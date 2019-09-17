По мотивам стратегии "Div hunter" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Из 16 инструментов, пока, сработал только TATN
Прибыль
щиплите по маленьку)
щиплите по маленьку)
Это не я, - робот.
Если "упадет" терминал, или ещё что-то случится,
то пропадет из памяти дельта и СПОТ ласт, нужно будет сделать
"горячий" ввод этих данных (ордера, если есть, подхватываются автоматически)
Добавлено
Проблему выхода (когда рынок против нас), при большом объёме,
пока, так и не решил...
Если решить, то риски значительно снизятся.
Закрывать по рынку нельзя, можно собрать весь стакан :(
Хотелось бы иметь полный "автомат"...
может заходить меньшим объемом
может заходить меньшим объемом
Я решил проблему.
Я решил проблему.
Михаил, а у какого брокера в МТ5 сразу и GAZP и GAZP- есть ?
в открывашке на МТ5 или акции или фью ...
Михаил, а у какого брокера в МТ5 сразу и GAZP и GAZP- есть ?
в открывашке на МТ5 или акции или фью ...
В МТ5 ни у кого нет, только Квик
Сегодня "большой" улов (7 инструментов)
Не набралось больше, потому что деньги закончились (советник проверяет баланс)
Посмотрим, что завтра будет
Добавлено
Оказывается, что уже прибыль есть (7344 руб)
Сегодня "большой" улов (7 инструментов)
Не набралось больше, потому что деньги закончились (советник проверяет баланс)
Посмотрим, что завтра будет
Добавлено
Оказывается, что уже прибыль есть (7344 руб)
вот и минусовые сделки пошли
вот и минусовые сделки пошли
Это не сделки, а текущее состояние позиций
Сделки на выход (out) на 3 скрине
Это не сделки, а текущее состояние позиций
Сделки на выход (out) на 3 скрине
тогда извиняюс