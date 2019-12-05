Вопрос знатокам ООП. - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Новая концепция ООП" - не понятны цели. Для чего вы это делаете?
Хочу понять несколько вещей, которыми интересовался всю жизнь.
1. Можно ли создать саморазвивающуюся систему?
2. Можно ли создать процесс, в котором множество систем взаимодействуют, меняются и развиваются?
3. Может ли что либо возникнуть без изначально заложенной концепции?
4. Что будет, если скрестить мое представление объектов в ядре и стандартный ООП, с его наследованием и инкапсуляцией объектов? Получится ли упростить создание сложных систем?
...и оперировать экземплярами в ведре:)
Зачем что-то записывать в ведре, особенно относящееся к конкретному объекту? Сам объект хранит информацию о себе, а в ведре только указатели на объекты.
Вы никогда не задумывались, почему в стандартном ООП, такие большие "капсулы" (классы) Объектов? Ведь проще, превратить объект в узел указателей, а содержание объектов хранить вне классов. Тогда, Объект легко моделировать. Просто менять указатели на материал, который он должен объединить, и Объект будет "превращаться" во что то другое. Содержание Объекта будет зависеть от указателей, а не от "ингридиентов" его Класса (капсулы). Так вот, именно такие связки, я храню в Ядре в виде Объектов. А сам материал - вне Ядра. Таким образом, связи между Объектами, как и их содержание могут легко и быстро меняться, а системы состоящие из таких "узловых" Объектов - легко модифицируются.
.
Ну круто, а название у подхода есть? Может ЯООП - ядерное объектно ориентированное программирование. Звучит солидно, ассоциируется с оружием, АЭС. Лозунг какой-нибудь можно придумать - "я взял лучшее и засунул в ядро!". Отлично, Пётр, так держать, я приятно удивлён.
Взгляните на мозг изнутри. Он заполнен центрами связей (нейронами), а не отдельными закрытыми комплексами. В мозгу инкапсулируется связь, а не все содержание каждого объекта.
Такие связи называются "композиция/агрегация объектов", но вы постоянно циклитесь на своё ядро. Добавляйте любые связи как угодно, ничего нового в этом нет.
Такие связи называются "композиция/агрегация объектов", но вы постоянно циклитесь на своё ядро. Добавляйте любые связи как угодно, ничего нового в этом нет.
ЗЫ: видео смотрел по диагонали, может и не очень.
https://habr.com/ru/post/354046/
Это гораздо понятнее.
//-----------------------------------------------
Композиция связывает Объекты находящиеся в общей ассоциативной цепочке. Комната-Стены-Мебель. Проблема в том, что ассоциативные цепочки слишком неустойчивы и неопределенны, а значит связи на уровне классов - ошибка. Комнату можно связать с ребенком, клеткой, гипер-кубом или преисподней, и в зависимости от этого, поместить в нее содержание. Класс стандартного ООП не предусматривает легкое изменение связей внутри композиции, а ядро - предусматривает.
Такие связи называются "композиция/агрегация объектов", но вы постоянно циклитесь на своё ядро. Добавляйте любые связи как угодно, ничего нового в этом нет.
ЗЫ: видео смотрел по диагонали, может и не очень.
отправьте ему 5-10 рублей, чтобы он постригся ;)
Почему ядро предусматривает легкое изменение композиций (содержания объекта)? - потому что в ядре сущности - это ячейки памяти с переменными. А класс - это описание объекта на уровне редактора. На уровне кода.
Код меняется через редактор. Память меняется через интерфейс или самой программой. То есть, если класс (капсулу объекта) поместить из кода в массив (ядро), то его обработка и изменение будет в 100 раз быстрее и гибче.