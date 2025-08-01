Вот он, маркетинговый ход 99 уровня. ))

Как раскручивать свой продукт (роботы, индикаторы, сигналы)? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В этом деле "быстрого результата не бывает" - даже если "продукт очень хороший" и естественно с мониторингом - потребуется много времени ,не забываем про конкуренцию ! Я сам слежу за маркетом - и некоторые продукты покупаю спустя даже "полгода, год" - когда накопиться побольше отзывов естественно 5 звезд !
С чего бы это "не бывает" ???
Уверен, любой продукт, который показывает хотя бы в течении года ежемесячный рост ну хотя бы 50% при просадке не более 5% - будет в топах безо всяких там "раскручиваний".
С чего бы это "не бывает" ???
Уверен, любой продукт, который показывает хотя бы в течении года ежемесячный рост ну хотя бы 50% при просадке не более 5% - будет в топах безо всяких там "раскручиваний".
50 % в месяц при просадке не более 5% смысл заморачиваться с подписчиками?
50 % в месяц при просадке не более 5% смысл заморачиваться с подписчиками?
Да, я так тоже считаю, но, обычно народ отвечает, "что много денег не бывает".
"Стричь баранов" - это же так увлекательно !
Уверен, любой продукт, который показывает хотя бы в течении года ежемесячный рост ну хотя бы 50% при просадке не более 5% - будет в топах безо всяких там "раскручиваний".
Скорее всего, у такого сигнала будет коммент про слишком высокий прирост свидетельствующий о повышенном риске и он будет убран с витрины :)
Скорее всего, у такого сигнала будет коммент про слишком высокий прирост свидетельствующий о повышенном риске и он будет убран с витрины :)
точно )
Скорее всего, у такого сигнала будет коммент про слишком высокий прирост свидетельствующий о повышенном риске и он будет убран с витрины :)
Не... это если в день... А в месяц - это вполне себе допустимо...
Вот он, маркетинговый ход 99 уровня. ))Может просто случайность, но как интересно получилось.
вам в команду редактора не хватает.
а то вроде картинки красивые, подход серьезный, а потом видишь слово "навичок" и все...
вам в команду редактора не хватает.
а то вроде картинки красивые, подход серьезный, а потом видишь слово "навичок" и все...
Кстати, да... Семь продуктов, два сигнала... А вроде как хрупкая девушка... Сдается мне, что под этой личиной сидит бородатый мужик, который мечтает "стричь баранов", и не вполне понимает, как это лучше сделать, затрачивая как можно меньше усилий... Семь продуктов написал, а их не покупают... Два сигнала открыл, а на них не подписываются... Какая жалость-то.... Эх...
Конечно поздравим! И пожелаем ей жить в Монако (как Елена Гаджиевна с её авы)!
Там её настоящее фото, вообще-то)