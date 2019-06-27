Оптимизация vs Подгонка под историю

В чем кардинальное отличие этих понятий?
 
Их нет
 
Vladimir Baskakov:
В чем кардинальное отличие этих понятий?
Оптимизация должна происходить за один проход, причем в теле самого эксперта при первом старте перед началом торговли, а дальше в процессе торговли только корректировать оптимизированные параметры. Оптимизация выполняется специальным внутренним отдельным блоком эксперта с вычислением параметров, а не их перебором. В таком случае параметры даже можно не выносить как public, а сделать private и видимыми только самим экспертом, т.к. они самонастраиваются (самооптимизируются).

Если имеет место перебор параметров на множестве проходов  вне зависимости применения форварда - это подгонка. 

ЗЫ Представьте себе решение квадратного уравнения методом перебора. Это же тупо.
 
Да, коллеги правы! Любая оптимизация - есть подгонка под историю!

И здесь появляется другая проблема: Каким методом определить КАЧЕСТВО полученных параметров при оптимизации?

Мое мнение: форвард-теста не достаточно для определения качества оптимизации... 

 
Я этим вопросом уже год занимаюсь.

Эту самую характеристику, на мой взгляд, правильнее называть не "качество" а "устойчивость".

То есть не "красота" и не "количество" выдаваемого результата, а способность его не меняться при небольших изменениях рынка.

Правда, лично я пытаюсь измерять этот параметр именно по результатам форвард-теста. Результаты - увы, весьма скромные.

Оптимизация это поиск оптимума, обычно глобального. То есть поиск устойчивых параметров системы. Она может превратиться в подгонку если найден локальный оптимум и\или размерность оптимизируемых параметров слишком большая.

есть хорошая оптимизация, недооптимизация и переоптимизация. Переоптимизацию можно приравнять подгонке под историю.


 
Вообще не в ту степь.

 
Оптимизация или подгонка - зависит от самой системы, в состоянии ли она торговать или нет. 
 
Напомните критерий Good Fit, в двух словах?
наибольший приемлемый акураси при наименьшем кол-ве параметров, в 2-х словах

это безотносительно форвардов и прочего, т.к. вопрос был чем отличаются 2 понятия

если с форвардом то это баланс ошибок и проч. Форвард автоматом убирает переоптимизацию первого участка, почти наверное

а дальше уже статистика, никакого отношения к процессу оптимизации не имеющая.. генеральные совокупности, репрезентативные выборки и проч.
 
Да, вопрос про in sample. А как она вычисляется, аккураси? МНК же здесь не подойдет. Считаем, что параметров вообще нет, допустим хотим оптимальную SMA подогнать.
123456789
