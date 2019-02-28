Хочу изучить язык программирования для терминала MT5. с чего начать навичку изучение ?
Много подобных тем уже поднималось. Вкратце порядок изучения такой:
- Учебник Ковалева.
- Статьи на сайте.
Хочу изучить язык программирования для терминала MT5. с чего начать новичку изучение ?
Если какие уроки ? или обучающий материал ?
Справка в редакторе MetaEditor (справка именно по языку MQL5, а не по редактору)
Далее ставите задачу и решаете её. По мере накопления решённых задач накапливается опыт. Также в помощь поиск по форуму и разделы Статьи и КодоБаза.
Ещё есть вариант оформить через сервис Фриланс работу в разделе "Консультация по программированию или трейдингу" - то есть оплатить уроки.
Да что то не смогла найти эти статьи ((
Вот же они. Но это только для повышения уровня. Базис все равно в учебнике. Пока его не освоите, статьи будут темным лесом.
(1) Далее ставите задачу и решаете её. По мере накопления решённых задач накапливается опыт. Также в помощь поиск по форуму и разделы Статьи и КодоБаза.
(1) Вот самый правильный путь. Есть, допустим, у Вас идея какого-то индюка. Формализуете его алгоритм. Потом берете общий шаблон для индюка и, пользуясь справкой, от самого просто к сложному - с визуальным просмотром всего получаемого на каждом этапе, реализуете этот алгоритм. Попутно изучаете все необходимое Вам именно на этих этапах (конкретного решения задачи). Это веселый и интересный путь, когда Вы изучаете материал без напряжения.
А просто тупо и непонятно зачем читать учебники - скука ужасная и малоэффективное занятие.
Игорь, какое отношение имеет устаревший учебник Ковалёва к языку mql5???
изучайте mql4 по видеоурокам в ютубе.
mql5 с нуля не освоите.
А как-же тогда изучают С# или С++ что надо сначала изучить???
Наверное fortran77
