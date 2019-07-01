Торговля всем депозитом. Сторонники и противники. - страница 2
Доброго дня товарищи спекулянты!
Хочу показать свою торговлю депозитом на 100%
и узнать Ваше отношение или другие методы торговли при максимальном риске.
Ты вводишь в заблуждение, потому как не торговлю показываешь, а отчет по совершенным сделкам. Никому это не интересно, вот сам на себе проверь, тебе интересно смотреть на стейтмент с рисунками? 100% нет. А ты здесь ищешь тех, кому это инетресно. Вот если бы рассказал о ТС, то наверняка нашел бы читателей
можно и всем депозитом в сделке быть, стоп лосс и маржин колл совпадают?
Он встал и подошел к играющим.
– Глупые люди! – шепотом сказал он чайханщику. – Они рискуют последним в надежде приобрести большее. И разве Магомет не запретил мусульманам денежных игр? Слава богу, я избавлен от этой пагубной страсти… Как везет, однако, этому рыжему игроку: он выигрывает четвертый раз подряд… Смотри, смотри – он в пятый раз выиграл! О безумец! Он обольщен ложным призраком богатства, между тем нищета уже вырыла яму на его пути. Что?.. Он в шестой раз выиграл!.. Я никогда еще не видел, чтобы человеку так везло. Смотри, он ставит опять! Поистине, нет предела человеческому легкомыслию; не может же он подряд выигрывать! Вот так и гибнут люди, поверив в ложное счастье! Следовало бы проучить этого рыжего. Ну, пусть он только выиграет в седьмой раз, тогда я сам поставлю против него, хотя в душе я враг всяких денежных игр и давно бы запретил их на месте эмира!..
Рыжий игрок бросил кости и в седьмой раз выиграл. Ходжа Насреддин решительно шагнул вперед, раздвинул игроков и сел в кольцо.– Я хочу сыграть с тобой, – сказал он счастливцу, взял кости и быстро, опытным глазом, проверил их со всех сторон
тю... это разве на все депо? на все депо это так: открылся и ждешь.. пошло в твою сторону - начинаешь пирамидиться по максимуму (каждые 5-10 пп) - сколько дает плечо и эквити, потом главное успеть выскочить из рынка, развернется - вынесет по стопауту за 2 минуты )))
но зато и с 10 баксов можно удвоиться в течении часа!
вот это торговля на весь депозит!
;)
Зачем ждать стоп?
Здесь немного другой алгоритм.
Цель - раз в неделю удвоение депозита с минимальным риском.
Профит - 23-25пп
Стоп, он же маржин колл, порядка 100 пп
В случае фиксации убытка в ручную, отбитие стопа + 15% от депозита (на утро).
Я за! Меньше 70% риска не ставлю. Торговать так торговать, а не сопли жевать
Так я тоже пробовал... результата НЕТ!
Только сопли и остаются :)
это не интересно, вот если бы счет был реальным, а не демо... Игра смотрелась бы значительно интереснее.
Реал скоро будет.
Пока не определился с брокером.
Есть счёт в Дуке, но они ПАРАЗИТЫ снизили плечо до 1:30, а это не устраивает мой алгоритм.
Придется где то ПАММ открывать.
Если вдруг в шкафу меж книг случайно обнаружил завалявшиеся и забытые 800 баксов, то почему бы и нет?
Достаточно одной сотки.
Посчитайте сами что получается за 4-ре недели.
100 * 2 =200
400
800
1600 чистоганом полтарушка в месяц.
Огромное спасибо за обратную связь!!!
Буду Выкладывать открытие сделки и закрытие.
ТС вся на графике.
Доброго дня граждане спекулянты!
У меня для Вас радостная новость!!! )))
Вчера получил Маржин Колл!!!