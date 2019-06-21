Оптимизатор и оптимизация вопросы - страница 3

Maxim Dmitrievsky:

в любом случае это какая-то шляпа таким образом искать стратегии, поэтому даже углубляться не хочу

это как надо ухитряться что бы 3 дня оптимизировать 2-мерную кривую на 60 ядрах. Даже подумать о таком страшно.

Тогда шляпа решать мат. задачи в Облаке.

fxsaber:

Тогда шляпа решать мат. задачи в Облаке.

мат. задачи это слишком широкое понятие

кто решает серьезные мат. задачи (хотя бы 10 класса) тот на форексе не торгует )

 
Maxim Dmitrievsky:

мат. задачи это слишком широкое понятие

кто решает серьезные мат. задачи (хотя бы 10 класса) тот на форексе не торгует )

В данной ветке идет речь о проблемах распараллеливания вычислительной задачи. К какой сфере эта вычислительная задача имеет отношение - не важно.

Молотилка должна молотить.

 

Честно говоря я вообще не понимаю что происходит и как работает оптимизатор.

У меня шла оптимизация несколько дней без перерыва, по причине глупых людей в электро сетях был выключен свет.

График оптимизации до выключения света, обратите внимание на скопленя результатов

После нового запуска терминала картина изменилась


И самый главный вопрос, как было написано ранее что оптимизация должна продолжиться с того места на котором она остановилась, почему оптимизация не идет дальше а начинается с начала ?

да блин это генетика или бутфорс? генетика всегда с нуля начинается
 
Vladimir Pastushak:

Честно говоря я вообще не понимаю что происходит и как работает оптимизатор.

У меня шла оптимизация несколько дней без перерыва, по причине глупых людей в электро сетях был выключен свет.

График оптимизации до выключения света, обратите внимание на скопленя результатов

После нового запуска терминала картина изменилась


И самый главный вопрос, как было написано ранее что оптимизация должна продолжиться с того места на котором она остановилась, почему оптимизация не идет дальше а начинается с начала ?

Здесь объяснения были:

https://www.mql5.com/ru/forum/241285

Один из ответов Renat Fatkhullin в картинках:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста

Renat Fatkhullin, 2018.04.28 17:31

Что еще нового принес новый механизм работы с кешем предыдущих результатов в генетике.

Теперь при отображении результатов мы показываем все предыдущие проходы генетики. Это позволяет лучше понять, как идет процесс поиска в генетической оптимизации.

Ниже показан график на пятом запуске генетики:

Видно, что на четвертом прогоне рандомизатор вырвался из локальной экстремума и нашел новую горку более лучшие варианты.

При использовании генетики важно понимать механику генетического поиска и не забывать многократно проходиться генетикой по тем же параметрам, чтобы рандомизатор смог более полно охватить поисковую область.

С новым тестером это становится легче понять и увидеть глазами.

И:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста

Renat Fatkhullin, 2018.04.28 16:23

Чего же вы с самого начала не сказали, что вы запускаете генетику?

Сам принцип генетического поиска основан на рандоме и поэтому у него нет смысла "продолжать начатое". У него задача - случайно бегать.

И даже в этом случае кеш используется. Просто у вас вероятность попасть в ранее рассчитанные результаты очень низка (у вас область поиска 50 млн вариантов). Вот и получается, что выглядит как старт с начала, так как точка старта рандомизирована.


Sergey Basov:

Здесь объяснения были:

https://www.mql5.com/ru/forum/241285

Один из ответов Renat Fatkhullin в картинках:

И:


Благодарю! Это весьма полезно!

 
Еще вопросы, почему 440 агентов из сети справляются с задачами за 10-15 минут а 64 родных агента с той же задачей не могут справиться за несколько суток ?
 

64 агента всего, 60 агентов в состоянии finished 4 агента трудятся и показывают 5-30%

Почему нельзя их задачи распределить на 60 агентов которые ждут ?

 
Интересно почему в оптимизации не используется GPU ?
