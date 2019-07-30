Вопросы по языку СИ - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще интересное обращение к полям структуры через ->
Это типа обращение к первому элементу области памяти на которую ведет указатель?
до этого я еще не дочитал в книжке. А так в целом уже чето понятно
Еще интересное обращение к полям структуры через ->
таким не пользовался, но гугл говорит, что действительно это обращение к полям структуры и можно заменить на аналогичное:
score -> n == (*score).n
Еще интересное обращение к полям структуры через ->
Это типа обращение к первому элементу области памяти на которую ведет указатель?
до этого я еще не дочитал в книжке. А так в целом уже чето понятно
Если объект, то доступ к полям через точку, если указатель, то через стрелку. Просто дичь сишная - повод для формирования клуба посвященных. Болше в этом ни какого смысла нет.
Если объект, то доступ к полям через точку, если указатель, то через стрелку. Просто дичь сишная - повод для формирования клуба посвященных. Болше в этом ни какого смысла нет.
Если объект, то доступ к полям через точку, если указатель, то через стрелку. Просто дичь сишная - повод для формирования клуба посвященных. Болше в этом ни какого смысла нет.
Ну какая же это "дичь"? Работа с указателями на структуры в Си очень плотная, постоянно писать (*struct).field утомительней чем struct->field особенно с учетом что в нормальных IDE когда ставишь точку возле переменной типа указателя на структуру и выбираешь поле оно автоматом заменяет на стрелку.
Две вещи, кторые не следудет делать:
2. Объявлять на форуме mql5.com о том, что ты что-то пишешь, переписываешь или просто занят каким-то делом.
Вы искажаете реальное состояние дел. На форуме mql5.com как раз таки ПООЩРЯЕТСЯ что ты что-то писать, переписывать или просто заниматься каким-то делом, но есть рамки, в конце концов здесь не клуб инфантильных дошкольников, которых интересует "всё на свете", этакий лагерь "почемучек", кроме того есть бизнес интересы у уважаемых Метаквотов, пишите ЛЮБЫЕ индикаторы, торговые системы, скрипты, в рамках mql4\5 , сейчас даже не осуждается небольшие вкрапления R и Python, это некоторая жертва, так как рассеивает пользователей на другую технологию, но таковы современные реалии, иногда приходится жертвовать, НО С\С++ это уже перебор... Во первых это очень далеко от индикаторов и ТС, во вторых никто не будет мириться что кто то вдруг вознамерится писать свой терминал с тестером чартами и шлюзами, это возмутительно, а всё к этому идёт если не бить по рукам тем кто смотрит в сторону С\С++ да и С#\Java тоже. Собственно Mql отчасти для того и создавался что бы дистанцировать пользователей от такой возможной конкуренции с отцами-основателями.
...это уже перебор... ...никто не будет мириться... ...это возмутительно... ...если не бить по рукам тем кто смотрит в сторону...
спасибо! настроение подняли! ... был когда то анекдот (полностью не помню), который заканчивался фразой "отрубить голову, по самые яйца!"
Ваш гневный пост почему то такую ассоциацию навеял )))
Иногда что-то напишут, вроде бы и невпопад но цепляет и смешно, чувствуется бэкграунд и тонкость момента
но когда за дело берется болван и строчит километровые простыни, это действительно вызывает сочувствие
обычно, в компании на таких шутников просто недоуменно смотрят
Кто тут шутник, а точнее ШУТ, все мы знаем, это тот кто веб-сёрфинг выдаёт за "знание" а сам на полном серьёзе после 5 или даже 10 лет программирования впервые познакомился с рекурсией))))))
Такого рукалицо тут давно не было, на его месте я бы сменил регистрацию, или вообще занялся чем то, что для тех у кого IQ<60
не описайся под тяжестью чувства собственной значимости
не моя весовая категория, малыш. Отхватишь ведь в очередной раз, или для тебя это цель?к сожалению, даже не замечаю когда задеваю какую-нибудь очередную шавку каким-то словом, а она потом лает всю дорогу. Наверное, еще с темы МО обидушку затаил
Да какая "обида"...
Вы, точнее ваши посты вызываете с одной стороны чувства умиления, желание заботиться, как щеночек или ребеночек, но посмотришь на фото, а там великовозрастный тунеядец и хочется дать ремня, выгнать на биржу труда, хотя бы сторожем каким то или грузчиком, чтобы хоть как то приспособился к ЖИЗНИ, рано или поздно всё равно придётся, иначе если выкинуть совсем киндера, веб-сёрфера в жизнь, то рехнётся же окончательно, а в психушке хуже чем сторожу.
PS: Когда напишите что то на Руби?