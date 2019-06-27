Оптимизация vs Подгонка под историю - страница 7

Serqey Nikitin:

Вы читали ранее написанное?

Мои стратегии строятся по другому принципу: проверка стратегии идет на ДРУГОЙ ПАРЕ   ( на другой истории )...., а Вы про " момент переключения"... и "случайности"...

" в обоих случаях первичны поведение любой цены"
 
Uladzimir Izerski:

Если существуют два слова, то и значение их будет разное.

Подгонкой можно назвать подбор наилучших параметров на истории для красивой картинки.

Оптимизацией подбор оптимальных параметров для дальнейшего использования.

Вроде мало отличаются слова, а смысл может быть другим.

я могу придумать тысячи слов и все они будут иметь разное значение но нести будут один и тот же смысл.

 
Ваши стратегии, да и всех кто тут общаются, известны всеми кто тут общается. Каламбур)).

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

я могу придумать тысячи слов и все они будут иметь разное значение но нести будут один и тот же смысл.

Придумывать не надо. Уже есть слова смысл которых выражен.

 
Serqey Nikitin:

Повторю еще раз...

Стратегия - это продукт САМОГО Трейдера...

я не доверяю стейтам, выполненным на вырезках из исторических данных

19-ый год за окном...

Приведу пример. Стратегия 2МА.Покупаем когда снизу вверх пересекает, продаем когда сверху вниз.
Здесь не нужно ничего оптимизировать (кроме периода МА), а SL&TP не нужны, условие закрытия позиции в коде
 
Vladimir Baskakov:
Приведу пример. Стратегия 2МА.Покупаем когда снизу вверх пересекает, продаем когда сверху вниз.
Здесь не нужно ничего оптимизировать (кроме периода МА), а SL&TP не нужны, условие закрытия позиции в коде

конечно не надо, ибо такая стратегия - молотилка спреда, и достойна мусорки

 
Vladimir Baskakov:
Приведу пример. Стратегия 2МА.Покупаем когда снизу вверх пересекает, продаем когда сверху вниз.
Здесь не нужно ничего оптимизировать (кроме периода МА), а SL&TP не нужны, условие закрытия позиции в коде

Будьте любезны, если приводите такой пример, выложите код. Посмотрим, обсудим.

Uladzimir Izerski:

Будьте любезны, если приводите такой пример, выложите код. Посмотрим, обсудим.

Как-бы это из первого класса.
 
Vladimir Baskakov:
Как-бы это из первого класса.

Понятно. Вы еще не доросли.)

