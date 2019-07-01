Торговля всем депозитом. Сторонники и противники. - страница 4
да я то как раз за то ,чтобы реальные были! Раз уж пошла такая тема, шоу нужно, а какое шоу без азарта. Как в казино, когда человек стоит за рулеткой и ему жутко везет, вокруг собирается толпа и болеют за него, а потом раз и все расходятся. Или как футбол смотрят же люди...)) Так и тут драйв нужен, эмоции, риски! Чтобы я сидел и переживал за игрока)
А, понятно. :)
радовался, когда ему прет и сочувствовал когда не прет.
Да, на 100% есть разумная логика в ваших словах!
Подумаю про реалИТИ шоу.
Да кстати я перевернулся.
см скин.
Ну что, не выдержал депозит моего шорта и выставил маржин колл.
Сегодня 15% от депо забрал, но торговать вообще уже не хочется, тем более когда есть 100%-ная безубыточная тема, где выходишь на 20-ку прибыли в месяц как максимум за пару лет.
торговать всем депозитом, как монетка.
Все шло именно к этому.
Но, обычно, когда торгуешь максимум, такие маржин колы не должны сбивать с толку.
Открываешь новый и опять....
Ну или менять тактику и торговать стабильно и маленькими порциями.