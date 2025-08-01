Как раскручивать свой продукт (роботы, индикаторы, сигналы)?

Кто может поделиться опытом по поводу как увеличить популярность своего продукта ?  ( роботы, индикаторы, сигналы) Может есть какие приемы маркетинга ?
 
соцсети наверное, но самый лучший вариант время. если у вас индикатор или робот то вам стоит открыть сигнал и показывать применение этого продукта. и время расставит точки над и.
 
Anastasia Vasilenko:
Создайте свою страничку в интернете. Пообещайте 100500 миллионов прибыли, а еще лучше покажите это на примере собственной торговли.

 

Молодец, навичок. За неделю выучила язык и уже продаёт свои продукты.

 
А что тут удивительного. Если есть навыки программирования на других языках, то освоить mql будет не трудно.

 
Да это очень хитренькая девушка, далеко пойдет. Поздравим ее все с наступающим женским днем! Скоро она будет выглядеть вот так!
 
присоединяюсь к поздравлениям )

 
Тут есть ветка - Как продавать свои продукты, сигналы и услуги
 
Конечно поздравим! И пожелаем ей жить в Монако (как Елена Гаджиевна с её авы)!

 
я думал тут уже все тайны открыли....
 
В этом деле "быстрого результата не бывает" - даже если "продукт очень хороший" и естественно с мониторингом - потребуется много времени ,не забываем про конкуренцию !  Я сам слежу за маркетом - и некоторые продукты покупаю спустя даже "полгода, год" - когда накопиться побольше отзывов естественно 5 звезд !   
