Хочу изучить язык программирования для терминала MT5. с чего начать навичку изучение ?

Хочу изучить язык программирования для терминала MT5. с чего начать новичку изучение ?

Если какие уроки ? или обучающий материал ?

 

Много подобных тем уже поднималось. Вкратце порядок изучения такой:

  1. Учебник Ковалева. 
  2. Статьи на сайте.

Ihor Herasko:

Да что то не смогла найти эти статьи ((
 
Справка в редакторе MetaEditor (справка именно по языку MQL5, а не по редактору)


Далее ставите задачу и решаете её. По мере накопления решённых задач накапливается опыт. Также в помощь поиск по форуму и разделы Статьи и КодоБаза.


Ещё есть вариант оформить через сервис Фриланс работу в разделе "Консультация по программированию или трейдингу" - то есть оплатить уроки.

 
Anastasia Vasilenko:
Да что то не смогла найти эти статьи ((

Вот же они. Но это только для повышения уровня. Базис все равно в учебнике. Пока его не освоите, статьи будут темным лесом.

 
(1) Далее ставите задачу и решаете её. По мере накопления решённых задач накапливается опыт. Также в помощь поиск по форуму и разделы Статьи и КодоБаза.



(1) Вот самый правильный путь. Есть, допустим, у Вас идея какого-то индюка. Формализуете его алгоритм. Потом берете общий шаблон для индюка и, пользуясь справкой, от самого просто к сложному - с визуальным просмотром всего получаемого на каждом этапе, реализуете этот алгоритм. Попутно изучаете все необходимое Вам именно на этих этапах (конкретного решения задачи). Это  веселый и интересный путь, когда Вы изучаете материал без напряжения.

А просто тупо и непонятно зачем читать учебники - скука ужасная и малоэффективное занятие.

 
Игорь, какое отношение имеет устаревший учебник Ковалёва к языку mql5???

 
mql5 с нуля не освоите.

изучайте mql4 по видеоурокам в ютубе.
 
А как-же тогда изучают С# или С++ что надо сначала изучить???

 
Наверное fortran77
 
Неужели компилятор ещё существует?
