния) с прошлым своим состоянием (значением этого состояния). И он имеет нейрон, позволяющий передать во "внешний мир" это состояние.
Вот из таких мельчайших частиц и создавайте свои "клетки".
Просто стоит начать это делать, и сразу будет понятно что делать, как делать, и каков размер минимального объекта необходим (какие минимальные свойства необходимы для возможности простого их наращивания и соединения с другими клетками), из которого состоит одна клетка будущего организма.
А что вы понимаете здесь под "компьютерной системой"? Компьютер сам, без вашего вмешательства должен что-то начать производить внутри себя?
Программа сама должна родиться?
Вы "Терминатора" пересмотрели?
Многомиллиардные вложения (в долларах) во всём мире сейчас тратятся на только исследование ИИ. А вы хотите в одиночку на маминых пирожках?
...
1. А что вы понимаете здесь под "компьютерной системой"? Компьютер сам, без вашего вмешательства должен что-то начать производить внутри себя?
2. Программа сама должна родиться?
...
1. Человек будет выполнять функцию контроллера-тестера, но кодировать ничего не будет.
2. Будут "рождаться" шаблоны, обрывки функций, которые будут совмещаться в более сложные системы, при участии человека.
Задача моделирования объектов нужна не столько для человеческих нужд, сколько для самого ИИ. Это часть когнитивных процессов.
Но, пожалуй тема зашла в тупик. Нужно работать.
ЗЫ. Скажу только, что не согласен с Вашим видением Объекта.
У меня иное видение объекта. А уж что вы себе придумали - только вам известно.
Я показал пример минимальной части объекта. От объекта к объекту всё может меняться.
Ждём реализацию ИИ :).
А как же обещанный стакан ... "приложением принципиально нового уровня. Уровня, ранее не досягаемого ни для одного программиста на MQL".
Уже не ждем?