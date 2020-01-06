Полубан за флуд - страница 5
банов и так очень много, излишняя строгость и ограничения вредят развитию mql.
Точно, и в основном mql.
Вы точно это хотели написать, или опечатались?
логичный вопрос)
возможно стоило написать точнее)
а лучше наверно изменить mql на ресурс.
Так флудят и троллят те, от кого мы ни разу не видели ни одного куска кода, ни одной помощи вопрошающему.
Вы считаете что именно из-за таких держится ресурс?
Немного пофлудить может тот, кто внёс в ресурс хоть какой-то вклад, а не всякие бестолочи и бездари.
тут была умная мысль о том что на этом форуме не только программисты.
по крайней мере должны быть разные категории от программиста до прохожего.
2 я за открытое лояльное отношение всех ко всем а не "бани" или отсутствие ответов.
понятное дело что с рекламщиками-спамерами нам не по пути.
ps ещё очень важный момент если будет ограничения на флуд или что либо другое значит будет какая то трактовка что такое флуд и где его искать и опять будут случаи что кого то забанили по ошибке.
или по страницам сильно перемещался или продуктов сильно много отредактировал. (иногда встречаются такие темы, сейчас не вспомню конкретные примеры)
Байесовский фильтр.
Бесовский фильтр
если за флуд полубан то за полуфлуд должен быть четвертьбан итд
не только, за двойной флуд - бан, а за четверной - ссылка на завод
и "щелбан" - минимальная мера бана :-)