Это исходит из здравого смысла: только-что у Вас был один IP, а через секунду Вы вдруг оказались за тридевять земель. Это очень подозрительно. И в качестве превентивной меры - ставится запрет на финансы.
Дальше решайте свой вопрос в СервисДеске.
Извините, спасибо. Просто хотел быстрее решить проблему, так как только здесь зарабатываю.
Был проблемный клиент,который меня в чём-то обвиняет но что мне теперь с этим делать?
Вы совершили мошенничество, вас предупредили о последствиях в вашей заявке.
При этом делаете вид, что не понимаете о чем речь.
Я совершил ошибку, признаю это! Хочу исправить это, дайте, пожалуйста, шанс!
Я возмещу ущерб клиенту.
Я много хорошего принёс сервису, очень долго поднимал рейтинг работ. Не лишайте меня возможности зарабатывать, пожалуйста!
понять и простить !
Я рад, что Вам весело, но я сделал ошибку и жалею об этом. Попрошу Вас не издеваться, спасибо.
Что хоть сделали?
В первую очередь, конечно же, нужно возместить. А потом уже наверное и разговор будет. Не утверждаю, но по моему скромному мнению - это правильная последовательность действий.
Закрыл работу обманным путём в свою пользу
Уже возместил сполна: забрали средства, забрали право продавать, ограничили фин. операции
Это всё ваши потери. А потери клиента вами лично были возмещены ему?