Полубан за флуд - страница 5

Pavel Verveyko:
банов и так очень много, излишняя строгость и ограничения вредят развитию mql.

Точно, и в основном mql.

Вы точно это хотели написать, или опечатались?

 
логичный вопрос)
возможно стоило написать точнее)
а лучше наверно изменить mql на ресурс.

 
Так флудят и троллят те, от кого мы ни разу не видели ни одного куска кода, ни одной помощи вопрошающему.
Вы считаете что именно из-за таких держится ресурс?

Немного пофлудить может тот, кто внёс в ресурс хоть какой-то вклад, а не всякие бестолочи и бездари.

 
тут была умная мысль о том что на этом форуме не только программисты.
по крайней мере должны быть разные категории от программиста до прохожего.
2 я за открытое лояльное отношение всех ко всем а не "бани" или отсутствие ответов.
понятное дело что с рекламщиками-спамерами нам не по пути.

ps ещё очень важный момент если будет ограничения на флуд или что либо другое значит будет какая то трактовка что такое флуд и где его искать и опять будут случаи что кого то забанили по ошибке.
или по страницам сильно перемещался или продуктов сильно много отредактировал. (иногда встречаются такие темы, сейчас не вспомню конкретные примеры)

 
Алексей Тарабанов:

Байесовский фильтр. 

        Бесовский фильтр

 
Aleksey Nikolayev:
  • Ограничивать число постов в день для тех, кто оставляет слишком много бессмысленных сообщений
    34% (23)
  • Не надо, обожаю ток-шоу "Пусть говорят"
    25% (17)
  • Без разницы
    40% (27)

если за флуд полубан то за полуфлуд должен быть четвертьбан итд

 
не только, за двойной флуд - бан, а за четверной - ссылка на завод 

 
и "щелбан" - минимальная мера бана :-)
 
Maxim Kuznetsov:
и "щелбан" - минимальная мера бана :-)

 

 
Vladimir Karputov: во времена Пушкина на щелбаны спорили

 

я похоже рос во времена Пушкина :-)
