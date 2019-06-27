Оптимизация vs Подгонка под историю - страница 3

Vladimir Baskakov:
Ну обычно у него слова с делом не расходятся

Не тот случай, да он ничего и не обещал. Это такая мифическая цель к которой надо стремиться - при оптимизации стараться вычислять, а не перебирать.

 
Vladimir Baskakov:
А пример есть этого блока, в CodeBase?

Ну конечно же это не универсальный блок. Для каждой стратегии он свой. Этот блок и есть 99% успеха и сложности стратегии. Это по сути и есть ИИ. То, над чем бьется Макс.

Рассмотрим, к примеру, простейшую стратегию с одним параметром:

  • Одна машка.
  • Сигнал на покупку - цена ниже линии МА, когда наклон МА положительный.
  • Сигнал на продажу - цена выше линии МА, когда наклон МА отрицательный.

Понятное дело - на любом временном интервале времени можно методом подгонки найти "оптимальный" период МА, при котором стратегия будет прибыльной на данном отрезке времени.

Дальше, если не менять этот период МА, будет гарантированный слив - вопрос только времени. 

Для реальной самооптимизации, когда период МА постоянно подкручивается в зависимости от рыночной ситуации и нужен этот блок ИИ, который, если очень коротко, то занимается задачей распознания образов. Вариантов здесь гугол. 

Ну, например, простейшее - создаете 6-мерное пространство точек. Каждая точка имеет 6 координат: 

  • 1-я - период МА
  • 2-я - время
  • 3-я - плотность точек перегибов линии МА за период X
  • 4-я - период X  
  • 5-я - прибыль(убыток) за период Y
  • 6-я - период Y
Рассчитываются только 3 и 5 координаты, остальные дискретно меняются с одинаковым шагом.

Таким образом формируются 6-мерные облака, при анализе (это уже более длинная история) которых можно "прогнозировать" нужный текущий период MA.

3 -я координата пригодится для определения флет/тренд. 

Данный весьма большой объем расчета происходит только один раз за один проход исторических данных. Дальше с каждым новым тиком (баром) в это пространство лишь добавляются точки.  

 

Форвард оптимизация с четкими ( и одинаковыми для всех форвард прогонов ) критериями выбора ( они должны быть) вариантов оптимизации для этого самого форвард прогона ). Тогда это оптимизация , а не подгонка. Если это работает.Только я таких советников, у которых были бы четкие критерии выбора вариантов оптимизации, и которые еще бы успешно проходили эту форвард оптимизацию,  не видел ))...

 
Vladimir Baskakov:
В чем кардинальное отличие этих понятий?

Подгонка под историю - набор значений параметров эксперта, при которых будет наилучший результат торговли на определенном историческом промежутке времени движения цены.

Ну а теперь попробуйте дать определение оптимизации.

Совпадет?

ilmel:

Форвард оптимизация с четкими ( и одинаковыми для всех форвард прогонов ) критериями выбора ( они должны быть) вариантов оптимизации для этого самого форвард прогона ). Тогда это оптимизация , а не подгонка. Если это работает.Только я таких советников, у которых были бы четкие критерии выбора вариантов оптимизации, и которые еще бы успешно проходили эту форвард оптимизацию,  не видел ))...

Вот форвард тест для примера. Какой вывод?

Оптимизация и подгонка это одно и то же.
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Оптимизация и подгонка это одно и то же.
Похоже, что так оно и есть, если используются ТР & SL
 
Vladimir Baskakov:

Вот форвард тест для примера. Какой вывод?

никакого. для выводов нужен или walk-froward тест или бэктест со встроенным автооптимизатором.
TheXpert:
никакого. для выводов нужен или walk-froward тест или бэктест со встроенным автооптимизатором.
Использую, что есть
 

Оптимизация - это более широкое понятие. Подгонка под историю - один из методов оптимизации (прямое вычисление значений функции). По сути эксперт - это функция, описанная своеобразным способом. Тестер МТ вычисляет её значения.

Оптимизация - поиск экстремума функции по одному или нескольким параметрам (так в университете учили, насколько помню). Тестер предлагает вам набор значений, но, если исходить из определения, не делает оптимизации - это делаете вы, выбирая из предложенных значений.

PS

Кажется, что задан был один вопрос, но подразумевался другой: как оценить, является ли выбранный экстремум локальным (для данного временного промежутка/выборки) или глобальным.

К сожалению, у меня по статистике был трояк с натяжкой :( Не помогу.

