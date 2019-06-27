Оптимизация vs Подгонка под историю - страница 5
Цена реагирует и зависит от внешних факторов. Новости и пр. пр. пр..
Получается, что оптимизацией вы хотите влиять на внешние факторы в будущем, что бы цена была такой какой вы хотите.
Еще один раз... Оптимизация - определение лучших ПАРАМЕТРОВ Вашей СТРАТЕГИИ для получения прибыли...
И "Цена реагирует и зависит от внешних факторов. Новости и пр. пр. пр.." к данному процессу отношения не имеет..., пусть реагирует...
Ну откуда берутся эти перлы?? - "оптимизацией вы хотите влиять на внешние факторы в будущем" ...? Это же надо придумать...
На самом деле без разницы, есть такое понятие пересиживание, да с этим можно довольно продолжительное время зарабатывать, но в конце концов потеряешь. Но это ещё более менее разумный путь.
ага, согласен.
пересиживание выглядит так:
но также существует пипсовка, краткосрок, среднесрок и долгосрок
некоторые просто не знают плюсы и минусы этой торговли...
самым рискованным видом торговли считается пипсовка
Если параметрами в ТС являются только СЛ и ТП ,тогда о чем речь. Только оптимизация до поседения.)
Если параметрами в ТС являются только СЛ и ТП ,тогда о чем речь. Только оптимизация до поседения.)
Смешно!
СЛ и ТП - это два числа, никак не связанных с рынком... Оптимизировать их - это все равно, что играть в спортлото...
Параметры ТС должны быть связаны с рынком, иначе оптимизация на истории теряет свой смысл.
1. Отчасти так.
2. Обязательное условие.
Рынок, в зависимости от обстоятельств, покажет свой норов. Ему плевать на оптимизацию, а тем более на подгонку.
Мы не понимаем друг друга...
Оптимизируется не рынок, а параметры Вашей стратегии...
Рынок может показать все что хочешь, но Ваша стратегия должна работать строго по алгоритму ...
Если стратегия тупая, то на рынок пенять не стоит... Как потопаешь, так и полопаешь! - народная мудрость.
Наверно вы меня не поняли)
Вы оптимизируете ТС под неизвестность и хотите получить положительный результат.
С кем Я общаюсь? УжОссссс.
А оценивать текущую ситуацию слабо?
В этом и заключается надежность и универсальность стратегии - это когда оптимизация параметров идет на одной паре, а проверка этих параметров совсем на другой паре...
Подозреваю, что Ваши стратегии - " УжОссссс "...
"С кем Я общаюсь?"...
Ваш спор ни о чем.
Логика в том, что в обоих случаях первичны поведение любой цены.
А если для стратегии цена и график вторичны (точнее виртуальны), то и оптимизация и подгонка под исторические данные - это одна и та же не нужная операция.
Заблуждение!
Логика Ваших заблуждений состоит в том, что стратегия ОБЯЗАНА ПОСТОЯННО торговать...
Если перейти на дискретную , но прибыльную торговлю, то наличие котировки значительно снижается...
Тупая стратегия - это недостатки самого Трейдера!