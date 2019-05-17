префы башнефть похоже надо брать - страница 7
Как мне сказали "Чтобы не было манипуляций на рынке" :)
Очень, очень странное заявление - прям таки монополия на манипуляции....
Кстати, а если не продавать акции не выходить на экспирацию, а закрывать в день экспирации фьючерс и продавать новый по текущей цене?
Это имеет смысл делать, если % для входа приемлемый, иначе - просто заморозка средств
Есть люди, которые имеют акции и не хотят их продавать (ещё после приватизации получены). Я вот и думаю, может для таких людей есть смысл просто продавать периодически фьючерс - вопрос лишь в том, будет ли такой подход выгодней, чем доходы от роста котировок акций в долгосрочной перспективе.
Префы - это привилегированные акции.
Которые не хотят продавать, им не обязательно хеджироваться фьючерсом.
Вопрос в получении большей доходности, чем от роста/падения...
Кто покупал и нехочет продавать, те покупали на историческом минимуме, н-р я недавно купил РусГидро по 0,5
так зачем мне продавать (ниже некуда)? Цель 1,4 + дивиденты и, в данном случае, хеджироваться фьючерсом не нужно.
Хеджирование фьючерсом обязательно, когда покупаешь акции по любой цене (не исторический минимум)
и сидишь ждешь экспирации, только в этом случае получишь доход, который зафиксировал, при входе в рынок,
при этом риски = 0! Купил - продал -->> жди экспирацию -->> прибыль обеспечена.
Я вот что думаю, если человек купил в долгосрок с целью инвестирования и получения дивидендов, то потенциальный доход его будет чуть опережать инфляцию, а локально может долго быть в просадке.
К примеру Газпром - весьма флетовая акция с большим размахом. А что нам мешает, поиграть в доливку против тренда на покупку, в попытке поймать коррекцию?
Я так прикинул грубо, получается что при приращении лота по Фибоначчи можно открыться 8 раз, при этом потребуется в общей сложности на акции и ГО 1,3 миллиона рублей (это до обнуления ГО в клиринг)
8 шагов приращения - довольно прилично, и в большей части времени их будет меньше, но доход по идеи должен быть процентов 30% годовых. Идея в том, что если все приращения съели и по фьючерсу у нас убыток, то просто высиживаем до экспирации и берем дельту процентных ставок, плюс рост БА, ну а потом дожидаемся коррекции БА и опять запускаем алгоритм.
Конечно, таких конструкций надо штук 5, что бы деньги лучше работали.
ГО невостребованное по фьючерсам можно держать в ОФЗ или ещё каком мало доходном активе - да хоть в том же спреде - при необходимости его крыть просто.
Методика построения таких контр трендов у меня есть, во всяком случае на форексе ворочается (см. сигналы в профиле). А вот проблема для меня в соединении квика и MT5.
Что думаете?
Я пересмотрел все варианты с КВИК.
Остановился на КВИК -->>DDE-->Своё ПО --> trans2quik.dll --> КВИК
Все остальные "приблуды" работают медленнее.
Да и на ЕБС только КВИК
Почему нельзя сделать стабильной связку MT5 to Quik?
Да и скорость мне не прям уж нужна - торговля будет отложками или по открытию минутной свечи.