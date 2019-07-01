Торговля всем депозитом. Сторонники и противники. - страница 3

Новый комментарий
 

Сделал небольшую доливку и выставил профиты.


Редакция профита.

 

Доброго дня граждане спекулянты!

Флет

 
Александр Власов:

Доброго дня граждане спекулянты!
У меня для Вас радостная новость!!! )))
Вчера получил Маржин Колл!!!



Неожиданная новость) 
 
Александр Власов:

Доброго дня товарищи спекулянты!

Хочу показать свою торговлю депозитом на 100%
и узнать Ваше отношение или другие методы торговли при максимальном риске.

Слив депо с вероятностью 100%. После первого поста читать далее не стал.

Время покажет.

 

Спасибо за поддержку!!! 
Всегда рад позитивным товарищам!!!
А польза может быть для Вас, это "подсмотреть" где фиксировать прибыль.
Но пока просто наблюдаем.

По рынку: ситуация развивается и продолжаем удваивать депозит (один раз в неделю).


Новый тейк

 
Nikolai Krylov:

Слив депо с вероятностью 100%. После первого поста читать далее не стал.

Время покажет.

Спасибо, что даёте время!!!
Приложу все усилия, что бы Вас "разочаровать")))

 

смысл продолжать, если стопаут уже был? и потом уже не удвоение депозита будет, а возврат к предыдущему состоянию, а потом опять стопаут. Так депозит к нулю и вернется. Это игра в рулетку, на демо деньги. 

Тут результат прост. Слив 100% и дело даже не в том, что торговля с повышенными рисками. И что значит торговля всем депозитом? я могу без кредитного плеча на весь депозит купить пойти долларов в банке... или могу взять плече 1000 и закупиться по полной. В обоих случаях это будет весь депозит. В общем не интересно по 2 причинам:

1 - нет куража без реальных денег, я могу на демо в 2 раза увеличить за день без особых проблем

2 - стратегия убыточна, мат ожидание торговой стратегии =0 это видно невооруженным глазом, никакой предсказательной силы нет в этих рисунках, нет никакой игры не с какими вероятностями, смотреть нечего.

 
Maxim Romanov:

смысл продолжать, если стопаут уже был? и потом уже не удвоение депозита будет, а возврат к предыдущему состоянию, а потом опять стопаут. Так депозит к нулю и вернется. Это игра в рулетку, на демо деньги. 

Тут результат прост. Слив 100% и дело даже не в том, что торговля с повышенными рисками. И что значит торговля всем депозитом? я могу без кредитного плеча на весь депозит купить пойти долларов в банке... или могу взять плече 1000 и закупиться по полной. В обоих случаях это будет весь депозит. В общем не интересно по 2 причинам:

1 - нет куража без реальных денег, я могу на демо в 2 раза увеличить за день без особых проблем

2 - стратегия убыточна, мат ожидание торговой стратегии =0 это видно невооруженным глазом, никакой предсказательной силы нет в этих рисунках, нет никакой игры не с какими вероятностями, смотреть нечего.

Да пускай играется вам то что. Хорошо хоть, что не на реальные.

 
Всем депом рисков много, лучше торговать вот так https://www.mql5.com/ru/signals/596956 тут более контролируемые риски
Торговые сигналы для MetaTrader 4: OVC
Торговые сигналы для MetaTrader 4: OVC
  • www.mql5.com
Символ Сделки Sell Buy Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips Точечные графики распределения MFE и MAE Для каждого открытого ордера в течение его жизни записываются значения максимальной прибыли (MFE) и максимального убытка (MAE). Эти...
 
Vitalii Ananev:

Да пускай играется вам то что. Хорошо хоть, что не на реальные.

да я то как раз за то ,чтобы реальные были! Раз уж пошла такая тема, шоу нужно, а какое шоу без азарта. Как в казино, когда человек стоит за рулеткой и ему жутко везет, вокруг собирается толпа и болеют за него, а потом раз и все расходятся. Или как футбол смотрят же люди...)) Так и тут драйв нужен, эмоции, риски! Чтобы я сидел и переживал за игрока) радовался, когда ему прет и сочувствовал когда не прет.

1234
Новый комментарий