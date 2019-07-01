Торговля всем депозитом. Сторонники и противники. - страница 4

Maxim Romanov:

А, понятно. :)

 
Maxim Romanov:

да я то как раз за то ,чтобы реальные были! Раз уж пошла такая тема, шоу нужно, а какое шоу без азарта. Как в казино, когда человек стоит за рулеткой и ему жутко везет, вокруг собирается толпа и болеют за него, а потом раз и все расходятся. Или как футбол смотрят же люди...)) Так и тут драйв нужен, эмоции, риски! Чтобы я сидел и переживал за игрока) радовался, когда ему прет и сочувствовал когда не прет.

Да, на 100% есть разумная логика в ваших словах!
Подумаю про реалИТИ шоу.
Да кстати я перевернулся.
см скин.

Переворот

 

Ну что, не выдержал депозит моего шорта и  выставил маржин колл.

Сегодня 15% от депо забрал, но торговать вообще уже не хочется, тем более когда есть 100%-ная безубыточная тема, где выходишь на 20-ку прибыли в месяц как максимум за пару лет.

15% в плюсе. отчёт

 

торговать всем депозитом, как монетка. 

Все шло именно к этому.

Но, обычно, когда торгуешь максимум, такие маржин колы не должны сбивать с толку. 

Открываешь новый и опять....

Ну или менять тактику и торговать стабильно и маленькими порциями. 

