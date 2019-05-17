префы башнефть похоже надо брать

как весело в конце сессии грохнулась башнефть
 
Yuriy Zaytsev:
Как-то скупо написали. Вставьте в своё сообщение график из терминала MetaTrader 5. Чтобы было видно о чём речь. Также поясните о чём речь: об акциях или фьючерсах? Желательно кроме внутреннего названия указать международный идентификатор символа.

 
Vladimir Karputov:

Префы - это привилегированные акции.

 
Evgeny Belyaev:

Уже похоже на человеческий язык 😛.
 
Vladimir Karputov:
Не, префы - это человеческий живой сленг. Привелегированные акции - аццкий канцелярит.
 
Vladimir Karputov:

скупо пишу потому как если пишу подробней,  какой то особо одаренный модератор удаляет сообщения,  на днях подробно писал о дивидендах по акциям.  Он почему то удалил тему,  причем замечу,  профильную тему.  

 

Утром,  в 10:00 обычно ставлю далекие  buy limit отложки   по акциям,  в основном по тем которые дают еще и дивиденды.  Часто бывают красивые сопли и есть шанс зацепить красивый вх од по какой нибудь хорошей акции.    Вот и по башнефти сегодня стояла отложка,  не дошло два пункта :(

 
Yuriy Zaytsev:

Удалили, потому что очень было похоже на рекламу.

И не Башнефть нужно брать, а РусГидро или ВТБ

Акции, на которые нет фьючерсов - вообще брать нельзя.

 
prostotrader:

реклама?   потрясающе,  тут любой пост попадает под рекламу,  форекса или срочного рынка.  Предлагаю зачистить все посты в которых есть eurusd или gazp.  как думаете? 

 
Yuriy Zaytsev:

реклама?   потрясающе,  тут любой пост попадает под рекламу,  форекса или срочного рынка.  Предлагаю зачистить все посты.  как думаете? 

Выражайтесь без ссылок на брокеров и прочих торговцев, тогда не будут удалять. 

 
prostotrader:

 втб уже скупил,  как раз на сопле.  

Преф по башнефти,  это уже 10% гарантированных  дивидендов.  У них в уставе прописано по префам платить не менее 10%, и они к лету пробьют еще хаи года.  

