Artem Markevych:

Я уже до этого написал ему, я жду ответа от него, надеюсь, что он пойдёт на контакт и мы с администрацией устроем это, я же только за, просто он не отвечает мне :(

Обязательно его нужно спрашивать хочет ли он чтобы ему вернули его деньги?

Вот если вы хотите восстановления своих прав, то в первую очередь нужно исправлять ситуацию, а не ждать разрешения её исправить от обманутого вами клиента.

Господи, как дети (с)...


 
Artem Markevych:

Та я переведу ему куда угодно.

каяться, так каяться ! все, что взял - верни, плюс за моральный вред - в таком же размере !

Artyom Trishkin:

ну я хотя бы хочу узнать куда ему отправить средства...

 
Denis Sartakov:

каяться, так каяться ! все, что взял - верни, плюс за моральный вред - в таком же размере !

Да поздно уже. Если Рашид сюда заглянет и прочтёт тот ультиматум... мне страшно представить что будет.

уже всё забрали и наказали

 
Artem Markevych:

ну я хотя бы хочу узнать куда ему отправить средства...

  1. Вы пополняете свой счёт здесь любым доступным вам способом.
  2. Просите администрацию списать с вашего счёта необходимую сумму в счёт погашения вашей задолженности перед обманутым клиентом.
  3. Администрация переводит ваши деньги ему на счёт.
Все операции абсолютно прозрачны и известны администрации - ведь всё делается с их помощью. А "переведу куда угодно" - это не аргументация, так как перевод "куда угодно и где угодно" не является финансовой операцией внутри данного ресурса и не может быть принят администрацией как доказательство ваших честных намерений и подтверждением ваших действий по искуплению вины.
Я бы с радостью сделал это! Но я только что пытался нажать на кнопку "Пополнить счёт" и у меня не появляются варианты пополнения. Нужно снять (хотя бы) фин. ограничения, чтобы я смог это сделать..

 
Artem Markevych:

уже всё забрали и наказали

Забрали не всё, а лишь заморозили средства до выяснения вашей позиции и ваших действий.

Пока что не видно большого желания поправить ситуацию. Не я вам должен рассказывать как вернуть долг, а вы должны сами накидать сюда кучу вариантов и узнать какой из них лучше всего подойдёт.

Думаю, что я вам такой вариант уже подсказал. Или опять хотите посоветоваться с клиентом?

 
Artem Markevych:

Я бы с радостью сделал это! Но я только что пытался нажать на кнопку "Пополнить счёт" и у меня не появляются варианты пополнения. Нужно снять (хотя бы) фин. ограничения, чтобы я смог это сделать..

Много заморожено средств на счёте? Их достаточно чтобы долг вернуть?

Artyom Trishkin:

Забрали не всё, а лишь заморозили средства до выяснения вашей позиции и ваших действий.

Пока что не видно большого желания поправить ситуацию. Не я вам должен рассказывать как вернуть долг, а вы должны сами накидать сюда кучу вариантов и узнать какой из них лучше всего подойдёт.

Думаю, что я вам такой вариант уже подсказал. Или опять хотите посоветоваться с клиентом?


