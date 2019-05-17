префы башнефть похоже надо брать - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для быстрого понимания.
Естественно она не включает комисси (броекра и биржи), комиссию за экспирацию, налоги и % ставку что дивиденты не возвращаются в
течении 15 рабочих дней. :)
Я даже не про это. У Вас DIV в формуле в чем измеряется? В рублях, килограммах, цене актива, процентах от цены?
Я даже не про это. У Вас DIV в формуле в чем измеряется? В рублях, килограммах, цене актива, процентах от цены?
В рублях (руб./акция)И не у меня, а у Биржи (формула взята из методичек по биржевой торговле)
В рублях (руб./акция)И не у меня, а у Биржи (формула взята из методичек по биржевой торговле)
Дивиденты, на момент приобретения спреда, вам известны в рублях или по отношению к текущей цене акции?
Форума в Visual Basic создавалась или в какой-то Visual Studio?
Форума в Visual Basic создавалась или в какой-то Visual Studio?
Мне достался на халяву лицензионный Delphi XE4 в нем и пишу.
Дивиденты, на момент приобретения спреда, вам известны в рублях или по отношению к текущей цене акции?
Я же писал в другой теме про всё подробно..."Есть три варианда учета дивидентов.
1. Когда дивиденты объявлены.
2. Исторические значения выплаты дивидентов.
3. Приблизительные дивиденты расчитываются из текущих значений цен спота и фьючерса.
Если дивиденты объявлены рано (60-70 дней до экпирации) то все просто (см. картинки выше SBRF-6.19, SBPR-6.19, MOEX-6.19)
Как правило, но не всегда, расчетные дивиденты, в этом случае меньше объявленых, отсюда и возникает процент больше ставки ЦБ,
иногда он достигает 40-42%. Но нельзя забывать, чем меньше дней до экпирации, тем процент больше.
Н-р в конце прошлого года по Аэрофлоту за 1 день до экспирации было 151% годовых,"
Добавлено
Я не использую % дивидентов, т.к этот процент зависит от цены БА (Базовый актив - в данном случае акции),
а использую только фиксированное значение (руб./акция), т.е сколько рублей дадут на 1 акцию.
Добавлено
Текущие (расчетные) дивиденты считаютя очень просто
Я же писал в другой теме про всё подробно..."Есть три варианда учета дивидентов.
1. Когда дивиденты объявлены.
2. Исторические значения выплаты дивидентов.
3. Приблизительные дивиденты расчитываются из текущих значений цен спота и фьючерса.
Если дивиденты объявлены рано (60-70 дней до экпирации) то все просто (см. картинки выше SBRF-6.19, SBPR-6.19, MOEX-6.19)
Как правило, но не всегда, расчетные дивиденты, в этом случае меньше объявленых, отсюда и возникает процент больше ставки ЦБ,
иногда он достигает 40-42%. Но нельзя забывать, чем меньше дней до экпирации, тем процент больше.Н-р в конце прошлого года по Аэрофлоту за 1 день до экспирации было 151% годовых,"
Никогда не торговал на Московской бирже и похоже Вы правы. Стоимость дивидентов устанавливается в рублях, это же золотое дно. Хотя для меня это несколько странно.
Золотое, для тех, кто не ищет мифический Грааль :)
Добавлено
На 15100 акций МосБиржи я получу 216 270 руб. (7,7 руб. на 1 акцию)
Золотое, для тех, кто не ищет мифический Грааль :)
Да это и есть Грааль ) Кто считает иначе, пусть читает сказку по Буратино ))
Да это и есть Грааль ) Кто считает иначе, пусть читает сказку по Буратино ))
Нет, под Граалем понимается ВСЁ и СРАЗУ :), вот только найти никто не может :)