Торговля всем депозитом. Сторонники и противники. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сделал небольшую доливку и выставил профиты.
Доброго дня граждане спекулянты!
Доброго дня граждане спекулянты!
У меня для Вас радостная новость!!! )))
Вчера получил Маржин Колл!!!
Доброго дня товарищи спекулянты!
Хочу показать свою торговлю депозитом на 100%
и узнать Ваше отношение или другие методы торговли при максимальном риске.
Слив депо с вероятностью 100%. После первого поста читать далее не стал.
Время покажет.
Спасибо за поддержку!!!
Всегда рад позитивным товарищам!!!
А польза может быть для Вас, это "подсмотреть" где фиксировать прибыль.
Но пока просто наблюдаем.
По рынку: ситуация развивается и продолжаем удваивать депозит (один раз в неделю).
Слив депо с вероятностью 100%. После первого поста читать далее не стал.
Время покажет.
Спасибо, что даёте время!!!
Приложу все усилия, что бы Вас "разочаровать")))
смысл продолжать, если стопаут уже был? и потом уже не удвоение депозита будет, а возврат к предыдущему состоянию, а потом опять стопаут. Так депозит к нулю и вернется. Это игра в рулетку, на демо деньги.
Тут результат прост. Слив 100% и дело даже не в том, что торговля с повышенными рисками. И что значит торговля всем депозитом? я могу без кредитного плеча на весь депозит купить пойти долларов в банке... или могу взять плече 1000 и закупиться по полной. В обоих случаях это будет весь депозит. В общем не интересно по 2 причинам:
1 - нет куража без реальных денег, я могу на демо в 2 раза увеличить за день без особых проблем
2 - стратегия убыточна, мат ожидание торговой стратегии =0 это видно невооруженным глазом, никакой предсказательной силы нет в этих рисунках, нет никакой игры не с какими вероятностями, смотреть нечего.
смысл продолжать, если стопаут уже был? и потом уже не удвоение депозита будет, а возврат к предыдущему состоянию, а потом опять стопаут. Так депозит к нулю и вернется. Это игра в рулетку, на демо деньги.
Тут результат прост. Слив 100% и дело даже не в том, что торговля с повышенными рисками. И что значит торговля всем депозитом? я могу без кредитного плеча на весь депозит купить пойти долларов в банке... или могу взять плече 1000 и закупиться по полной. В обоих случаях это будет весь депозит. В общем не интересно по 2 причинам:
1 - нет куража без реальных денег, я могу на демо в 2 раза увеличить за день без особых проблем
2 - стратегия убыточна, мат ожидание торговой стратегии =0 это видно невооруженным глазом, никакой предсказательной силы нет в этих рисунках, нет никакой игры не с какими вероятностями, смотреть нечего.
Да пускай играется вам то что. Хорошо хоть, что не на реальные.
Да пускай играется вам то что. Хорошо хоть, что не на реальные.
да я то как раз за то ,чтобы реальные были! Раз уж пошла такая тема, шоу нужно, а какое шоу без азарта. Как в казино, когда человек стоит за рулеткой и ему жутко везет, вокруг собирается толпа и болеют за него, а потом раз и все расходятся. Или как футбол смотрят же люди...)) Так и тут драйв нужен, эмоции, риски! Чтобы я сидел и переживал за игрока) радовался, когда ему прет и сочувствовал когда не прет.