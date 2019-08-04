Финансовые операции ограничены - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Много заморожено средств на счёте? Их достаточно чтобы долг вернуть?
Их уже изъяли с моего счёта в пользу клиента
Их уже изъяли с моего счёта в пользу клиента
А, Вы про личный средства... нет, недостаточно
Я бы с радостью сделал это! Но я только что пытался нажать на кнопку "Пополнить счёт" и у меня не появляются варианты пополнения. Нужно снять (хотя бы) фин. ограничения, чтобы я смог это сделать..
А кто может быть уверен, что после разморозки средств вы пополните счёт и вернёте долг, а не выведите поскорее средства?
Извините, но доверие-то подорвано. Нужно решать вопрос с администрацией. И, естественно, не ультимативными заявлениями.
А кто может быть уверен, что после разморозки средств вы пополните счёт и вернёте долг, а не выведите поскорее средства?
Извините, но доверие-то подорвано. Нужно решать вопрос с администрацией. И, естественно, не ультимативными заявлениями.
Уже забрали средства, которые были заморожены.
Уже забрали средства, которые были заморожены.
Много ли средств было заморожено?
Много ли средств было заморожено?
4-х значная сумма
4-х значная сумма
вы только НЕ подавайте информацию так, словно вас МК кинули -- типа, заблокировали все ваши средства и забрали.
по вашим скринам выше и по вашему профилю -- понятно следующее:
-- у вас был заказ на 1500 долл -- вы его делали, делали и через месяц попросили заказчика закрыть работу досрочно, типа, потом вы всё доделаете (или как там всё было, не могу точно знать)
-- заказчик работу закрыл, деньги 1350 долл вам упали и заказчик даже оставил вам положительный отзыв, мол, вы крутой прогер
-- именно об этом заказе вы и сказали изначально:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Финансовые операции ограничены
Artem Markevych, 2019.07.26 10:29
Был проблемный клиент,который меня в чём-то обвиняет но что мне теперь с этим делать?
-- только этот заказчик себя проблемным и обманутым считать не захотел и обратился в сервисдеск (есть в профиле у заказчика обращение в сервисдеск)
-- МК после разбирательства посчитали ваши действия мошенническими -- предупредили вас о последствиях -- но вы, видимо, не осознали -- и тогда МК забрали у вас верификацию и доступ к фрилансу со всеми вытекающими
-- а средства по этому заказу 1350 долл (которые были заморожены по правилам фриланса на 7 дней) заказчику вернули
т.е. заказчик по факту потерял 150 долл
-- заказчик работу закрыл, деньги 1350 долл вам упали и заказчик даже оставил вам положительный отзыв, мол, вы крутой прогер
...
т.е. заказчик по факту потерял 150 долл
Андрей, а 1500 это реальная или "с потолка", для примера цифирь?
Андрей, а 1500 это реальная или "с потолка", для примера цифирь?
Алексей -- вся информация доступна -- читаем:
1.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Финансовые операции ограничены
Artem Markevych, 2019.07.26 21:34
По скрину видно, что МК бабки по какой-то работе вернули заказчику
2. идём к нему в профиль -- и ищем работу из предыдущего скрина:
Ник заказчика смотрим в отзывах -- и в его профиле в Достижениях видим, что он обращался в Сервисдеск
3. Работа завершена 21 числа -- 7 дней заморозки по правилам фриланса -- 26 числа МК платёж отменили -- 26 числа топикстартер и создал эту тему с вопросом, мол, почему фин. операции заблокированы.