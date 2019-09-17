По мотивам стратегии "Div hunter" - страница 4
Не "цепляется" цена 2-ой день
лучше чем убыток
Подумалось, что при остановке торгов по СПОТу можно использовать это в достаточно
рисковой стратегии (Fut Gap). Смысл её в том, что мы не покупаем акции, а только продаем фьючерсы
с установленным нами Гапом вверх.
Когда торгуются акции, мы считаем среднюю дельту между фьючерсом и акциями, а когда
торговля акциями закончилась устанавливаем ордер (ордера) на продажу фьючерсов (посчитанная дельта + наш Гап).
А утром продаем фьючерсы
(вопрос как продавать, если позиция достаточно большая?).
На Демо работать не будет!
Добавлено
Для оценки потенциала стратегии можно и в тестере попробовать.
Во вложении файл с советником, работает в тестере в режиме реальных тиков.
И приложен отчет о тестировании SBRF-9.19
Многое опущено, но вообщем нормально, только вот здесь не правильно
Должно быть так:
Нужно добавить секцию
Добавлено
У меня эксперт "раздулся" на 1300 строк кода :)
Все нормально работает
Использую, пока, 5 инструментов
GAZR, SBRF, VTBR, LKOH, ROSN (Вчера нормально отработал GAZP)
Немного изменил время начала выхода из позиции, т.е не только завтра утром, но и за час до закрытия.
Сработало
Добавлено
Грязная прибыль (6 контрактов) составила (53129,7 - 53018) * 6 = 670,2 руб.
Роснефть "зацепилось" только 2 контракта
Т.к ликвидность по LKOH и ROSN маленькая, ставлю 30 и 20 контрактов соответственно с гапом 100.
Позиции закрылись с прибылью.
За все время, от идеи до сегодняшнего дня не было ни одной просадки, но они должны быть,
т.к ТС имеет достаточно большой % риска.
На этом все, кому интересно, может сам доработать выложенный выше советник.
Если "упадет" терминал, или ещё что-то случится,
то пропадет из памяти дельта и СПОТ ласт, нужно будет сделать
"горячий" ввод этих данных (ордера, если есть, подхватываются автоматически)
Добавлено
Проблему выхода (когда рынок против нас), при большом объёме,
пока, так и не решил...
Если решить, то риски значительно снизятся.
Закрывать по рынку нельзя, можно собрать весь стакан :(
Хотелось бы иметь полный "автомат"...
Fut gap заступил на боевое дежурство
Из 16 инструментов, пока, сработал только TATN
Прибыль