Оптимизация vs Подгонка под историю - страница 7
Вы читали ранее написанное?
Мои стратегии строятся по другому принципу: проверка стратегии идет на ДРУГОЙ ПАРЕ ( на другой истории )...., а Вы про " момент переключения"... и "случайности"...
Если существуют два слова, то и значение их будет разное.
Подгонкой можно назвать подбор наилучших параметров на истории для красивой картинки.
Оптимизацией подбор оптимальных параметров для дальнейшего использования.
Вроде мало отличаются слова, а смысл может быть другим.
я могу придумать тысячи слов и все они будут иметь разное значение но нести будут один и тот же смысл.
Ваши стратегии, да и всех кто тут общаются, известны всеми кто тут общается. Каламбур)).
Придумывать не надо. Уже есть слова смысл которых выражен.
Повторю еще раз...
Стратегия - это продукт САМОГО Трейдера...
я не доверяю стейтам, выполненным на вырезках из исторических данных
19-ый год за окном...
Приведу пример. Стратегия 2МА.Покупаем когда снизу вверх пересекает, продаем когда сверху вниз.
конечно не надо, ибо такая стратегия - молотилка спреда, и достойна мусорки
Приведу пример. Стратегия 2МА.Покупаем когда снизу вверх пересекает, продаем когда сверху вниз.
Будьте любезны, если приводите такой пример, выложите код. Посмотрим, обсудим.
Будьте любезны, если приводите такой пример, выложите код. Посмотрим, обсудим.
Как-бы это из первого класса.
Понятно. Вы еще не доросли.)