Торговля всем депозитом. Сторонники и противники.
Он встал и подошел к играющим.
– Глупые люди! – шепотом сказал он чайханщику. – Они рискуют последним в надежде приобрести большее. И разве Магомет не запретил мусульманам денежных игр? Слава богу, я избавлен от этой пагубной страсти… Как везет, однако, этому рыжему игроку: он выигрывает четвертый раз подряд… Смотри, смотри – он в пятый раз выиграл! О безумец! Он обольщен ложным призраком богатства, между тем нищета уже вырыла яму на его пути. Что?.. Он в шестой раз выиграл!.. Я никогда еще не видел, чтобы человеку так везло. Смотри, он ставит опять! Поистине, нет предела человеческому легкомыслию; не может же он подряд выигрывать! Вот так и гибнут люди, поверив в ложное счастье! Следовало бы проучить этого рыжего. Ну, пусть он только выиграет в седьмой раз, тогда я сам поставлю против него, хотя в душе я враг всяких денежных игр и давно бы запретил их на месте эмира!..
Рыжий игрок бросил кости и в седьмой раз выиграл. Ходжа Насреддин решительно шагнул вперед, раздвинул игроков и сел в кольцо.– Я хочу сыграть с тобой, – сказал он счастливцу, взял кости и быстро, опытным глазом, проверил их со всех сторон
Доброго дня товарищи спекулянты!
Хочу показать свою торговлю депозитом на 100%
и узнать Ваше отношение или другие методы торговли при максимальном риске.
У меня весь депозит задействован. Только не на форекс, а на фондовом рынке и я не использую плечи. А ваша торговля это до тех пор пока не получите серию из нескольких убыточных сделок. Разогнали депозит, выводите начальный капитал, а на остальные можно продолжить разгон.
Он встал и подошел к играющим.
– Глупые люди! – шепотом сказал он чайханщику. – Они рискуют последним в надежде приобрести большее. И разве Магомет не запретил мусульманам денежных игр? Слава богу, я избавлен от этой пагубной страсти… Как везет, однако, этому рыжему игроку: он выигрывает четвертый раз подряд… Смотри, смотри – он в пятый раз выиграл! О безумец! Он обольщен ложным призраком богатства, между тем нищета уже вырыла яму на его пути. Что?.. Он в шестой раз выиграл!.. Я никогда еще не видел, чтобы человеку так везло. Смотри, он ставит опять! Поистине, нет предела человеческому легкомыслию; не может же он подряд выигрывать! Вот так и гибнут люди, поверив в ложное счастье! Следовало бы проучить этого рыжего. Ну, пусть он только выиграет в седьмой раз, тогда я сам поставлю против него, хотя в душе я враг всяких денежных игр и давно бы запретил их на месте эмира!..
Рыжий игрок бросил кости и в седьмой раз выиграл. Ходжа Насреддин решительно шагнул вперед, раздвинул игроков и сел в кольцо.– Я хочу сыграть с тобой, – сказал он счастливцу, взял кости и быстро, опытным глазом, проверил их со всех сторон
Всполнился рост биткойна после вашего комментария) Однако я все таки не влез туда))
Ну и сегодня есть уже одна сделка.
тю... это разве на все депо? на все депо это так: открылся и ждешь.. пошло в твою сторону - начинаешь пирамидиться по максимуму (каждые 5-10 пп) - сколько дает плечо и эквити, потом главное успеть выскочить из рынка, развернется - вынесет по стопауту за 2 минуты )))
но зато и с 10 баксов можно удвоиться в течении часа!
вот это торговля на весь депозит!
;)
Доброго дня товарищи спекулянты!
Хочу показать свою торговлю депозитом на 100%
и узнать Ваше отношение или другие методы торговли при максимальном риске.
Доброго дня товарищи спекулянты!
Хочу показать свою торговлю депозитом на 100%
и узнать Ваше отношение или другие методы торговли при максимальном риске.
это не интересно, вот если бы счет был реальным, а не демо... Игра смотрелась бы значительно интереснее.
Лично я сторонник, но только ради игры на демо.
Особенно,если анализировать глазами только тиковый график.
Цель
игры - разогнать до миллиона
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго дня товарищи спекулянты!
Хочу показать свою торговлю депозитом на 100%
и узнать Ваше отношение или другие методы торговли при максимальном риске.