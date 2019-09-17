По мотивам стратегии "Div hunter" - страница 6

Новый комментарий
 

Вышел из LKOH прибыль 3330 руб.

 

Но самое интересное будет завтра утром...

Добавлено

Действительно интересное

Несмотря на то, что вчера, перед закрытием цены фьючерсов резко взлетели вверх,

убыток, в итоге, составил не очень большую сумму (-2737,76 руб)

А общая прибыль = 7344 + 3330 - 2737,76 = 7936,24 руб.


 
prostotrader:

Вышел из LKOH прибыль 3330 руб.

 

Но самое интересное будет завтра утром...

Добавлено

Действительно интересное

Несмотря на то, что вчера, перед закрытием цены фьючерсов резко взлетели вверх,

убыток, в итоге, составил не очень большую сумму (-2737,76 руб)

О общая прибыль = 7344 + 3330 - 2737,76 = 7936,24 руб.


Как Вы объемы позиции определяете?

 
Aleksey Vyazmikin:

Как Вы объемы позиции определяете?

В выложенном ранее советнике, есть функция CheckPosState()

в ней определяется объем позиции

exp_data.pos_vol =  long(PositionGetDouble(POSITION_VOLUME));
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Check position function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
POS_STATE CheckPosState()
{
  exp_data.pos_vol = 0;
  if(PositionSelect(fut_symbol))
  {
    exp_data.pos_vol =  long(PositionGetDouble(POSITION_VOLUME));
    ENUM_POSITION_TYPE pos_type = ENUM_POSITION_TYPE(PositionGetInteger(POSITION_TYPE));
    switch(pos_type)
    {
      case POSITION_TYPE_BUY:
        return(POS_LONG);
      break;
      case POSITION_TYPE_SELL:
        return(POS_SHORT);
      break;
    }
  }
  else return(POS_NONE);
  return(POS_UNKNOWN);
}
 
prostotrader:

В выложенном ранее советнике, есть функция CheckPosState()

в ней определяется объем позиции

Из кода ничего не ясно мне, словами написать можете?

 
Aleksey Vyazmikin:

Из кода ничего не ясно мне, словами написать можете?

Извините, но без кода не знаю как объяснить...

Потому что объём позиции определяется функциями, которые

прописаны в коде.

PositionSelect()


PositionGetDouble()
 
Как успехи у стратегии?
 
Aleksey Vyazmikin:
Как успехи у стратегии?

Никак, не занимаюсь сейчас.

Дом стою


 
prostotrader:

Никак, не занимаюсь сейчас.

Дом стою


Если дом будет не 6 этажей, то раствора слишком много. Ну, разве-что строить будут нелюди и израсходуют весь. Толщина шва должна быть 1-2 мм. Чем толще шов тем больше потерь тепла будет.

 
Alexey Viktorov:

Если дом будет не 6 этажей, то раствора слишком много. Ну, разве-что строить будут нелюди и израсходуют весь. Толщина шва должна быть 1-2 мм. Чем толще шов тем больше потерь тепла будет.

Два этажа


Шов 0,5 - 1,0 мм (кладка на клей-пену Tytan), это не раствор, а блоки YTONG (https://www.ytong.ru/produkty-ytong.php) :)

Газобетонные блоки YTONG. Размеры, цены и сопутствующие материалы купить от производителя
Газобетонные блоки YTONG. Размеры, цены и сопутствующие материалы купить от производителя
  • www.ytong.ru
Одним из главных преимуществ дома из YTONG являются его теплоизоляционные свойства. Высокотехнологичный строительный материал обеспечивает благоприятный климат внутри помещений, при этом значительно снижая эксплуатационные расходы по их содержанию. Зимой газобетон позволяет экономить на отоплении, а летом в помещениях сохраняется приятная...
 
prostotrader:

Никак, не занимаюсь сейчас.

Дом стою


Много Вы сил потратили, что б въехать в эти строительные тонкости? Я помню хотел строить, но начал по сайтам лазить и вникать - очень много информации, а без её осмысления есть тревожность, что обманут и разведут на деньги.

1234567
Новый комментарий