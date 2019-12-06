ГАЗПРОМ отжигает - страница 3

Новый комментарий
 
Yuriy Zaytsev:

Какой прогноз ? 250 ?


В долгосрочке в на одном из счетом стоит тейк 300

Мои прогнозы долгосрочные есть точные цели по 2 тф 1н и 4н:

час:

4н:


 
Сейчас уже разобрался, как рассчитывать более точно уровни входа, определять окончание тренда снижения и повышения,зарождение тренда, осталось составить модель расчета времени прогнозируемого от точки входа, точки доливки и так ещё по мелочам.
 
Vasiliy Smirnov:
Пока тренд есть держу, но а так бумага не особо, да и возможна коррекция к 200.

Тренд есть тогда когда он зародился. А по газпрому он зародился 2017.11.16 15:30.

И смысла выходить из него нет, пока не появится сигнал  противоположный...

 

И для проверки будущих котировок дам пример смены тренда по генерал электрик в реале. Ждем и проверяем первые цели:

в ближайшем будущем...

 
Sergey Novokhatskiy:

Тренд есть тогда когда он зародился. А по газпрому он зародился 2017.11.16 15:30.

И смысла выходить из него нет, пока не появится сигнал в противоположный...

У каждого по разному зарождается. В 2017 11.16 15:30 - это скорее просто минимальная точка, а не зарождение тренда. 

 
Vasiliy Smirnov:

У каждого по разному зарождается. В 2017 11.16 15:30 - это скорее просто минимальная точка, а не зарождение тренда. 

С первым полностью согласен, каждый видит по своему и решает по своему.

По второму это 2017.06.15 13:00, разница как видите по времени приличная... а время решает многое.

 
По ходу дела Газпром в одиночку тянет индекс мосбиржи вверх, сейчас уже цена за штуку 235.
 

По газпрому достигли почти первую цель, там кстати зарождается новый цикл в торговле...

Месяца полтора назад был разговор с одним банкиром трейдером он в мой прогноз не поверил по новатеку:

Первая цель достигнута...

 
Sergey Novokhatskiy:

По газпрому достигли почти первую цель, там кстати зарождается новый цикл в торговле...

Месяца полтора назад был разговор с одним банкиром трейдером он в мой прогноз не поверил по новатеку:

Первая цель достигнута...

ждем теперь 300 + дивиденды

 

Очень бодро отскочили от 250,  теперь интересно до отсечки даст 300 или нет

1234567
Новый комментарий