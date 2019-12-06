ГАЗПРОМ отжигает - страница 5

Yuriy Asaulenko:
Можно и через кабинет, но там оч неудобно - без графиков, стаканов и пр. И опять ключ нужен, а без него только смотреть.)

У меня без ключа. Есть примитивный стакан, графиков нет их смотрю на moex. В общем не очень удобно, думаю квик десктопный поставить но каждый раз по разным причинам это откладываю.

 
Vitalii Ananev:

Я вчера себе тоже немножко Ростелекома купил.

Только не понятно от куда у вас сведения о 8 млд. по ростелекому. По данным МосБиржи намного меньше.

А, не сорри. Да, если смотреть внебиржевые сделки то да больше 8-ми.

Там ещё была информация на днях, что менеджеры и мн.др увеличили свои пакеты в %. А это тоже положительная информация.

 

Теперь Сбер начал отжигать. Несмотря на пятницу. Интересно, пойдет выше, или остановится.

С ГП дела пока хуже, его потихоньку сбрасывают.


 
Я долго наблюдал за этими объёмами в квике и лично для себя сделал один вывод: мешает торговать...

Я вот наблюдаю по контрактам газпрома короткие юриков сокращаются постепенно и не заметно:


 
Sergey Novokhatskiy:

Я долго наблюдал за этими объёмами в квике и лично для себя сделал один вывод: мешает торговать...

Я вот наблюдаю по контрактам газпрома короткие юриков сокращаются постепенно и не заметно:

Пока я вижу из этой таблицы, что длинные у всех сокращаются быстрее. И вообще, наблюдается плавный уход из фьючерсов ГП. Возможно, просто конец недели.

 
Yuriy Asaulenko:

Пока я вижу из этой таблицы, что длинные у всех сокращаются быстрее. И вообще, наблюдается плавный уход из фьючерсов ГП. Возможно, просто конец недели.

На данный момент думаю, как раз стоит ли делать индикатор для отображения данной информации(прилив, отлив) для мт4 и5. А если стоит, то в каком виде и будет ли от него прок.

Пока вижу два варианта:

1. сделать простой индикатор в подвале с отображением данной информации по контрактам: 4 линии( две юриков и две физики);

2. сделать индикатор советник, который бы работал по принципу советника по свопам:

https://www.mql5.com/ru/code/10917

Чтобы собирались данные по интересующим бумагам и отображал наибольшие переливы и наименьшие по бумагам в контрактах.


Можно добавить, создать горизонтальный индикатор ещё по внеберживым сделкам, с отображением цены.

Что скажете?

eSwapHistory
eSwapHistory
  • www.mql5.com
Что умеет советник: Записывает файл со свопами каждый день. Находить минимальный спред по всем парам и записывать его в тот же файл последней колонкой. Разделять символы на 3 группы (по размеру положительного свопа), сортировать символы по убыванию положительного свопа. Рисовать красивую таблицу со всеми данными (размер настраивается переменной...
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

ГАЗПРОМ отжигает

Yuriy Asaulenko, 2019.05.30 19:21

250-300. Если ничего не произойдет. Но вполне может - тогда посыпется.
Сколько сегодня, кстати?
Ну, вот, вроде свершилось. Чудо произошло, и, похоже, на этот раз все более-менее серьезно.
 
Yuriy Asaulenko:
Ну, вот, вроде свершилось. Чудо произошло, и, похоже, на этот раз все более-менее серьезно.

прекрасно ,  я покупал еще в 2008 на дне

 
Буржуины нам опять палки в колеса пихают. https://ria.ru/20190705/1556241013.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Английский суд заморозил 145 млн долларов дивидендов Nord Stream "Газпрому"
Английский суд заморозил 145 млн долларов дивидендов Nord Stream "Газпрому"
  • 2019.07.05
  • РИА Новости https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
  • ria.ru
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины". В 2017 и 2018 годах Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и...
 
Yuriy Zaytsev:

Какой прогноз ? 250 ?


В долгосрочке в на одном из счетом стоит тейк 300

Ну вот и 250 пробито. Если в долгосрок, то даже сейчас можно спокойно брать и не переживать. Думаю к концу года уже более 300 стоить будет. Всем молодым  сейчас нужно запасаться народным достоянием. Хороший запас прочности и наследство внукам будет. Потом таких подарков может и не быть.

