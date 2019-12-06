ГАЗПРОМ отжигает
Yuriy Zaytsev:250-300. Если ничего не произойдет. Но вполне может - тогда посыпется.
Какой прогноз ? 250 ?
В долгосрочке в на одном из счетом стоит тейк 300
Сколько сегодня, кстати?
Yuriy Asaulenko:213
Пока тренд есть держу, но а так бумага не особо, да и возможна коррекция к 200.
Меня жаба уже третий день гложет, что мало купил пока он был по 160. Сейчас жаба говорит, что покупать дорого.
Vitalii Ananev:Понятия дорого или дешево в акциях не существует). Можно взять в портфель и сейчас, если нет, но у меня, например, есть немного и увеличивать нет смысла, так как по сути в отрасли это почти самая худшая бумага, и как только тренд закончится прощай Газпром.
Vitalii Ananev:Куда пойдет неизвестно, но по любому уже дорого.
Но спекулятивно в краткосрок можно - без разницы дорого-дешево.
РОССИЯ-ГАЗПРОМ-ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ-ТЕКСТ
ТЕКСТ: телефонная конференция Газпрома по результатам I квартала 2019 года
ТЕКСТ: телефонная конференция Газпрома по результатам I квартала 2019 года
Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - "Интерфакс" публикует стенограмму телефонной
конференции "Газпрома", посвященной публикации финансовых результатов за первый
квартал 2019 года по международным стандартам финансовой отчётности.
Александр Иванников, начальник департамента 816 ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP):
- Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа! Меня зовут Александр
Иванников, я начальник финансово-экономического департамента ПАО "Газпром".
На нашей телеконференции сегодня присутствуют: заместитель главного
бухгалтера Михаил Россеев, представители ключевых департаментов ПАО "Газпром",
"Газпром экспорта" и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN).
Перед тем, как мы начнем, обращаю ваше внимание, что на третьем слайде
представлена важная информация относительно заявлений, в том числе прогнозного
характера, которые могут быть сделаны в ходе данной телефонной конференции.
Состояние внешней среды в первом квартале 2019 года можно охарактеризовать
как умеренно-негативное. Мы наблюдали снижение цен на нефть и газ, динамика
спроса на газ на европейском рынке во многом определялась погодным фактором,
теплая зима оказала существенное влияние на сокращение потребления газа.
Определенную поддержку спросу на газ оказал сектор производства
электроэнергии, потребление газа со стороны которого выросло на 11,5%. Этому
способствовал рост цен на выбросы СО2, что повысило конкурентоспособность
газовой генерации по сравнению с угольной.
Важным фактором баланса спроса и предложения газа на европейском рынке
стало снижение отбора из ПХГ из-за теплой погоды и роста предложения СПГ.
Несмотря на вышеперечисленные факторы, объемы поставок "Газпрома" в Европу
в первом квартале уступили лишь рекордным показателям 2017 и 2018 годов. При
этом, несмотря на снижение цен на газ на европейских хабах, средние цены
реализации "Газпрома" показали умеренное снижение по сравнению с четвертым
кварталом прошлого года благодаря структуре нашего портфеля контрактов.
С учетом внешних макроэкономических условий мы рассматриваем достигнутые
финансовые результаты за первый квартал как позитивные. Выручка увеличилась на
7% в рублевом выражении благодаря повышению экспортных цен на газ и снижению
курса рубля по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
Ключевой показатель EBITDA несколько превысил уровень первого квартала
прошлого года. Стоит отметить, что показатель EBITDA в годовом выражении
продолжает расти уже пять кварталов подряд.
Прибыль, относящаяся к акционерам, выросла на 44% - до 536 млрд рублей.
Существенный рост прибыли во многом связан с доходом от курсовых разниц в
размере 184 млрд рублей в первом квартале текущего года по сравнению с чистым
убытком по курсовым разницам в размере 21 млрд рублей за аналогичный период
прошлого года. Кроме того, свой вклад в увеличение чистой прибыли внесли наши
ассоциированные компании.
Нами проделана большая работа по повышению эффективности инвестиционной
программы и контролю капитальных затрат. В результате объем капиталовложений в
первом квартале 2019 года увеличился лишь на 1% по сравнению с первым кварталом
2018 года.
Таким образом, свободный денежный поток группы "Газпром" за отчетный
квартал составил 213 млрд рублей, или $3,2 млрд.
Основу для достаточно сильных финансовых результатов за первый квартал 2019
года заложил уверенный рост средней цены реализации газа на каждом из рынков,
куда "Газпром" поставляет свой газ: в России, странах бывшего СССР и Европе -
несмотря на снижение объемов продажи газа в натуральном выражении.
Средняя цена реализации газа на европейском рынке в первом квартале 2019
года увеличилась на 12% по сравнению с первым кварталом 2018 года, что позволило
компенсировать снижение объемов экспорта и достичь роста выручки от экспорта
газа на европейском направлении на 10% в рублевом выражении.
На российском рынке мы также увидели рост средней цены, который составил 4%
и компенсировал снижение объемов потребления.
На рынке газа стран бывшего Советского Союза рост цен на 8% позволил
обеспечить увеличение выручки на 5% в рублевом выражении.
Существенный вклад в достижение сильных финансовых результатов обеспечил
нефтяной бизнес группы "Газпром". По итогам первого квартала 2019 года выручка
от продажи нефти, газового конденсата и продуктов нефте- и газопереработки в
рублевом выражении увеличилась на 12% к аналогичному периоду прошлого года. При
этом еще более значительное увеличение данный сегмент показал на уровне EBITDA -
рост составил более 25% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Кроме того, нефтяной бизнес генерирует значительный свободный денежный
поток. Выручка от продажи электро- и теплоэнергии в первом квартале 2019 года
показала незначительное снижение в связи более теплыми погодными условиями. При
этом электроэнергетический бизнес "Газпрома" также продолжает генерировать
положительный свободный денежный поток.
Традиционно хочу обратить ваше внимание на необходимость корректировки ряда
финансовых показателей на величину банковских депозитов. Поправка ряда ключевых
показателей осуществляется с целью корректного аналитического учета. По
состоянию на конец первого квартала 2019 года объем банковских депозитов,
отраженных в составе прочих оборотных и внеоборотных активов составил $11,9
млрд, что оказывает существенное влияние на величину чистого долга.
Как видно на графике, с учетом корректировки объема денежных средств на
сумму долгосрочных и краткосрочных депозитов, величина чистого долга на конец
первого квартала 2019 года составила чуть более $32 млрд, что на 1% выше объема
чистого долга на конец 2018 года. При этом в рублевом выражении
скорректированный чистый долг снизился на 6% в связи с укреплением курса рубля.
Коэффициент "чистый долг"/EBITDA в долларовом выражении в первом квартале 2019
года сохранялся на комфортном уровне 0,8.
Также я хотел бы обратить ваше внимание, что мы улучшили структуру общего
долга группы за счет увеличения средней дюрации. Как видно из графиков сроков
погашения долга, обязательства со сроком от 2 до 5 лет преобладают в нашем
портфеле.
Снижение объема краткосрочных банковских депозитов в первом квартале 2019
года также оказало некоторое влияние на величину операционного денежного потока
в отчетности по МСФО и, соответственно, на динамику свободного денежного потока.
С учетом банковских депозитов скорректированный свободный денежный поток по
итогам первого квартала 2019 года составил 213 млрд рублей, или $3,2 млрд.
Генерация положительного свободного денежного потока остается одним из
приоритетов нашей финансовой политики.
Объем финансирования капитальных затрат в первом квартале 2019 года
сократился на 13%, до $6,7 млрд. Темпы роста удалось сдерживать благодаря
высокому уровню финансовой дисциплины, а также приоритизации и оптимизации
затрат в рамках реализуемых проектов.
Отмечу, что даже в период активной реализации трех стратегических проектов
капиталовложения группы "Газпром" полностью покрываются операционным денежным
потоком.
Результаты первого квартала закладывают сильную основу для достижения наших
финансовых целей по итогам года.
На основе сильных финансовых показателей 2018 года совет директоров
"Газпрома" рекомендовал общему собранию акционеров утвердить рекордно высокий
дивиденд на уровне 16 руб. 61 коп. на одну акцию, что более чем в два раза
превышает дивиденд по итогам 2017 года. Такой размер выплат обеспечивает
дивидендную доходность на уровне 8%.
Мы видим ожидаемо позитивную реакцию инвестиционного сообщества на это
решение и продолжаем работу над обновлением дивидендной политики, принимая во
внимание сохранение баланса между задачами развития компании, поддержания
высокого уровня кредитоспособности и обеспечения привлекательных дивидендных
выплат нашим акционерам.
В завершении моего выступления я бы хотел отметить, что, несмотря на тот
значительный рост, который продемонстрировали котировки акций "Газпрома" в этом
месяце, мы считаем, что "Газпром" обладает существенным потенциалом дальнейшего
роста капитализации. Компания проделала большую работу по укреплению своих
позиций на ключевых направлениях и мы продолжаем работу по повышению
эффективности деятельности.
Инвестиционная история "Газпрома" сочетает в себе уникальные преимущества,
среди них - лидерство на европейском газовом рынке, серьезный потенциал роста
добычи и экспорта газа, позитивный эффект для бизнеса "Газпрома" от ввода в
эксплуатацию новых экспортных проектов, дальнейшие перспективы роста в нефтяном
бизнесе, высокая дивидендная доходность и возможность дальнейшего увеличения
дивидендов. Хотел бы подчеркнуть, что в ближайшее время мы намерены усилить нашу
работу на направлении Investor Relations - с тем, чтобы довести до
инвестиционного сообщества наши ближайшие стратегические цели.
Спасибо за внимание. Переходим к сессии вопросов и ответов.
Рональд Смит, Citi
- Здравствуйте! Спасибо большое за возможность задать вопрос. Хотел бы в первую
очередь поздравить вас со столь высокими результатами по итогам прошедшего
квартала.
Вопрос у меня только один, но, в свою очередь, он делится на три подвопроса
и удивительным образом связан с дивидендной политикой компании. Итак, вы
говорите, что новую дивидендную политику сейчас компания разрабатывает.
Соответственно, первый вопрос - ориентируется ли новая версия дивидендной
политики на 50-процентные выплаты от чистой прибыли, зашито ли туда данное
ограничение в качестве минимального?
Второе. На предыдущем звонке вы говорили, что к выплате 50% от чистой
прибыли вы планируете перейти в некой среднесрочной перспективе. Вот что
понимать под средним сроком - два года, три года, пять лет?
И третий вопрос. 16 руб. 61 коп. на акцию, которые утверждены в качестве
дивидендов по итогам 2018 года, - станет ли это новым минимумом в процессе
переходного периода к новой дивидендной политике, когда мы рассчитываем увидеть
эти 50% чистой прибыли? То есть, следует ли ожидать, что по итогам 2019 года
дивиденды останутся на уровне как минимум 16 руб. 61 коп?
- Спасибо за вопрос, он короткий и вполне емкий. Я думаю, что это те вопросы,
которые, наверное, планировал задать каждый из участников сегодняшней
телеконференции. Соответственно, отвечаю на три части одного вопроса.
Будет ли 50-процентный ориентир от IFRS минимальным уровнем? Ответ - нет.
Скорее всего, 50% - это будет максимальной планкой. Но, подчеркиваю: мы
обсуждаем документ, который находится в разработке, и мой ответ не является
финальным, поэтому мы сейчас говорим о некоем моем прогнозе. На первую часть
вопроса ответ - нет, это не минимальный уровень.
Вторая часть вопроса - что такое среднесрочная перспектива? Я считаю, что
среднесрочная перспектива - это три года. Но, опять же, этот срок будет
сопровождаться определенной дискуссией, прежде всего с Минфином и с другими
министерствами нашего правительства. И подозреваю, что, действительно, в
диапазоне 2-3 года могут быть, ну скажем, колебания сроков. Но я на сегодняшний
момент вижу этот период как три года.
И заключительная часть вопроса касалась того, будет ли 16 руб. 61 коп.
теперь неким неснижаемым уровнем? Ответ - нет. И поясню почему. Действительно,
был период, когда был эффект так называемой низкой базы, и это был
прогнозируемый период, мы его ожидали в таком виде, и тогда, чтобы заверить
инвестиционное сообщество в том, что мы постараемся не разочаровывать, было
объявлено о том, что мы сохраним дивиденды на уровне не ниже года предыдущего.
Сейчас мы видим, собственно, диаметрально противоположную ситуацию. Мы
видим прибыль, которая удвоилась по сравнению с предыдущим годом, и это
превосходило наши ожидания по прибыли, и теперь же в условиях ожидания принятия
новой дивидендной политики я не готов сказать, что мы будем поддерживать правило
о неснижаемом уровне. Тем более что мы только сейчас в презентации показали то,
что есть целый ряд объективный причин, которые могут повлиять на то, что
финансовый результат текущего года будет ниже уровня 2018-го. Но предлагаю еще
раз дождаться документа под названием "Дивидендная политика ПАО "Газпром".
Спасибо за вопрос.
Евгения Дышлюк, Газпромбанк (MOEX: GZPR)
- Добрый день! У меня два вопроса. Один тоже немножко касается дивидендной
политики. Я хотела уточнить, планируете ли вы обратиться в правительство с
просьбой снизить ставку НДПИ после повышения дивидендов? Потому что, насколько я
помню, одним из аргументов для повышенной ставки НДПИ на "Газпром" было
отсутствие 50-процентного payout'а?
И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, с чем связан рост прочих затрат, в
первом квартале они составляли примерно 140 млрд рублей? Спасибо.
Иванников:
Честно говоря, я не совсем понял ваш вопрос. Вы говорите о снижении НДПИ...
Я так понимаю, что вы имеете в виду снижение ожидаемого повышения НДПИ в
четвертом квартале, как это было в предыдущие некоторое количество лет. Вот в
такой постановке вопроса я еще могу на него ответить.
Мы с большой долей вероятности не ожидаем в этом году увеличения НДПИ в
четвертом квартале. И в дискуссиях с коллегами из министерств и ведомств мы это
обсуждали. Но еще раз оговорюсь, я обычно могу говорить только за документы,
которые мы видим перед глазами, то есть мой прогноз: повышения НДПИ в четвертом
квартале не будет. Но это всего лишь прогноз.
- Извините, пожалуйста, я хотела просто уточнить, что я имела в виду повышенную
ставку НДПИ, которая была повышена на "Газпром" в предыдущий год, когда компания
не выплатила 50% на дивиденды. И, в принципе, мы ожидали нормализации этого
коэффициента в формуле к 2021 году, но вместо этого на "Газпром" действует
повышенная ставка. И в связи с тем, что меняется дивидендная политика, мне
кажется, было бы логичным снизить налоговую нагрузку на компанию, потому что
федеральный бюджет будет получать доход другим образом. Я имела в виду вот это.
- Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что, наверное, все-таки вопрос правильно
задавать не "Газпрому", а кто у нас источник повышения НДПИ - это правительство
Российской Федерации. Тем более в ближайшую неделю у нас будет хороший повод -
Петербургский экономический форум, и я рекомендую как уважаемым
коллегам-аналитикам, так и журналистам, если нас кто-то слышит, воспользоваться
этим и задать этот вопрос непосредственно авторам.
Я сказал лишь свою точку зрения, которая проистекает из тех совещаний,
которые у нас были. Поэтому я думаю, что правильнее вопрос - ожидаем или не
ожидаем - задавать все-таки авторам. Вот если мы авторы дивидендной политики, то
я вам более-менее конкретно отвечаю на вопросы, которые касаются документа,
который мы будем создавать. В части прогноза по повышению НДПИ - считайте, что я
вам рассказал наши хотелки и ожидания, и на что нацелена наша деятельность. А
вот что реально планируют делать или не делать коллеги из правительства, давайте
этот вопрос адресовать в правительство Российской Федерации. Еще раз повторюсь:
мы не ожидаем в этом году повышения НДПИ в четвертом квартале.
Передаю слово Михаилу Николаевичу...
Михаил Россеев:
- Что касается прочих расходов, хотелось бы, во-первых, сказать, что мы
представили достаточно подробную структуру наших затрат и стараемся все
существенные статьи и элементы затрат выделять в составе примечания, с тем,
чтобы отразить структуру. Те элементы затрат, а их достаточно много, которые по
своему уровню существенности менее отраженных статей, они попадают в категорию
"прочие". Туда попадает широкий круг наших расходов и даже некоторых
операционных доходов, которые не являются выручкой. Например, попадают туда и
услуги по добыче, по охране, командировочные, рекламные... Очень широкий круг
расходов, в том числе и доходов. Например, мы там в прошлом периоде имели некие
доходы прошлых периодов, которые у нас признавались и отражались в составе
прочих расходов. Соответственно, в этом периоде мы не имеем положительного
эффекта от признания доходов. Там широкий круг статей, и мне бы, наверное, не
хотелось выделять какие-то из них. Скорее всего, таким образом можно ответить.
Екатерина Смык, Bank of America Merrill Lynch
- У меня один небольшой вопрос по поводу дивидендов. Я понимаю, что 16, 61 руб.
на акцию - это не минимальный уровень. Но мне бы хотелось аналогичный вопрос
задать в отношении 27-процентного payout'а. Стоит ли нам рассматривать это как
минимальный уровень payout'а, на который вы теперь будете смотреть? Спасибо.
Иванников:
- Да, стоит.
Ильдар Хазиев, HSBC
- У меня вопрос по CAPEX. Вот вы на слайде показали, что у вас было падение
CAPEX благодаря вашим усилиям по контролю за издержками. Я хотел просто понять,
есть ли возможность того, что эти усилия как-то могут привести к снижению вашего
гайденса по CAPEX в этом году или, может быть, в следующем?
- Даже у меня вызвало замешательство, с чего начать ответ на ваш вопрос. Ну,
давайте так: первый квартал в рублевом выражении остался неизменным по сравнению
с прогнозом и с CAPEX'ом прошлого года. Если вы связываете это с теми
изменениями операционными, которые происходят в "Газпроме", но по сроку они
начались уже, собственно, в апреле и в мае месяце, то, конечно же, результат...
Ну, во-первых, еще раз: я не вижу как такового существенного снижения в первом
квартале, мы его, еще раз говорю, видим на уровне первого квартала прошлого года
и не считаем это предметом какой-то существенной работы, связанной с повышением
эффективности. А та деятельность, которая происходит на сегодняшний момент в
"Газпроме" по оптимизации этого процесса, наверное, даст свой результат
несколько позже. Поэтому, пожалуй, вот такой ответ.
Алекс Комер, JP Morgan
- У меня два вопроса. Первый касается объемных и ценовых показателей в прогнозе
по поставкам на европейский рынок на текущий год. Цены в первом квартале
текущего года оставались на достаточно высоком уровне, и это связано, насколько
я понимаю, с эффектом временной задержки в привязке ценовых формул к нефтяным
котировкам. Однако на весь 2019 год заявленный ценовой уровень по средней цене
реализации в $235 за 1000 кубометров - это довольно амбициозная цифра.
Аналогично можно утверждать и в отношении прогнозных объемов по 2019 году.
Планируется ли здесь какая-то корректировка? И вообще, как вы видите объемы и
цены 2019 года в перспективе?
Также отдельно прокомментируйте, пожалуйста, сроки ввода в эксплуатацию
"Северного потока 2".
- На первый вопрос отвечает Михаил Мальгин - замначальника департамента "Газпром
экспорт", на второй - начальник управления департамента внешнеэкономической
деятельности Алексей Мирошниченко.
Мальгин:
- Здесь у нас названные ранее прогнозы в отношении объемов и в отношении выручки
остаются без изменений, то есть в отношении объемов - это совсем недавно
названный диапазон 194-204, а в отношении цен это тоже совсем недавно назывался
диапазон - $230-235, эти цифры остаются без изменения.
Хотел бы внести небольшую правку в отношении причин относительно высоких
цен нашего первого квартала. Это не только эффект нефтяной привязки, но и в
целом это эффект нашего портфеля, поскольку мы стремимся как раз в этих целях и
диверсифицировать ценовые привязки, чтобы в случае падения одних привязок другие
привязки оказывали ценовую поддержку, как раз пример чего мы видим в первом
квартале.
Мирошниченко:
- Я предполагаю, что вопрос связан с ситуацией вокруг выдачи согласования Данией
на маршрут газопровода в исключительной экономической зоне. Я могу лишь сказать,
что группа "Газпром", включая проектную компанию, в настоящий момент
осуществляет проработку тех возможных мер по снижению негативного воздействия
ситуации вокруг Дании на общий график реализации проекта. При этом хочу
отметить, что проектная компания 17 апреля подала апелляцию в отношении решения
Дании исследовать третий маршрут в дополнение к двум уже исследованным
маршрутам. Поэтому, скажем, ведем работу по двум направлениям.
Ильдар Давлетшин, WOOD & Co
- Очень вдохновляет ваш комментарий относительно планов разъяснять и доносить до
инвестиционного сообщества привлекательность инвестиционного кейса компании
"Газпром". Два вопроса в этой связи.
Один по структуре компании. Компания очень большая, и инвестиционное
сообщество, на мой взгляд, иногда упрощенно смотрит на компанию как просто на
экспортера газа, не обращая внимания или забывая о таких сегментах неключевых,
как, например, доля в "НОВАТЭКе" (MOEX: NVTK), 6% казначейских акций и
много-много другого. Вот в этих усилиях и в ваших планах есть ли задача как-то
заточить внимание инвестиционного сообщества на недооцененность отдельных
сегментов, бизнесов в группе "Газпром"?
Второй вопрос по подходу к инвестиционным проектам. Были определенные
изменения и на уровне менеджмента, и в организационном плане, создана структура
"Газстройпром". Вы говорили в прошлом месяце, что еще рано комментировать новые
подходы к работе. Но, может быть, у вас уже есть сейчас какие-то дополнительные
комментарии, и когда мы можем узнать больше? Есть ли какая-то оптимизация,
масштаб оптимизации за счет новых подходов к управлению инвестиционными
проектами компании?
Иванников
- Я хотел бы вас поблагодарить за такой вопрос, который наталкивает на
определенные размышления дальнейшие. Мой ответ будет состоять, наверное, из двух
частей, и он следующий.
Во-первых, мне казалось, что мы, даже проводя ежегодные инвесторские
мероприятия, связанные с выездом на наши месторождения, на реальные объекты,
проводя там наши семинары, мы стараемся показать не только газовый бизнес. Мы
делали такие мероприятия, связанные с выездом на нефтяные объекты "Газпром
нефти", мы делали такие мероприятия, связанные с выездом на
электроэнергетические объекты. Поэтому если в вашем вопросе, когда вы говорите
"другие аспекты", вы имеете в виду вот эти существенные части - это нефтяная
деятельность и электроэнергетическая, то мне казалось, что мы их стараемся
раскрывать. И если при этом у вас остаются какие-то "белые пятна" и вопросы, мы,
что называется, открыты к сотрудничеству и готовы стараться делать это чаще,
приглашать больше людей.
И, как на телевидении, бывает рекламная пауза, и я еще раз хочу
анонсировать, что мы каждый год летом стараемся для широкого круга, и я думаю,
что большинство участников телеконференции об этом знают и для них это не
новость. Но мало ли, может быть, уже у нас есть вновь прибывшие коллеги, которые
еще не пользовались таким инструментом. Поэтому еще раз хотел бы сказать, что со
своей стороны мы стараемся показывать не только аспекты газового бизнеса. Но еще
раз говорю спасибо за ваш вопрос, который наталкивает на мысль, что, видимо, мы
недорабатываем и есть еще что сделать в этом направлении, и мы, наверное, в
данном аспекте подумаем, каким образом можем предложить больше информации.
Я хотел бы сказать несколько слов о нашей внутренней работе, направленной
на повышение эффективности, которую мы, может быть, редко и недостаточно
афишируем. Ну, наверное, ваш сегодняшний вопрос - хороший повод сказать
несколько слов, и если эта тема вызовет интерес, мы как-нибудь ее раскроем более
широко.
Я хотел бы сказать о том, что долгое время мы бюджетировали порядка 100
наших дочерних компаний, которые в основном были вовлечены в основной газовый
бизнес. И всеми остальными активами мы в основном занимались управлением по
корпоративной линии. Но уже два года как в "Газпроме" ведется работа, нацеленная
на расширение периметра бюджетирования. Была разработана система через ключевые
показатели эффективности, которая уже покрывала (наверное, сказать, что почти
весь периметр дочерних обществ - это было бы слишком амбициозно), но это уже 800
компаний. Еще раз напомню: 100 и 800.
Таким образом, мы совместными усилиями финансового и корпоративного блока,
по сути дела, занимаемся ревизией и подвергаем ревизии те бизнес-процессы и те
многочисленные дочерние и внучатые общества, которые в какой-то момент,
возможно, утратили свою функцию для тех целей, для которых они открывались. С
другой стороны, может быть, где-то есть дублирование. И мы видим в этой работе
большой запас внутренней эффективности. И по мере того, как мы планируем
(завершить, наверное, неверное слово) - скажем, перейти на новую систему
бюджетирования (это займет, наверное, у нас еще примерно года полтора), мы
ожидаем существенные результаты, связанные с повышением внутренней
эффективности. Не знаю, это ли вы имели в виду в своем вопросе, но хотел бы еще
раз подчеркнуть, что есть деятельность, нацеленная на популяризацию и доведение
информации до внешнего сообщества, и есть работа внутренняя. Ну вот, пользуясь
случаем, по крайней мере, упомянул, что такая работа ведется. И, как я и говорил
в начале, если будет интерес, мы готовы найти подходящий формат, и, если у
кого-то из аналитиков будет интерес к этой работе, рассказать об этом отдельно.
- На вопрос ответит Кирил Полоус - начальник управления департамента
стратегического планирования.
- Что касается реформы, о которой вы упомянули, дополнительно к комментарию
месячной давности особенно добавить нечего - более того, не хотелось бы давать
подробных комментариев до завершения реформы инвестиционно-строительного блока.
Но в целом в результате проводимой ПАО "Газпром" реформы мы планируем
осуществлять более детальное среднее и долгосрочное пообъектное инвестиционное
планирование. Данные изменения, на наш взгляд, нацелены на дальнейшую
оптимизацию инвестиционных процессов, процедур выбора и реализации проектов.
Уверен, что в скором будущем мы сможем поделиться с вами более подробной
информацией по вопросу.
Андрей Громадин, Sberbank CIB
- Три небольших вопроса. Я понимаю, наверное, вопросы про дивиденды уже немножко
надоели, но все-таки: по поводу коэффициента выплат вы сказали, что можно
рассматривать минимальный коэффициент выплаты 27%. Но он сложился выше обычного
из-за того, что были достаточно большие убытки по курсовым разницам. Ждать нам
корректировок каких-то или будет все-таки компания переходить на выплату от
фактической чистой прибыли? Потому что в первом квартале у нас, например, 184
млрд рублей получилась прибыль от курсовых разниц. Она будет учтена в будущем в
дивидендах или нет?
И по дивидендной политике. Я правильно понимаю, что через два-три года она
будет только? Или ее все-таки раньше ждать?
Иванников:
- Уважаемые коллеги, я, конечно, понимаю ваше желание посчитать дивиденды на
десять лет вперед. Но, пожалуй, все-таки, конечно, это вопрос терминологии и
всего прочего.
Сейчас уже я лично для себя слышу вопрос так: будете ли вы платить
дивиденды со всего - с бумажной прибыли, с виртуальной, с такой, с сякой? Не
будем. Конечно, прибыль будем очищать от бумажной, потому что давайте не
искажать финансовый смысл выплаты дивидендов. Если мы эти деньги не заработали,
то как ожидать, что мы заплатим с них 50% дивидендов? Поэтому вы, я думаю, из
года в год видите в целом нашу методологию расчета, она не изменится.
Давайте, я еще раз постараюсь кратко резюмировать то, о чем мы сегодня
говорили. Потому что уже во втором вашем вопросе я вижу искаженный смысл того,
что я говорил при ответе на первый вопрос.
Когда я говорил - 2-3 года, я имел в виду горизонт перехода на цифру 50%
дивидендов от МСФО. Это никак не связано было со сроком выхода дивидендной
политики, выход которой был анонсирован до конца текущего года.
Еще раз: дивидендную политику мы планируем перевыпустить и утвердить на
совете директоров в текущем, 2019 году.
Ответ про срок - 2-3 года... Я отвечал на вопрос - в каком временном
интервале - 2, 3 или 5 лет - вы ожидаете выход на 50-процентную выплату
дивидендов от МСФО? И, собственно, к документу это никакого отношения не имело.
Игорь Кузьмин, Morgan Stanley
- У меня два вопроса. Один уточняющий - касательно экспортных цен реализации
газа в дальнее зарубежье. Тот разбег, который ранее был озвучен - $230-235 на 1
тыс. куб. м - можете уточнить, при этом какие средние цены на споте, вы
предполагаете, сложатся в среднем в 2019 году? Есть ли какая-то привязка к
предположениям вот именно по средним ценам на рынке?
И второй вопрос по объемам экспорта в Китай по "Силе Сибири": можете
актуализировать, какой объем ожидается в 2019 году и когда начнутся коммерческие
поставки?
Мальгин:
- Что касается нашего прогноза цен, он основан в какой-то степени на наших
прогнозах, котировках форвардных цен и прогнозах спотовых цен на текущий год.
Кроме этого, естественно, на наших нефтяных прогнозах нефтяных цен. Что касается
вопроса в отношении спотовых цен и форвардных котировок до конца года, то, в
принципе, на сегодняшний день это совершенно ясно: летом цены - например,
текущие цены спотовые - находятся на уровне 11-12 евро за МВт.ч, а зимние цены
на текущий момент находятся на уровне 19-20 евро за МВт.ч.
Естественно, эти цены мы тоже брали за основу, когда прогнозировали
названное значение нашей планируемой цены на текущий год.
Также в какой-то части на прогноз цены повлияли те котировки, по которым
газ продавался в течение прошлого года, так называемые форвардные котировки "на
год вперед". Вот именно они в настоящее время оказывают повышательную тенденцию
или повышательное влияние на прогнозируемый уровень цены.
Что касается начала поставок в Китай, то было озвучено 1 декабря как дата
начала поставок. Было также сказано, что на максимальный объем поставки (это 38
млрд) мы выходим в 2025 году. Соответственно, 1 декабря начнется так называемый
период наращивания - постепенное наращивание поставок с выходом на максимальный
объем. Поскольку начало поставок будет в декабре, то есть это только 1/12 часть
года, то, естественно, объем будет несущественным.
Александр Бурганский, Renaissance Capital
- У меня три коротких вопроса. Во-первых, вы не могли бы прокомментировать
уровень цены для поставок газа странам бывшего Советского Союза? Цена осталась
примерно такая же, как она была в четвертом квартале, при этом, насколько я
понимаю, в страны Прибалтики цена, наверное, упала, а в Белоруссию, например,
осталась примерно той же, то есть за счет чего цена осталась на таком довольно
высоком уровне?
Второй вопрос: вы в своей презентации обратили наше внимание на то, что у
вас балансируется операционно-денежный поток с капитальными затратами. Я хотел
бы уточнить, является ли это целью компании, чтобы в 2019 году
операционно-денежный поток и капитальные затраты были сбалансированными?
И третий вопрос: я хотел бы узнать, как в вашей отчетности была отражена
покупка "Лахта Центра"? Насколько я понимаю, "Газпром нефть" пока еще не получил
все деньги за это здание, когда можно ожидать осуществление последнего платежа?
Мирошниченко
- Действительно с учетом различного уровня интеграции со странами ближнего
зарубежья говорить, наверное, о какой-то средней цене для стран бывшего СССР не
совсем корректно. Но, скажем, мы ожидаем, что средняя цена реализации газа в
ближнее зарубежье составит $160 за 1 тыс. кубов в 2019 году.
Иванников:
- На второй и третий вопросы отвечу я.
Вы сказали, балансируем операционно-денежным потоком CAPEX. У меня были там
другие формулировки. Мы стремимся к положительному денежному потоку из квартала
в квартал. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что позитивный денежный поток первого
квартала был $3,2 млрд и, собственно, мы к этому стремимся, потому что слово
"балансирует" можно понять как "тратите столько, сколько зарабатываете". Я
категорически против таких формулировок, поэтому не балансируем, а стараемся
добиться позитивного денежного потока.
И что касается вопроса N3 - не совсем понятна суть вопроса, потому что, как
подсказывают мне мои коллеги-бухгалтеры, на консолидированную финансовую
отчетность никакого эффекта нет. У нас минус, у "Газпром нефти" плюс, но в целом
могу сказать, что финальный платеж у нас запланирован в следующем году.
- Я хочу поблагодарить всех участников телеконференции. Спасибо за ваше участие.
Единственное, пожалуй, существенное информационное событие, которое произошло с
нашей недавней телеконференции по итогам 2018 года, это то, что "Зенит" стал
чемпионом. Я вас всех поздравляю с этим событием !
ан им
Теперь все ясно - Зенит стал чемпионом, больше ничего существенного.
Vasiliy Smirnov:
Скажу тогда по другому. Я считаю что Газпром сейчас переоценен и покупать не выгодно.
А встать на продажу опасно, что же делать ?
