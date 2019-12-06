ГАЗПРОМ отжигает - страница 4

Yuriy Zaytsev:

Очень бодро отскочили от 250,  теперь интересно до отсечки даст 300 или нет

Дай время 250 проторговать и всему успокоиться. Потом посмотрим.
 
Yuriy Asaulenko:
ощущение что проснулись те кто не вошел вовремя

 
Yuriy Zaytsev:

По газпрому вчера только внебиржевых сделок было более чем на 5 млр деревянных.

Но сейчас более интересная ситуация по ростелекому, сам входил в него почти 1.5 года по низам собирал.

Вот только вчера по нему сделок было более 8млр рубенов. Кто-то потихоньку его собирает и думаю в долго срок.

 
Sergey Novokhatskiy:

Я вчера себе тоже немножко Ростелекома купил.

Только не понятно от куда у вас сведения о 8 млд. по ростелекому. По данным МосБиржи намного меньше.

А, не сорри. Да, если смотреть внебиржевые сделки то да больше 8-ми.

 
Sergey Novokhatskiy:

Возможна и другая трактовка - лонги сбрасывают. Ведь кто-то эти млрд продает.)
 
Эх, жаль я не в Москве, а на даче. Сейчас с мобилы посмотрел ГП, продал бы я его на первой крсной, а сегодня можно опять входить. Или может хеджем его.
И вот так всегда: есть желание - нет возможности, есть возможность- нет желания.
ЗЫ И по фьючу бэквордация исчезла, можно было хэджировать.
 
Yuriy Asaulenko:
А мобильного терминала нету?

 
Vitalii Ananev:

Нет в природе. Но даже и одного компа недостаточно. Там еще и USB-ключ нужен, типа банковского.
 
Yuriy Asaulenko:
Это для квика?

Мой брокер использует квик десктопный и есть еще вебквик, в который с мобильного можно зайти. Но у меня пока ноги до офиса не доходят что бы пароли получить. Бумаги покупаю прямо на сайте брокера через личный кабинет. 

 
Vitalii Ananev:

Мобильно-планшетного ничего нет.
Можно и через кабинет, но там оч неудобно - без графиков, стаканов и пр. И опять ключ нужен, а без него только смотреть.)
