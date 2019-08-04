Финансовые операции ограничены - страница 4
Я уже до этого написал ему, я жду ответа от него, надеюсь, что он пойдёт на контакт и мы с администрацией устроем это, я же только за, просто он не отвечает мне :(
Обязательно его нужно спрашивать хочет ли он чтобы ему вернули его деньги?
Вот если вы хотите восстановления своих прав, то в первую очередь нужно исправлять ситуацию, а не ждать разрешения её исправить от обманутого вами клиента.
Господи, как дети (с)...
Та я переведу ему куда угодно.
каяться, так каяться ! все, что взял - верни, плюс за моральный вред - в таком же размере !
ну я хотя бы хочу узнать куда ему отправить средства...
Да поздно уже. Если Рашид сюда заглянет и прочтёт тот ультиматум... мне страшно представить что будет.
уже всё забрали и наказали
Я бы с радостью сделал это! Но я только что пытался нажать на кнопку "Пополнить счёт" и у меня не появляются варианты пополнения. Нужно снять (хотя бы) фин. ограничения, чтобы я смог это сделать..
Забрали не всё, а лишь заморозили средства до выяснения вашей позиции и ваших действий.
Пока что не видно большого желания поправить ситуацию. Не я вам должен рассказывать как вернуть долг, а вы должны сами накидать сюда кучу вариантов и узнать какой из них лучше всего подойдёт.
Думаю, что я вам такой вариант уже подсказал. Или опять хотите посоветоваться с клиентом?
