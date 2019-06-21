Оптимизатор и оптимизация вопросы - страница 3
в любом случае это какая-то шляпа таким образом искать стратегии, поэтому даже углубляться не хочу
это как надо ухитряться что бы 3 дня оптимизировать 2-мерную кривую на 60 ядрах. Даже подумать о таком страшно.
мат. задачи это слишком широкое понятие
кто решает серьезные мат. задачи (хотя бы 10 класса) тот на форексе не торгует )
В данной ветке идет речь о проблемах распараллеливания вычислительной задачи. К какой сфере эта вычислительная задача имеет отношение - не важно.
Молотилка должна молотить.
Честно говоря я вообще не понимаю что происходит и как работает оптимизатор.
У меня шла оптимизация несколько дней без перерыва, по причине глупых людей в электро сетях был выключен свет.
График оптимизации до выключения света, обратите внимание на скопленя результатов
После нового запуска терминала картина изменилась
И самый главный вопрос, как было написано ранее что оптимизация должна продолжиться с того места на котором она остановилась, почему оптимизация не идет дальше а начинается с начала ?
Renat Fatkhullin, 2018.04.28 17:31
Что еще нового принес новый механизм работы с кешем предыдущих результатов в генетике.
Теперь при отображении результатов мы показываем все предыдущие проходы генетики. Это позволяет лучше понять, как идет процесс поиска в генетической оптимизации.
Ниже показан график на пятом запуске генетики:
Видно, что на четвертом прогоне рандомизатор вырвался из локальной экстремума и нашел новую горку более лучшие варианты.
При использовании генетики важно понимать механику генетического поиска и не забывать многократно проходиться генетикой по тем же параметрам, чтобы рандомизатор смог более полно охватить поисковую область.
С новым тестером это становится легче понять и увидеть глазами.
Renat Fatkhullin, 2018.04.28 16:23
Чего же вы с самого начала не сказали, что вы запускаете генетику?
Сам принцип генетического поиска основан на рандоме и поэтому у него нет смысла "продолжать начатое". У него задача - случайно бегать.
И даже в этом случае кеш используется. Просто у вас вероятность попасть в ранее рассчитанные результаты очень низка (у вас область поиска 50 млн вариантов). Вот и получается, что выглядит как старт с начала, так как точка старта рандомизирована.
Благодарю! Это весьма полезно!
64 агента всего, 60 агентов в состоянии finished 4 агента трудятся и показывают 5-30%
Почему нельзя их задачи распределить на 60 агентов которые ждут ?