ГАЗПРОМ отжигает - страница 4
Очень бодро отскочили от 250, теперь интересно до отсечки даст 300 или нет
Дай время 250 проторговать и всему успокоиться. Потом посмотрим.
ощущение что проснулись те кто не вошел вовремя
По газпрому вчера только внебиржевых сделок было более чем на 5 млр деревянных.
Но сейчас более интересная ситуация по ростелекому, сам входил в него почти 1.5 года по низам собирал.
Вот только вчера по нему сделок было более 8млр рубенов. Кто-то потихоньку его собирает и думаю в долго срок.
Я вчера себе тоже немножко Ростелекома купил.
Только не понятно от куда у вас сведения о 8 млд. по ростелекому. По данным МосБиржи намного меньше.
А, не сорри. Да, если смотреть внебиржевые сделки то да больше 8-ми.
Эх, жаль я не в Москве, а на даче. Сейчас с мобилы посмотрел ГП, продал бы я его на первой крсной, а сегодня можно опять входить. Или может хеджем его.
А мобильного терминала нету?
Нет в природе. Но даже и одного компа недостаточно. Там еще и USB-ключ нужен, типа банковского.
Это для квика?
Мой брокер использует квик десктопный и есть еще вебквик, в который с мобильного можно зайти. Но у меня пока ноги до офиса не доходят что бы пароли получить. Бумаги покупаю прямо на сайте брокера через личный кабинет.
