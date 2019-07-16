Мой Грааль оптимизирован на М1 на 18 инструментах с суммарной историей в 324 года - страница 2
После такого многообещающего заголовка прочитал ровно вот столько " Здравствуйте. Решил поделиться с Вами своей полуавтоматической ТС."
Дмитрий, больше читайте, это полезно.
Как вы угадали размер моего прочтения?
Вас стоит понаблюдать в Вашей ветке пару дней и становитесь предсказуемым.
Я дочитал до слова мартингейл)
Развивайтесь Максим. Если Вас пугает это слово, замените риск от цепочки ордеров на тот же риск, но от одной сделки.
Медленно, без резких движений отступаем...(не в обиду, просто звучит зловеще несколько)) )
не отходите пожалуйста далеко)
Какое максимально кол-во переворотов вы находили по всем парам(по каждой в отдельности)?
Таблица максимальных переворотов во флетах с 2001г. по 18 вышеуказанным парам
По строкам: ширина канала в пп. По столбцам: коэффициент разрушения канала кратный его ширине. Например: 2, уровень разрушения канала, при котором цена вышла за границы канала на расстояние равное ширине двух таких каналов.
EURUSD
Сумма значений таблиц переворотов для каждой пары. Видим, что неликвидные инструменты имеют большее число монстр- флетов) Удаляем их из работы. Насчет канадца не знаю, надо посмотреть на истории, что там было и с чем связаны зятяжные флеты. Выделяется серебро, оно флэтует меньше всех.
Привет всем. Нахожу наиболее значимые флеты на основных парах. На их границах вижу движения цены, на которых можно заработать не пускаясь во все тяжкие, типа неваляшки или других ТС основанных на переворотах в канале. В данный момент существует флет с наибольшим количеством переворотов на золоте 1411.22 и 1403.53. Я все это вижу постоянно и на других похожих флетах. Думаю проверить тему. Прогеры, кто открыт к новым проектам и задачам, помогите реализовать. ТЗ:
1. Процент от размера средств депозита который участвует в расчете объема одного лимитного ордера. Например, если 10%, то для расчтета используем 100$ из 1000$ депозита. Объем сделки рассчитывается исходя из возможного убытока + залог. Размер депозита автоматически прочитывать из данных текущего счета на которых будет запускаться эксперт.
2. Ценовая метка по которой выставляем Бай лимит
3. ТП Бай лимит в пунктах
4. СЛ Бай лимит в пунктах
5. Ценовая метка по которой выставляем Селл лимит
6. ТП Селл лимит в пунктах
7. СЛ Селл лимит в пунктах
8. Расстояние в пунктах от ценовых меток из п. 2, 5 на которое удалилась цена инструмента (вне зависимости от направления), по достижении которого советник вновь выставляет ордера из п. 1-7.
9. Трейлинг стоп. Используем/не используем
10. шаг Трейлинг стопа.
11. slip=10
12. Magic=
За минуту до выхода важных новостей, по одной из валюты пары, лимитные ордера удаляются и выставляются через минуту после их выхода с учетом п.8
Объем ордера советник рассчитывает сам, так что при достижении СЛ, убыток (убыток в средствах + залог) составлял часть от депозита из пп.1
Изменять значения пунктов 2-7 можно на чарте мышкой.
Инфо, выводим на чарт значения из п. 1-10