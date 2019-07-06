Максимальное количество переворотов цены в каналах.
Собрал такую статистику с 1999 по конец 2018г., для каналов с различными характеристиками, по основным валютным парам. Например евробакс, за 19 лет не переворачивался в канале шириной 100п. больше 13 раз. Это при условии, что цена не выходила за границы указанного канала на расстояние не превышающее ширины этого канала.
Таблицы представлены для каждой из 11 валютных пар. Помогите в экселе свести эти таблицы в одну, где значение ячеек будет максимальным из соответствующих ячеек 11 таблиц. Отправлю в личку. Здесь не получается файл выложить.
Зачем?)
После 7-8, Вы должны были понять, что это все лишено экономического смысла. А 13.. я считал и поболее было, но даже 13 это = безнадега для построения доходных тс.
Тоже самое можно рассчитать и для хода без отката.. там примерно такие же цифры.
Заходите после 8-9 го и смысл появится.
Канал можно рассматривать как направление движения в текущем моменте.
Каналов в графике очень много.
Зы
В данный момент на истории 3 канала.
Цена может пойти (по в) любом из этих каналов.
Для удачной сделки, надо понимать текущий момент.
в данный момент, на евробаксе около 50 000 горизонтальных, неразрушенных каналов с диапазоном от 30 до 100п.
Т.е. заходить в сделку раз в пол года, с целью заработать пару процентов? Интересная мысль.
какие-то неправильные у вас каналы)
Оу!
Да это же тот подход на взгляд на рынок. Приветствую.
На самом деле каналы не гарантируют разворот цены, они просто предупреждают.
А каналы существуют сами по себе на истории.
мы с Вами по- разному идентифицируем каналы. Лень, но могу показать границы скопления верхних и нижних границ 50 каналов с определенными параметрами.
Желательно увидеть на рисунке. Просто интересно.
