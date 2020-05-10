Продолжение оптимизации в МТ5 после выключения терминала
Терем... Мышка-норушка, лягушка-квакушка...
Вчера в терминале MetaTrader5 (далее МТ5) провел оптимизацию. Она прошла не до конца. Я ее прервал самостоятельно. После чего образовался кэш-файл NYCS.USDCHF.M5.20160101.20181125.41.A30F4866C78ADE5910B09D26909702E0.
Сегодня заново запустил МТ5, а в поле оптимизация выбрал предыдущую оптимизацию, которую прервал вчера (цифра 1 на рисунке).
Появилось окошко с графическим отображением результатов предыдущей оптимизации. После нажатия клавиши "Старт", появилось еще одно окошко с графическим отображением (цифра 2 на рисунке). Отсюда вопрос - можно ли считать, что МТ5 подхватил результаты прошлой оптимизации и продолжил ее с момента остановки предыдущей?
Нет возможности оставить работать компьютер неделю. Приходится выключать. Идея состоит в том, чтобы начать оптимизацию, допустим в понедельник. Вечером понедельника прервать. Во вторник загрузить предыдущие результаты, вечером вторника снова прервать. В среду заново продолжить оптимизацию, вечером в среду прервать и т.д. Получается, недельную оптимизацию разбить на несколько отдельных дней.
После каждой оптимизации сохраняется новый кэш-файл. Отсюда возникает вопрос, можно ли в МТ5 осуществлять оптимизацию в несколько заходов?
Допустим сегодня (10.05), мне снова придется прервать текущую оптимизацию. Завтра (11.05), чтобы продолжить с момента остановки, я загружу кеш-файл оптимизации от 10.05 и продолжу оптимизацию. Но до этого 09.05 часть оптимизации я проводил. И возникает вопрос, МТ5 учитывает результаты оптимизации от 09.05 или МТ5 учитывает результаты только прошлой ПОСЛЕДНЕЙ ( от 10.05) оптимизации?
Вчера в терминале MetaTrader5 (далее МТ5) провел оптимизацию. Она прошла не до конца. Я ее прервал самостоятельно. После чего образовался кэш-файл NYCS.USDCHF.M5.20160101.20181125.41.A30F4866C78ADE5910B09D26909702E0.
Сегодня заново запустил МТ5, а в поле оптимизация выбрал предыдущую оптимизацию, которую прервал вчера (цифра 1 на рисунке).
Появилось окошко с графическим отображением результатов предыдущей оптимизации. После нажатия клавиши "Старт", появилось еще одно окошко с графическим отображением (цифра 2 на рисунке). Отсюда вопрос - можно ли считать, что МТ5 подхватил результаты прошлой оптимизации и продолжил ее с момента остановки предыдущей?
Нет возможности оставить работать компьютер неделю. Приходится выключать. Идея состоит в том, чтобы начать оптимизацию, допустим в понедельник. Вечером понедельника прервать. Во вторник загрузить предыдущие результаты, вечером вторника снова прервать. В среду заново продолжить оптимизацию, вечером в среду прервать и т.д. Получается, недельную оптимизацию разбить на несколько отдельных дней.
После каждой оптимизации сохраняется новый кэш-файл. Отсюда возникает вопрос, можно ли в МТ5 осуществлять оптимизацию в несколько заходов?
Допустим сегодня (10.05), мне снова придется прервать текущую оптимизацию. Завтра (11.05), чтобы продолжить с момента остановки, я загружу кеш-файл оптимизации от 10.05 и продолжу оптимизацию. Но до этого 09.05 часть оптимизации я проводил. И возникает вопрос, МТ5 учитывает результаты оптимизации от 09.05 или МТ5 учитывает результаты только прошлой ПОСЛЕДНЕЙ ( от 10.05) оптимизации?
Не "подхватил", а использует эти результаты для дальнейшей оптимизации. А во вкладке "Оптимизация" будут все результаты проходов. И "вчерашние", и сегодняшние. Если никакие параметры оптимизации не были изменены (по идее).
Не "подхватил", а использует эти результаты для дальнейшей оптимизации. А во вкладке "Оптимизация" будут все результаты проходов. И "вчерашние", и сегодняшние. Если никакие параметры оптимизации не были изменены (по идее).
Сергей, правильно ли я понял, что МТ5 результаты прошлых оптимизаций будет брать в работу, включая при этом, результаты всех предыдущих дней оптимизации? Получается, что следующая оптимизация будет наращиваться, как снежный ком?
Я поясню, откуда возникают такие вопросы. Ранее у меня стояла оптимизация почти 2 недели. Из-за отключения света, оптимизация прервалась. Повторно запустил, используя в работе результаты предыдущей оптимизации. Потом снова было кратковременное отключение света. И теперь не понятно, напрасно я жег электричество эти 2 недели или нет. Взял МТ5 в работу результаты обоих оптимизаций или только последние. Ответа так нигде и не нашел. Если есть подробное описание, как это все происходит после выключения МТ5, то буду очень признателен за ссылку на это описание.
Сергей, правильно ли я понял, что МТ5 результаты прошлых оптимизаций будет брать в работу, включая при этом, результаты всех предыдущих дней оптимизации? Получается, что следующая оптимизация будет наращиваться, как снежный ком?
Я поясню, откуда возникают такие вопросы. Ранее у меня стояла оптимизация почти 2 недели. Из-за отключения света, оптимизация прервалась. Повторно запустил, используя в работе результаты предыдущей оптимизации. Потом снова было кратковременное отключение света. И теперь не понятно, напрасно я жег электричество эти 2 недели или нет. Взял МТ5 в работу результаты обоих оптимизаций или только последние. Ответа так нигде и не нашел. Если есть подробное описание, как это все происходит после выключения МТ5, то буду очень признателен за ссылку на это описание.
Я это говорю исключительно по факту обсуждений на форуме и ответов разработчиков. Попробуйте почитать тут.
- www.mql5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день!
Много, кто хвалил МТ5, что он подхватывает результаты прошлой оптимизации и продолжает ее с места остановки. Перехожу с МТ4 и никак не могу разобраться. Прошу помощи.
У меня прошел опт, я выключил терем. На следующий день заново запускаю, выбираю прошлый опт. В журнале следующее:
Получается, что терем подхватил прошлый опт. Но вот график оптимизации открылся новый. Как будто опт заново пошел. Отсюда вопрос, терем подхватил опт или нет?
Если все так и должно быть, и терем подхватил опт. То можно ли прерывать опт несколько раз (кейс - есть возможность некоторые дни оптить по 8-10 часов. Хотелось бы опт разбить на 5-6 разных дней с оптимизацией по 10 часов. При этом, чтобы продолжать с места остановки предыдущего раза. Т.е. прооптить советник за несколько заходов, а не за один раз)?