Как раскручивать свой продукт (роботы, индикаторы, сигналы)?
Кто может поделиться опытом по поводу как увеличить популярность своего продукта ? ( роботы, индикаторы, сигналы) Может есть какие приемы маркетинга ?
соцсети наверное, но самый лучший вариант время. если у вас индикатор или робот то вам стоит открыть сигнал и показывать применение этого продукта. и время расставит точки над и.
Anastasia Vasilenko:
Создайте свою страничку в интернете. Пообещайте 100500 миллионов прибыли, а еще лучше покажите это на примере собственной торговли.
Aleksey Ivanov:
Да это очень хитренькая девушка, далеко пойдет. Поздравим ее все с наступающим женским днем! Скоро она будет выглядеть вот так!
присоединяюсь к поздравлениям )
Тут есть ветка - Как продавать свои продукты, сигналы и услуги
Aleksey Ivanov:
Конечно поздравим! И пожелаем ей жить в Монако (как Елена Гаджиевна с её авы)!
я думал тут уже все тайны открыли....
Anastasia Vasilenko:В этом деле "быстрого результата не бывает" - даже если "продукт очень хороший" и естественно с мониторингом - потребуется много времени ,не забываем про конкуренцию ! Я сам слежу за маркетом - и некоторые продукты покупаю спустя даже "полгода, год" - когда накопиться побольше отзывов естественно 5 звезд !
