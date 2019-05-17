префы башнефть похоже надо брать - страница 4

prostotrader:

Для быстрого понимания.

Естественно она не включает комисси (броекра и биржи), комиссию за экспирацию, налоги и % ставку что дивиденты не возвращаются в 

течении 15 рабочих дней. :)

Я даже не про это. У Вас DIV в формуле в чем измеряется? В рублях, килограммах, цене актива, процентах от цены?

 
В рублях (руб./акция)

И не у меня, а у Биржи (формула взята из методичек по биржевой торговле)
 
Дивиденты, на момент приобретения спреда, вам известны в рублях или по отношению к текущей цене акции?

 
Форума в Visual Basic создавалась или в какой-то Visual Studio?

 
Мне достался на халяву лицензионный Delphi XE4 в нем и пишу.

 
Я же писал в другой теме про всё подробно...

"Есть три варианда учета дивидентов.

1. Когда дивиденты объявлены.

2. Исторические значения выплаты дивидентов.

3. Приблизительные дивиденты расчитываются из текущих значений цен спота и фьючерса.

Если дивиденты объявлены рано (60-70 дней до экпирации) то все просто (см. картинки выше SBRF-6.19, SBPR-6.19, MOEX-6.19)

Как правило, но не всегда, расчетные дивиденты, в этом случае меньше объявленых, отсюда и возникает процент больше ставки ЦБ,

иногда он достигает 40-42%. Но нельзя забывать, чем меньше дней до экпирации, тем процент больше.

Н-р в конце прошлого года по Аэрофлоту за 1 день до экспирации было 151% годовых,"

Добавлено

Я не использую % дивидентов, т.к этот процент зависит от цены БА (Базовый актив - в данном случае акции),

а использую только фиксированное значение (руб./акция), т.е сколько рублей дадут на 1 акцию.

Добавлено

Текущие (расчетные) дивиденты считаютя очень просто

DIV(руб./акция) = S * (1 + r * n/365) - Текущая цена фьючерса
 
Никогда не торговал на Московской бирже и похоже Вы правы. Стоимость дивидентов устанавливается в рублях, это же золотое дно. Хотя для меня это несколько странно.
 
Золотое, для тех, кто не ищет мифический Грааль :)

Добавлено

На 15100 акций МосБиржи я получу 216 270 руб. (7,7 руб. на 1 акцию)


 
Да это и есть Грааль )  Кто  считает иначе, пусть читает сказку по Буратино ))

 
Нет, под Граалем понимается ВСЁ и СРАЗУ :), вот только найти никто не может :) 

