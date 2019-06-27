Оптимизация vs Подгонка под историю - страница 5

Uladzimir Izerski:

Цена реагирует и зависит от внешних факторов. Новости и пр. пр. пр..

Получается, что оптимизацией вы хотите влиять на внешние факторы в будущем, что бы цена была такой какой вы хотите.

Еще один раз...   Оптимизация - определение лучших ПАРАМЕТРОВ Вашей СТРАТЕГИИ для получения прибыли...

И "Цена реагирует и зависит от внешних факторов. Новости и пр. пр. пр.."   к данному процессу отношения не имеет...,  пусть реагирует...

Ну откуда берутся эти перлы?? - "оптимизацией вы хотите влиять на внешние факторы в будущем" ...?   Это же надо придумать...

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
На самом деле без разницы, есть такое понятие пересиживание, да с этим можно довольно продолжительное время зарабатывать, но в конце концов потеряешь. Но это ещё более менее разумный путь.
А на счёт тестов и всего остального, то ни оптимизация ни тесты ни что-то ещё не дают абсолютно никаких гарантий, если не используется то что работало работает и будет работать всегда. 

ага, согласен.

пересиживание выглядит так:


но также существует пипсовка, краткосрок, среднесрок и долгосрок

некоторые просто не знают плюсы и минусы этой торговли...

самым рискованным видом торговли считается пипсовка

 
Если параметрами в ТС являются только СЛ и ТП ,тогда о чем речь. Только оптимизация до поседения.)

 
Uladzimir Izerski:

Если параметрами в ТС являются только СЛ и ТП ,тогда о чем речь. Только оптимизация до поседения.)

Смешно!

СЛ и ТП - это два числа, никак не связанных с рынком...   Оптимизировать их - это все равно, что играть в спортлото...

Параметры ТС должны быть связаны с рынком, иначе оптимизация на истории теряет свой смысл.

 
1. Отчасти так.

2. Обязательное условие.

Рынок, в зависимости от обстоятельств, покажет свой норов. Ему плевать на оптимизацию, а тем более на подгонку.

 
Uladzimir Izerski:

Рынок, в зависимости от обстоятельств, покажет свой норов. Ему плевать на оптимизацию, а тем более на подгонку.

Мы не понимаем друг друга...

Оптимизируется не рынок, а параметры Вашей стратегии... 

Рынок может показать все что хочешь, но Ваша стратегия должна работать строго по алгоритму ...

Если стратегия тупая, то на рынок пенять не стоит...  Как потопаешь, так и полопаешь! - народная мудрость.

 
Наверно вы меня не поняли)

Вы оптимизируете ТС под неизвестность и хотите получить положительный результат.

С кем  Я общаюсь? УжОссссс.

А оценивать текущую ситуацию слабо?

 
В этом и заключается надежность и универсальность стратегии - это когда оптимизация параметров идет на одной паре, а проверка этих параметров совсем на другой паре...

Подозреваю, что Ваши стратегии - " УжОссссс "...

"С кем  Я общаюсь?"...

 

Ваш спор ни о чем.

Логика в том, что в обоих случаях первичны поведение любой цены.

А если для стратегии цена и график вторичны (точнее виртуальны), то и оптимизация и подгонка под исторические данные - это одна и та же не нужная операция.

 
Заблуждение! 

Логика Ваших заблуждений состоит в том, что стратегия ОБЯЗАНА ПОСТОЯННО торговать...

Если перейти на дискретную , но прибыльную торговлю, то  наличие котировки значительно снижается...

Тупая стратегия - это недостатки самого Трейдера!

