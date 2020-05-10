Продолжение оптимизации в МТ5 после выключения терминала

Новый комментарий
 

Добрый день!

Много, кто хвалил МТ5, что он подхватывает результаты прошлой оптимизации и продолжает ее с места остановки. Перехожу с МТ4 и никак не могу разобраться. Прошу помощи.

У меня прошел опт, я выключил терем. На следующий день заново запускаю, выбираю прошлый опт. В журнале следующее:

Журнал.


Получается, что терем подхватил прошлый опт. Но вот график оптимизации открылся новый. Как будто опт заново пошел. Отсюда вопрос, терем подхватил опт или нет?

Если все так и должно быть, и терем подхватил опт. То можно ли прерывать опт несколько раз (кейс - есть возможность некоторые дни оптить по 8-10 часов. Хотелось бы опт разбить на 5-6 разных дней с оптимизацией по 10 часов. При этом, чтобы продолжать с места остановки предыдущего раза. Т.е. прооптить советник за несколько заходов, а не за один раз)?

 
Терем... Мышка-норушка, лягушка-квакушка...
И ничего не понятно.
 
Artyom Trishkin:
Терем... Мышка-норушка, лягушка-квакушка...
И ничего не понятно.

Вчера в терминале MetaTrader5 (далее МТ5) провел оптимизацию. Она прошла не до конца. Я ее прервал самостоятельно. После чего образовался кэш-файл NYCS.USDCHF.M5.20160101.20181125.41.A30F4866C78ADE5910B09D26909702E0. 

Сегодня заново запустил МТ5, а в поле оптимизация выбрал предыдущую оптимизацию, которую прервал вчера (цифра 1 на рисунке).


Появилось окошко с графическим отображением результатов предыдущей оптимизации. После нажатия клавиши "Старт", появилось еще одно окошко с графическим отображением (цифра 2 на рисунке). Отсюда вопрос - можно ли считать, что МТ5 подхватил результаты прошлой оптимизации и продолжил ее с момента остановки предыдущей?


Нет возможности оставить работать компьютер неделю. Приходится выключать. Идея состоит в том, чтобы начать оптимизацию, допустим в понедельник. Вечером понедельника прервать. Во вторник загрузить предыдущие результаты, вечером вторника снова прервать. В среду заново продолжить оптимизацию, вечером в среду прервать и т.д. Получается, недельную оптимизацию разбить на несколько отдельных дней.

После каждой оптимизации сохраняется новый кэш-файл. Отсюда возникает вопрос, можно ли в МТ5 осуществлять оптимизацию в несколько заходов?

Допустим сегодня (10.05), мне снова придется прервать текущую оптимизацию. Завтра (11.05), чтобы продолжить с момента остановки, я загружу кеш-файл оптимизации от 10.05 и продолжу оптимизацию. Но до этого 09.05 часть оптимизации я проводил. И возникает вопрос, МТ5 учитывает результаты оптимизации от 09.05 или МТ5 учитывает результаты только прошлой ПОСЛЕДНЕЙ  ( от 10.05) оптимизации?

[Удален]  
Ivan Vasilchenko:

Вчера в терминале MetaTrader5 (далее МТ5) провел оптимизацию. Она прошла не до конца. Я ее прервал самостоятельно. После чего образовался кэш-файл NYCS.USDCHF.M5.20160101.20181125.41.A30F4866C78ADE5910B09D26909702E0. 

Сегодня заново запустил МТ5, а в поле оптимизация выбрал предыдущую оптимизацию, которую прервал вчера (цифра 1 на рисунке).


Появилось окошко с графическим отображением результатов предыдущей оптимизации. После нажатия клавиши "Старт", появилось еще одно окошко с графическим отображением (цифра 2 на рисунке). Отсюда вопрос - можно ли считать, что МТ5 подхватил результаты прошлой оптимизации и продолжил ее с момента остановки предыдущей?


Нет возможности оставить работать компьютер неделю. Приходится выключать. Идея состоит в том, чтобы начать оптимизацию, допустим в понедельник. Вечером понедельника прервать. Во вторник загрузить предыдущие результаты, вечером вторника снова прервать. В среду заново продолжить оптимизацию, вечером в среду прервать и т.д. Получается, недельную оптимизацию разбить на несколько отдельных дней.

После каждой оптимизации сохраняется новый кэш-файл. Отсюда возникает вопрос, можно ли в МТ5 осуществлять оптимизацию в несколько заходов?

Допустим сегодня (10.05), мне снова придется прервать текущую оптимизацию. Завтра (11.05), чтобы продолжить с момента остановки, я загружу кеш-файл оптимизации от 10.05 и продолжу оптимизацию. Но до этого 09.05 часть оптимизации я проводил. И возникает вопрос, МТ5 учитывает результаты оптимизации от 09.05 или МТ5 учитывает результаты только прошлой ПОСЛЕДНЕЙ  ( от 10.05) оптимизации?

Не "подхватил", а использует эти результаты для дальнейшей оптимизации. А во вкладке "Оптимизация" будут все результаты проходов. И "вчерашние", и сегодняшние. Если никакие параметры оптимизации не были изменены (по идее).

 
Сергей Таболин:

Не "подхватил", а использует эти результаты для дальнейшей оптимизации. А во вкладке "Оптимизация" будут все результаты проходов. И "вчерашние", и сегодняшние. Если никакие параметры оптимизации не были изменены (по идее).

Сергей, правильно ли я понял, что МТ5 результаты прошлых оптимизаций будет брать в работу, включая при этом, результаты всех предыдущих дней оптимизации? Получается, что следующая оптимизация будет наращиваться, как снежный ком?


Я поясню, откуда возникают такие вопросы. Ранее у меня стояла оптимизация почти 2 недели. Из-за отключения света, оптимизация прервалась. Повторно запустил, используя в работе результаты предыдущей оптимизации. Потом снова было кратковременное отключение света. И теперь не понятно, напрасно я жег электричество эти 2 недели или нет. Взял МТ5 в работу результаты обоих оптимизаций или только последние. Ответа так нигде и не нашел. Если есть подробное описание, как это все происходит после выключения МТ5, то буду очень признателен за ссылку на это описание.

[Удален]  
Ivan Vasilchenko:

Сергей, правильно ли я понял, что МТ5 результаты прошлых оптимизаций будет брать в работу, включая при этом, результаты всех предыдущих дней оптимизации? Получается, что следующая оптимизация будет наращиваться, как снежный ком?


Я поясню, откуда возникают такие вопросы. Ранее у меня стояла оптимизация почти 2 недели. Из-за отключения света, оптимизация прервалась. Повторно запустил, используя в работе результаты предыдущей оптимизации. Потом снова было кратковременное отключение света. И теперь не понятно, напрасно я жег электричество эти 2 недели или нет. Взял МТ5 в работу результаты обоих оптимизаций или только последние. Ответа так нигде и не нашел. Если есть подробное описание, как это все происходит после выключения МТ5, то буду очень признателен за ссылку на это описание.

Я это говорю исключительно по факту обсуждений на форуме и ответов разработчиков. Попробуйте почитать тут.

Поиск - MQL5.community
Поиск - MQL5.community
  • www.mql5.com
Поиск выполняется с учетом морфологии и без учета регистра. Все буквы, независимо от того, как они введены, будут рассматриваться как строчные. По умолчанию наш поиск показывает страницы...
Новый комментарий