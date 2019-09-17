По мотивам стратегии "Div hunter" - страница 3
Так, и где Вы писали про покупку на вечерке? Писали бы, что открываемся в зависимости от стороны отклонения от СПОТовой цена БА.
Вы через строчку читаете?
"В идеале нужно выходить по отложенному ордеру, т.е выставлять его за 2-3 минуты до закрытия рынка по фьючерсам. "
Это я не верно глянул тип сделки.
"Причесываю" эксперта (нашел ошибку с ценой 2-го ордера), поставил на тестирование...
У СПОТа есть интересная особенность, после торгового Ласта (18-39) появляется ещё несколько (по одной цене).
Сейчас, для установки ордера, я беру торговый Ласт (18-39), может быть нужно брать самый последний Ласт?
Гэпы чаще всего закрываются, исходя из этого можно посмотреть, по каким ценам они чаще закрываются, от тех и пилить. На скриншоте гэп закрылся по последним ластам.
Вопрос немного не по теме. Просветите неуча, почему брокер так странно считает реализованную прибыль.
Допустим открыта позиция на покупку, цена позиции 100 руб. Цена акции падает до 50 руб. Я по этой цене покупаю еще 1 лот. Средняя цена позиции стала 75 руб. Цена акции выросла до 60 руб. Я продаю 1 лот. По факту по деньгам я в плюсе 50+10=60 (комиссию не учитываем), но брокер считает что реализованная прибыль -15 руб (60-75). По идее позиция закрыта не до конца и еще рано считать реализованную прибыль.
Нет, не 75 руб. цена позиции, а 50 рублей.
Потому что цена акции 50 руб. у Вас стало 2 акции с ценой 50 руб.
Базовый актив не усредняется.
А понял, учитывается текущая цена актива. Хоть по деньгам получился плюс, но относительно средней цены покупки выходит минус. Мог бы и сам додуматься средняя цена это просто уровень без убытка.