префы башнефть похоже надо брать - страница 2
втб уже скупил, как раз на сопле.
Преф по башнефти, это уже 10% гарантированных дивидендов. У них в уставе прописано по префам платить не менее 10%, и они к лету пробьют еще хаи года.
Кесарю - кесарево.
Посмотрю я на Ваши "дивиденты", когда акции упадут после фиксации.
Чтобы получить свои дивиденты, нужно хеджироваться фьючерсами.
А без хеджировния - "от дохлого ишака уши" получите.
Я взял РусГидро (без электоричества жить невозможно - поднимутся точно, но не быстро год-два)
И ещё взял МосБиржу (до экспирации MOEX-6.19) из расчета 12,5% годовых (с учетом всех коммисий и налогов)
упадут ровно на сумму дивидендов, упадут сильнее докуплю ниже. нефть газ пока двигатель для того же электричества.
упадут ровно на сумму дивидендов, упадут сильнее докуплю ниже. нефть газ пока двигатель для того же электричества.
Я уже предупредил Вас, но Вы же всё-равно сделаете по-своему.
упадут ровно на сумму дивидендов, упадут сильнее докуплю ниже. нефть газ пока двигатель для того же электричества.
Так зачем же покупвть сейчас, если упадут на сумму дивидентов?
Бессмысленная торговля у Вас получается.
так это не интрадей. До выплат они еще подрастут. Упадут после закрытия реестра , и вернутся.Нефть растет, им падать сильно нет причины.
Я уже предупредил Вас, но Вы же всё-равно сделаете по-своему.
ну почему же, русгидро прикупим тоже.
Возвращаясь к теме из другой ветке. По сути, Вы торгуете спредом спот-фьюч. На стадии экспирации фьючей на акции он включает дивиденды. Это понятно. Вы фиксируете прибыль в процентах. Но в деньгах это будет разная сумма, а зависимости от текущей стоимости актива. Я не прав?
Не совсем так. Ничего не зависит от стоимости актива.
Не важна его стоимость вообще.
Прибыль образуется из спреда между фьючерсом и СПОТом.
Дивиденты тоже стоят обособлено.
Если есть дивиденты, просто по другому считается спред.
Прелесть этой ТС в том, что вообще нет никаких просадок (потерь), только доход (больше или меньше :) )
Причем, прибыль фиксируется при покупке(акции) и продаже(фьючерсы)
Остается дождаться экспирации.
Вот древнейшая схема стратегии
К сожалению, у этой ТС, есть один недостаток - нельзя продавать акции и покупать фьючерс.
Если, вдруг, по акциям решат выплатить дивиденты, то в случае продажи акции (нами) с нас удержат эти дивиденты,
потому что акции проданы :(
Прелесть этой ТС в том, что вообще нет никаких просадок (потерь), только доход (больше или меньше :) )
Причем, прибыль фиксируется при покупеке(акции) и продаже(фьючерсы)
Вот древнейшая схема стратегии
И Акция и Фьючерс доступны одновременно с одного счёта MetaTrader 5?
Нет.
Чтобы успешно и без налогов торговать в этой ТС
Нужно:
1. Единый брокерский счёт (ЕБС), чтобы не перебрасывать средства со счёта на счёт в случае сильного движения акции или фьючерса.
2. Этот ЕБС должен быть ИИС (индивидуалный инвестиционный счёт), чтобы не платить налоги.
3. QUIK или Plaza II коннектор (другое ПО), который умеет торговать акциями и фьючерсами
4. Если QUIK, то написать своё ПО, работающее по этой ТС.