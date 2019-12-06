ГАЗПРОМ отжигает - страница 3
Какой прогноз ? 250 ?
В долгосрочке в на одном из счетом стоит тейк 300
Мои прогнозы долгосрочные есть точные цели по 2 тф 1н и 4н:
час:
4н:
Пока тренд есть держу, но а так бумага не особо, да и возможна коррекция к 200.
Тренд есть тогда когда он зародился. А по газпрому он зародился 2017.11.16 15:30.
И смысла выходить из него нет, пока не появится сигнал противоположный...
И для проверки будущих котировок дам пример смены тренда по генерал электрик в реале. Ждем и проверяем первые цели:
в ближайшем будущем...
У каждого по разному зарождается. В 2017 11.16 15:30 - это скорее просто минимальная точка, а не зарождение тренда.
У каждого по разному зарождается. В 2017 11.16 15:30 - это скорее просто минимальная точка, а не зарождение тренда.
С первым полностью согласен, каждый видит по своему и решает по своему.
По второму это 2017.06.15 13:00, разница как видите по времени приличная... а время решает многое.
По газпрому достигли почти первую цель, там кстати зарождается новый цикл в торговле...
Месяца полтора назад был разговор с одним банкиром трейдером он в мой прогноз не поверил по новатеку:
Первая цель достигнута...
ждем теперь 300 + дивиденды
Очень бодро отскочили от 250, теперь интересно до отсечки даст 300 или нет