По мотивам стратегии "Div hunter" - страница 6
Вышел из LKOH прибыль 3330 руб.
Но самое интересное будет завтра утром...
Добавлено
Действительно интересное
Несмотря на то, что вчера, перед закрытием цены фьючерсов резко взлетели вверх,
убыток, в итоге, составил не очень большую сумму (-2737,76 руб)
А общая прибыль = 7344 + 3330 - 2737,76 = 7936,24 руб.
Как Вы объемы позиции определяете?
В выложенном ранее советнике, есть функция CheckPosState()
в ней определяется объем позиции
Из кода ничего не ясно мне, словами написать можете?
Извините, но без кода не знаю как объяснить...
Потому что объём позиции определяется функциями, которые
прописаны в коде.
PositionSelect()
PositionGetDouble()
Как успехи у стратегии?
Никак, не занимаюсь сейчас.
Дом стою
Если дом будет не 6 этажей, то раствора слишком много. Ну, разве-что строить будут нелюди и израсходуют весь. Толщина шва должна быть 1-2 мм. Чем толще шов тем больше потерь тепла будет.
Два этажа
Шов 0,5 - 1,0 мм (кладка на клей-пену Tytan), это не раствор, а блоки YTONG (https://www.ytong.ru/produkty-ytong.php) :)
Много Вы сил потратили, что б въехать в эти строительные тонкости? Я помню хотел строить, но начал по сайтам лазить и вникать - очень много информации, а без её осмысления есть тревожность, что обманут и разведут на деньги.