Vladimir Karputov:

Это исходит из здравого смысла: только-что у Вас был один IP, а через секунду Вы вдруг оказались за тридевять земель. Это очень подозрительно. И в качестве превентивной меры - ставится запрет на финансы.


Дальше решайте свой вопрос в СервисДеске.

Извините, спасибо. Просто хотел быстрее решить проблему, так как только здесь зарабатываю.

 
Artem Markevych:

Был проблемный клиент,который меня в чём-то обвиняет но что мне теперь с этим делать?

Вы совершили мошенничество, вас предупредили о последствиях в вашей заявке.

При этом делаете вид, что не понимаете о чем речь.

MetaQuotes Software Corp.:

Я совершил ошибку, признаю это! Хочу исправить это, дайте, пожалуйста, шанс! 

Я возмещу ущерб клиенту.

Я много хорошего принёс сервису, очень долго поднимал рейтинг работ. Не лишайте меня возможности зарабатывать, пожалуйста!

 

понять и простить !


Denis Sartakov:

Я рад, что Вам весело, но я сделал ошибку и жалею об этом. Попрошу Вас не издеваться, спасибо.

 
Artem Markevych:

Я рад, что Вам весело, но я сделал ошибку и жалею об этом. Попрошу Вас не издеваться, спасибо.

Что хоть сделали? 

 
Artem Markevych:

В первую очередь, конечно же, нужно возместить. А потом уже наверное и разговор будет. Не утверждаю, но по моему скромному мнению - это правильная последовательность действий.

Arkadii Zagorulko:

Закрыл работу обманным путём в свою пользу

Artyom Trishkin:

Уже возместил сполна: забрали средства, забрали право продавать, ограничили фин. операции 

 
Artem Markevych:

Это всё ваши потери. А потери клиента вами лично были возмещены ему?

