Финансовые операции ограничены - страница 5

Новый комментарий
[Удален]  
Artyom Trishkin:

Много заморожено средств на счёте? Их достаточно чтобы долг вернуть?

Их уже изъяли с моего счёта в пользу клиента

[Удален]  
Artem Markevych:

Их уже изъяли с моего счёта в пользу клиента

А, Вы про личный средства... нет, недостаточно

 
Artem Markevych:

Я бы с радостью сделал это! Но я только что пытался нажать на кнопку "Пополнить счёт" и у меня не появляются варианты пополнения. Нужно снять (хотя бы) фин. ограничения, чтобы я смог это сделать..

А кто может быть уверен, что после разморозки средств вы пополните счёт и вернёте долг, а не выведите поскорее средства?

Извините, но доверие-то подорвано. Нужно решать вопрос с администрацией. И, естественно, не ультимативными заявлениями.

[Удален]  
Artyom Trishkin:

А кто может быть уверен, что после разморозки средств вы пополните счёт и вернёте долг, а не выведите поскорее средства?

Извините, но доверие-то подорвано. Нужно решать вопрос с администрацией. И, естественно, не ультимативными заявлениями.

Уже забрали средства, которые были заморожены.

 
Artem Markevych:

Уже забрали средства, которые были заморожены.

Много ли средств было заморожено?

[Удален]  
Evgeniy Zhdan:

Много ли средств было заморожено?

4-х значная сумма

 
Artem Markevych:

4-х значная сумма

вы только НЕ подавайте информацию так, словно вас МК кинули -- типа, заблокировали все ваши средства и забрали.

по вашим скринам выше и по вашему профилю -- понятно следующее:

-- у вас был заказ на 1500 долл -- вы его делали, делали и через месяц попросили заказчика закрыть работу досрочно, типа, потом вы всё доделаете (или как там всё было, не могу точно знать)

-- заказчик работу закрыл, деньги 1350 долл вам упали и заказчик даже оставил вам положительный отзыв, мол, вы крутой прогер

-- именно об этом заказе вы и сказали изначально:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Финансовые операции ограничены

Artem Markevych, 2019.07.26 10:29

Был проблемный клиент,который меня в чём-то обвиняет но что мне теперь с этим делать?

-- только этот заказчик себя проблемным и обманутым считать не захотел и обратился в сервисдеск (есть в профиле у заказчика обращение в сервисдеск)

-- МК после разбирательства посчитали ваши действия мошенническими -- предупредили вас о последствиях -- но вы, видимо, не осознали -- и тогда МК забрали у вас верификацию и доступ к фрилансу со всеми вытекающими

-- а средства по этому заказу 1350 долл (которые были заморожены по правилам фриланса на 7 дней) заказчику вернули

т.е. заказчик по факту потерял 150 долл

 
Andrey F. Zelinsky:

-- заказчик работу закрыл, деньги 1350 долл вам упали и заказчик даже оставил вам положительный отзыв, мол, вы крутой прогер

...

т.е. заказчик по факту потерял 150 долл

Интересный поворот. Выходит, заказчик тоже хорош гусь:  собственноручно принял невыполненную работу, а теперь претензии?  Если всё так, то возвращать ему комиссию незачем. Будет уроком.
 
Andrey F. Zelinsky:

Андрей, а 1500 это реальная или "с потолка", для примера цифирь?

 
Alexey Viktorov:

Андрей, а 1500 это реальная или "с потолка", для примера цифирь?

Алексей -- вся информация доступна -- читаем:

1.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Финансовые операции ограничены

Artem Markevych, 2019.07.26 21:34



По скрину видно, что МК бабки по какой-то работе вернули заказчику


2. идём к нему в профиль -- и ищем работу из предыдущего скрина:


Ник заказчика смотрим в отзывах -- и в его профиле в Достижениях видим, что он обращался в Сервисдеск


3. Работа завершена 21 числа -- 7 дней заморозки по правилам фриланса -- 26 числа МК платёж отменили -- 26 числа топикстартер и создал эту тему с вопросом, мол, почему фин. операции заблокированы.

1234567
Новый комментарий