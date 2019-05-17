префы башнефть похоже надо брать
как весело в конце сессии грохнулась башнефть
Как-то скупо написали. Вставьте в своё сообщение график из терминала MetaTrader 5. Чтобы было видно о чём речь. Также поясните о чём речь: об акциях или фьючерсах? Желательно кроме внутреннего названия указать международный идентификатор символа.
Префы - это привилегированные акции.
Уже похоже на человеческий язык 😛.
скупо пишу потому как если пишу подробней, какой то особо одаренный модератор удаляет сообщения, на днях подробно писал о дивидендах по акциям. Он почему то удалил тему, причем замечу, профильную тему.
Утром, в 10:00 обычно ставлю далекие buy limit отложки по акциям, в основном по тем которые дают еще и дивиденды. Часто бывают красивые сопли и есть шанс зацепить красивый вх од по какой нибудь хорошей акции. Вот и по башнефти сегодня стояла отложка, не дошло два пункта :(
Удалили, потому что очень было похоже на рекламу.
Добавлено
И не Башнефть нужно брать, а РусГидро или ВТБ
Добавлено
Акции, на которые нет фьючерсов - вообще брать нельзя.
реклама? потрясающе, тут любой пост попадает под рекламу, форекса или срочного рынка. Предлагаю зачистить все посты. как думаете?
Выражайтесь без ссылок на брокеров и прочих торговцев, тогда не будут удалять.
втб уже скупил, как раз на сопле.
Преф по башнефти, это уже 10% гарантированных дивидендов. У них в уставе прописано по префам платить не менее 10%, и они к лету пробьют еще хаи года.
