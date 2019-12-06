ГАЗПРОМ отжигает - страница 5
Можно и через кабинет, но там оч неудобно - без графиков, стаканов и пр. И опять ключ нужен, а без него только смотреть.)
У меня без ключа. Есть примитивный стакан, графиков нет их смотрю на moex. В общем не очень удобно, думаю квик десктопный поставить но каждый раз по разным причинам это откладываю.
Я вчера себе тоже немножко Ростелекома купил.
Только не понятно от куда у вас сведения о 8 млд. по ростелекому. По данным МосБиржи намного меньше.
А, не сорри. Да, если смотреть внебиржевые сделки то да больше 8-ми.
Там ещё была информация на днях, что менеджеры и мн.др увеличили свои пакеты в %. А это тоже положительная информация.
Теперь Сбер начал отжигать. Несмотря на пятницу. Интересно, пойдет выше, или остановится.
С ГП дела пока хуже, его потихоньку сбрасывают.
Я долго наблюдал за этими объёмами в квике и лично для себя сделал один вывод: мешает торговать...
Я вот наблюдаю по контрактам газпрома короткие юриков сокращаются постепенно и не заметно:
Я долго наблюдал за этими объёмами в квике и лично для себя сделал один вывод: мешает торговать...
Пока я вижу из этой таблицы, что длинные у всех сокращаются быстрее. И вообще, наблюдается плавный уход из фьючерсов ГП. Возможно, просто конец недели.
На данный момент думаю, как раз стоит ли делать индикатор для отображения данной информации(прилив, отлив) для мт4 и5. А если стоит, то в каком виде и будет ли от него прок.
Пока вижу два варианта:
1. сделать простой индикатор в подвале с отображением данной информации по контрактам: 4 линии( две юриков и две физики);
2. сделать индикатор советник, который бы работал по принципу советника по свопам:
https://www.mql5.com/ru/code/10917
Чтобы собирались данные по интересующим бумагам и отображал наибольшие переливы и наименьшие по бумагам в контрактах.
Можно добавить, создать горизонтальный индикатор ещё по внеберживым сделкам, с отображением цены.
Что скажете?
Yuriy Asaulenko, 2019.05.30 19:21250-300. Если ничего не произойдет. Но вполне может - тогда посыпется.
прекрасно , я покупал еще в 2008 на дне
Какой прогноз ? 250 ?
В долгосрочке в на одном из счетом стоит тейк 300
Ну вот и 250 пробито. Если в долгосрок, то даже сейчас можно спокойно брать и не переживать. Думаю к концу года уже более 300 стоить будет. Всем молодым сейчас нужно запасаться народным достоянием. Хороший запас прочности и наследство внукам будет. Потом таких подарков может и не быть.